فيات كرايسلر تدرس التحالف مع هيونداى

وذكرت وكالة بلومبرج أن المشاركة التكنيكية بين “فيات كرايسلر” و “هيونداى موتور” ممكنة جدا، لأن الشركة الكورية الجنوبية، تورد فعلا بعض المكونات منها أجزاء ناقل الحركة للشركة الإيطالية الأمريكية، ولكن الشراكة الجديدة ستساعد على توريد المزيد من قطع الغيار بتكاليف أقل.



وأكد سيرجيو ماركيونى، الرئيس النفيذى لـ “فيات كرايسلر” أن المفاوضات مع “هيونداى” لن تصل إلى مرتبة الاندماج وإنما تعتمد على تحالف فنى لتوريد الصناعات المغذية من مصانع كوريا الجنوبية، إلى المصانع الإيطالية والأمريكية .

ومن جانبه، قال رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، إن شركات السيارات العالمية تلجأ إلى التعاون فيما بينها بنية تقليل تكاليف البحث والتطوير فى صناعة المكونات والتى باتت مرتفعة التكلفة، مشيراً إلى أن خطط “FCA” تستهدف الاعتماد على “هيونداى” الكورية فى الحصول على مكونات متعلقة بقطع الغيار، والتى تستنفذ الموارد المالية للمجموعة الإيطالية.

وأوضح أن فلسفة التحالف تستند إلى نقل الخبرات فى العديد من المجالات المتعلقة بصناعة السيارات، والتى أحزت “هيونداى” تقدماً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، كما أن تمكن الصانع الكورى من إنتاج كميات كبيرة مكنها من الاستفادة خفض التكاليف وإمكانية التصدير لمصنعى السيارات العالميين.

واستبعد أن تشهد الفترة المقبلة اتساع نطاق التعاون بين الصانع الكورى، ومنتج السيارات الإيطالية، بحيث تصل إلى حد الاندماج الكامل، خاصة وأن صناعة السيارات لم تشهد على مدار السنوات الماضية اندماج ما بين صناعات شرقية وغربية.

وأشار حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعى السيارات المصرية والمتحدث الرسمى لها، إلى أن صناعة السيارات تتجه إلى التخصص فى إنتاج المكونات وقطع الغيار بهدف تحقيق الكفاء والفاعلية، بالإضافة إلى ضمان الحصول على المكون بأقل سعر ممكن، وأعلى مقياس للجودة، وهذا ما تسعى إليه فيات كرايسلر من تعاونها مع هيونداى.

وأوضح أن “هيونداى” العالمية لديها خطوط إنتاج قوية مكنتها من اتجاه كبار مصنعى السيارات العالمين إليها فى محاولة للاستفادة من التقدم التكنولوجى، التى باتت تنعم به، الأمر الذى دفع “FCA” للإعلان رسمياً عن مساعيها للشراكة معها.

ويجهز سيرجيو ماركيونى الذى سيتقاعد فى عام 2019 خطة خمسية لتطوير الخلايا الهيدروجينية التى ستصبح تكنولوجيا سائدة فى عصر ما بعد البترول، والتى ستستخدم فى السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى هذه الخلايا مثل “هيونداى”.

ويعتزم سيرجيو ماركيونى بيع وحدتى ماجنيتى ماريللى و كوماو للصناعات المغذية ليصبحا كيانين منفصلين مع بداية عام 2019 وذلك لتوفير سيولة نقدية لتطوير السيارات الكهرابائية والهجين .

وكان سيرجيو ماركيونى، استثمر مليارات الدولارات لتطوير موديلات جديدة بعد انكماش إنتاج ألفا روميو و انهيار المبيعات خلال العقد الماضى، لدرجة أنه يستهدف زيادة أرباح التشغيل لتصل إلى حوالى 9 مليارات يورو ( 10.7 مليار دولار ).

وتحتل هيونداى موتورز المرتبة الرابعة فى قائمة أعلى مصنعى العالم، إنتاجاً للسيارات خلال العام الجارى، بإجمالى 8.4 مليون سيارة، فيما تحتل “FCA” فى المرتبة الثامنة عالمياً بإجمالى 4.1 مليون سيارة.