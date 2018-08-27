فيات كرايسلر تستدعى 154.3 ألف سيارة بسبب الفرامل الخلفية

شريف عيسىأعلنت هيئة السلامة على الطرق السريعة الأمريكية NHTSA، اليوم، عن حملة استدعاء لما يقرب من 154.3 ألف سيارة أنتجتها مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيل FCA الأمريكية لصناعة السيارات لموديلات تنتمي لعامي 2018، و2019.وأرجعت NHTSA سبب الإستدعاء إلى إمكانية تعرض موديلات تنتمى لدودج، وجيب لبع





شريف عيسى

أعلنت هيئة السلامة على الطرق السريعة الأمريكية NHTSA، اليوم، عن حملة استدعاء لما يقرب من 154.3 ألف سيارة أنتجتها مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيل FCA الأمريكية لصناعة السيارات لموديلات تنتمي لعامي 2018، و2019.

وأرجعت NHTSA سبب الإستدعاء إلى إمكانية تعرض موديلات تنتمى لدودج، وجيب لبعض المشكلات فى أنظمة الفرامل الخلفية بهما، مما يقلل من أدائها مما يشكل تهديدًا على سلامة الركاب.

وأشارت الهيئة أن الطرازات المشمولة بالاستدعاء من العلامة التجارية دودج هما جراند كارافان موديلات 2018، و2019، وطراز جورنى موديل 2018، أما عن جيب فستخضع كل من شروكى موديل 2019، وكومس موديلات 2018، و2019 لنفس السبب للاستدعاء.

وأكدت NHTSA أن مجموعة فيات كرايسلر FCA ستقوم بإخطار مالكى تلك الطرازات بالاستدعاء، متوقعًا أن يتولى الوكلاء مهام الإصلاح واستبدال الأجزاء المعيبة مجانًا، بنهاية سبتمبر المقبل.

