فيات كرايسلر تستدعى 1.1 مليون شاحنة لعيوب بالباب الخلفى

خالد بدر الدين أعلنت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات إنها تعتزم استدعاء حوالى 1.1 مليون شاحنة خفيفة رام بيك اب من إنتاج 2015 إلى 2017 بسبب عيوب إلكترونية فى الباب الخلفى لصندوق الشاحنة الذى ينفتح فجأة أثناء سيرها على الطرق السريعة مما يهدد بوقوع البضاعة وتعرض السيارات ا

خالد بدر الدين

أعلنت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات إنها تعتزم استدعاء حوالى 1.1 مليون شاحنة خفيفة رام بيك اب من إنتاج 2015 إلى 2017 بسبب عيوب إلكترونية فى الباب الخلفى لصندوق الشاحنة الذى ينفتح فجأة أثناء سيرها على الطرق السريعة مما يهدد بوقوع البضاعة وتعرض السيارات المجاورة لمخاطر الإصابة.

وأكدت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة الحركة على الطرق السريعة فى تقريرها الذى أرسلته لمجموعة فيات كرايسلر إنها طلبت استدعاء 1500 موديل من إنتاج عام 2015 و 2500 موديل من عام 2016 و 3500 موديل من العام الماضى كما أعلنت وكالة بلومبرج هذا الأسبوع.

ومن الغريب أن الشاحنات التى يتم إغلاق الباب الخلفى لصندوقها يدويا لن يتم استدعاؤها و لكن الموديلات المزودة بتكنولوجيا متقدمة يتم بها إغلاق هذا الباب أوتوماتيكيا هى التى سيتم استدعاؤها إصلاح العيوب بها بغم أنه لم يرد أى حوادث أو إصابات حتى الآن بسبب الانفتاح المفاجئ لهذا الباب.