فيات كرايسلر على قائمة العلامات الأعلى خلال 2017

شريف عيسى:رصد تقرير نشر على موقع Cent أن أكثر العلامات التجارية عرضة للاستدعاء على مدار 2017، فى مقدمتها مجموعة فيات كرايسلر، والتى أعلنت خلال العام الماضى سحبها لما يقرب من 3،939،250 سيارة.يرجع الاستدعاء إلى إمكانية تعرض شاحنات رام التابعة للمجموعة لتنشيط انتظام استشعار معدل السرعة خلال القيادة

شريف عيسى:

رصد تقرير نشر على موقع Cent أن أكثر العلامات التجارية عرضة للاستدعاء على مدار 2017، فى مقدمتها مجموعة فيات كرايسلر، والتى أعلنت خلال العام الماضى سحبها لما يقرب من 3،939،250 سيارة.

يرجع الاستدعاء إلى إمكانية تعرض شاحنات رام التابعة للمجموعة لتنشيط انتظام استشعار معدل السرعة خلال القيادة فى الطرق الوعرة؛ ما قد يؤدى إلى تعطيل كلٍّ من الوسائد الهوائية، ونظام الشد الحاكم بحزام الأمان؛ ما يزيد من أخطار إصابة الركاب أثناء التصادم.

كما أعلنت عن استدعاء سيارات دودج لطرازات مختلفة موديل 2017؛ بسبب عيوب فى خطوط تبريد الزيت، الأمر الذى قد يؤدى إلى فقدان الوقود، واحتمالية حدوث حريق بالسيارة.

أما المركز الثانى فجاء من نصيب الصانع اليابانى هوندا، والتى قررت خلال العام الماضى استدعاء 3،319،327 وحدة، منها ما يقرب من 1.1 مليون سيارة تتبع طراز أكورد، والتى تم إنتاجها فى الفترة من 2013 إلى 2017، بسبب إمكانية تعرض السيارة لنشوب حريق، نتيجة عيوب فى تصنيع الغلاف البلاستيكى الذى يغطى حساس البطارية مع ارتفاع درجات الرطوبة.

كما أعلنت هوندا عن استدعاء ما يقرب من 806،936 سيارة من طراز أوديسى، والمنتجة فى الفترة من 2011 إلى 2017؛ نتيجة عيوب تثبيت المقاعد الخلفية للسيارة، والتى قد تتجه للأمام تحت ضغط السائق للفرامل بصورة معتدلة.

وحصدت فورد المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية بصناعة السيارات العالمية استدعاء للسيارات، بإجمالى 1.1 مليون سيارة من شاحنات F، والمنتجة خلال الفترة من 2015 إلى 2017.

ويعود استدعاء فورد إلى إمكانية تعرض الأبواب للفتح المفاجئ أثناء القيادة رغم غلقها، وطالبت الشركة الأمريكية وكلاءها وموزعيها حول العالم بفحص كابل مشغل قفل الباب وإصلاحه إذا لزم الأمر.

وحلت هونداى الكورية فى المركز الرابع فى القائمة بإعلانها استدعاء 977،778 سيارة على مدار العام الماضى، لموديلات سونتا والمنتجة فى الفترة من 2011 وحتى 2014، وسونتا هايبريد موديلات تبدء من 2011 وحتى 2015.

وقالت الشركة إن الاستدعاء ناتج عن احتمالية انفصال وصلات حزام الأمان للمقعد الأمامى حال حدوث تصادم؛ ما يزيد من احتمالية إصابة الركاب.

أما المركز الخامس فجاء من نصيب العلامة الألمانية الفاخرة BMW، والتى أعلنت عن استدعائها 672،775 سيارة تنتمى للفئة الثالثة، والتى تم إنتاجها فى الفترة من 2006 إلى 2011.

وشمل الاستدعاء فئة السيارات السيدان منها، والكوبية، والمكشوفة؛ نتيجة خلل فى الوصلات الكهربائية التى تشملها السيارة، والتى قد تتلف مع ارتفاع درجات الحرارة؛ ما يزيد من مخاطر حدوث اشتعال للنيران.

كما تضمن الاستدعاء BMW I3 والمنتجة فى الفترة من 2013 إلى 2018؛ نتيجة إمكانية تعرض السائق لمخاطر الكسر بالرقبة، حال التصدام الأمامى، الأمر الذى يعد فشلا فى معايير سلامة السيارات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى.