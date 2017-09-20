فيات كرايسلر توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى

شريف عيسىدشنت شركة فيات كرايسلر مصر FCA، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتمويل عمليات شراء علامات فيات وألفا روميو وجيب، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك فورميلا" ولمدة 10 أيام.ويقدم البروتوكول خصمًا بنسبة 50% على المصاريف الإدارية، وتقسيطًا لمدة 7 سنوات لموظفى القطاع

شريف عيسى

دشنت شركة فيات كرايسلر مصر FCA، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتمويل عمليات شراء علامات فيات وألفا روميو وجيب، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك فورميلا” ولمدة 10 أيام.





ويقدم البروتوكول خصمًا بنسبة 50% على المصاريف الإدارية، وتقسيطًا لمدة 7 سنوات لموظفى القطاع العام دون مقدم، أما الأعمال الحرة فيستلزم دفع 30 % من سعر السيارة بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وفائدة تبدأ من 11.2 %.

ويشترط البنك الأهلى لكي يتم تمويل عمليات شراء سيارات جديدة أن تكون بضمان الودائع وشهادات الاستثمار دون حظر بيع وتأمين إجبارى.