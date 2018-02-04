فيات كرايسلر تجدد التعاقد مع العربية الأمريكية حتى 2030

❐ ندرس طرح «500X » بشرائح أقل.. و«باسيفيكا» فى ثوبها الجديد مايو المقبل ❐ الشكل الجديد من «JK» للأسواق الأمريكية فقط.. ومستمرون فى إنتاج الجيل الحالى ❐ السوق المحلية تحتل صدارة أفريقيا.. وتنافس العشرة الأوائل عالميا ❐ «دودج» خارج المنافسة.. واستئناف &l

❐ ندرس طرح «500X » بشرائح أقل.. و«باسيفيكا» فى ثوبها الجديد مايو المقبل

❐ الشكل الجديد من «JK» للأسواق الأمريكية فقط.. ومستمرون فى إنتاج الجيل الحالى

❐ السوق المحلية تحتل صدارة أفريقيا.. وتنافس العشرة الأوائل عالميا

❐ «دودج» خارج المنافسة.. واستئناف «كرايسلر» مع الموزعين المعتمدين

❐ نستهدف %5 حصة سوقية لعلاماتنا بنهاية 2018



أحمد نبيل وشريف عيسى

كشف فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذى لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر «FCA»، عن تمكن شركته من الاتفاق على تجديد عقدها مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV»، والتابعة للهيئة العربية للتصنيع، حتى نهاية 2030.

كان التعاقد الذى وقع خلال 1977 قد انتهى بنهاية العام الماضى بعد مرور 40 عاماً، والذى كان ينص على استغلال خطوط إنتاج «AVV» لتجميع طرازات «FCA » فى مصر، والذى تجدد لمدة 12 عاما أخرى.

وعلمت «المال» من الشركة العربية الأمريكية للسيارات، أن الأسبوع الحالى، سيشهد توقيع العقود رسميا، بعدما توسعت الشركة فى نشاطاتها لتشمل إنتاج وصيانة السيارات، وكذا محطات خدمة الوقود.

وأكد «موناكو» أن تجديد العقد مع «العربية الأمريكية» يفتح الطريق أمام فرص تجميع طرازات أخرى بخلاف «جيب»، راهنا ذلك بالتعديلات التى تجريها الحكومة على قوانين الصناعة والجمارك، والتى ينتظر صدورها خلال 2018.

وأوضح أن تجديد التعاقد يدل على مكانة مصر لدى الشركة الأم العالمية، مؤكدا أن فرع «FCA فى مصر» يعد من أكبر 10 فروع فى العالم، و يحتل المرتبة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من جهة الربحية خلال 2017، برغم التحديات التى واجهت الشركة.

وتابع: « نتائج أعمال «FCA »عن العام الماضى، أظهرت تصدر منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، قائمة أكثر الدول نموا فى مبيعات العلامات التجارية لـ «فيات كرايسلر أوتوموبيلز».

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات «FCA» قد بلغت خلال 2017 ما يقرب من 4.7 مليون سيارة، بنمو بلغ %20 عن معدلات مبيعات العام ما قبل الماضى، وحقق صافى أرباحها نموا كبيرا، بلغ %93 بإجمالى 3.5 مليار دولار، حسب أحدث التقارير المالية الصادرة عن المجموعة.

وأوضح «موناكو» أنه فى بداية توليه مهام إدارة الشركة واجهته العديد من التحديات، أبرزها ندرة الدولار، وارتفاع أسعار السيارات بأكثر من 3 أضعاف، ووقف خطوط إنتاج «جيب» لطرازى «رانجلر» و«جراند شروكى»، بالإضافة إلى تراجع المبيعات الإجمالية للسوق بنحو %48.

وقال إنه خلال الفترة الأولى من مهام إدارة «FCA » تمت إعادة خطط تجميع طرازات «جيب»، وطرح «فيات تيبو» خلال مايو الماضى، إلى جانب كشف النقاب عن «ألفا روميو ستيلفيو» و«جوليا» خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض «أوتوماك – فورميلا»، بالإضافة إلى توسيع قاعدة موزعى «ألفا روميو» بضم مجموعة «أبو غالى»، إلى جانب شركة النيل الهندسية.

وأكد أن شركته تمكنت خلال العام الماضى، من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات، و المحافظة على مستويات الأرباح نفسها، رغم تراجع المبيعات الإجمالية للسوق بنحو %30 حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات فى خدمات ما بعد البيع والصيانة، ومنح خصومات على قطع الغيار والتى بدأت بالإعلان عن تخفيضات على أسعار قطع الغيار تصل إلى %60 لـ «جيب رينيجيد».

وكشف عن أن مجموعة « FCA» تدرس حاليا طرح طرازات من «فيات» بشرائح ومواصفات أقل، عبر تخفيض بعض الكماليات وضرب مثلاً على طراز «فيات X500 » والذى اقتربت أسعارها من «جيب رينجيد» موضحا أن هناك دراسات لتخفيض الأسعار، من خلال طرح شرائح جديدة على غرار ما حدث مع «فيات تيبو» والتى لقيت إقبالا ونجاحا فى فئتها.

وأكد أن المجموعة مستمرة فى إنتاج الجيل الحالى من «جيب رانجلير انليمتيدJK » خلال العام الحالى، والتى تنتج فى مصانع الشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV» موضحا أن «جيب» العالمية اختصت السوق الأمريكية فقط، بالشكل والجيل الجديد من تلك السيارة، والذى قد يطرح مستقبلا إذا قررت الشركة العالمية.

وأضاف أن «FCA» ستبدأ الدخول فى السوق بالعلامة «كريسلر» من خلال طرح سياراتها «كريسلر بسيفيكا» فى ثوبها الجديد داخل كل فروع الموزعين المعتمدين قبل شهر مايو المقبل، على أن تبدأ المجموعة بطرح طرازات جديدة من تلك العلامة ما لم تحقق تلك السيارة نجاحات داخل شريحتها، خصوصا وأن ظروف السوق وأسعار العملات دفعت طرازات تلك السيارات إلى ارتفاعات كبيرة قد تجعلها خارج المنافسة حاليا.

أما عن «دودج» فقال، إن ارتفاع سعرها حاليا حال دون طرحها، خاصة وأن سعر تلك السيارات قد تتعدى مليونى جنيه، وهو الأمر الذى يحتاج إلى دراسة جيدة لظروف المنافسة داخل تلك الشريحة.

وأكد جوزيف دنيال، مدير المبيعات والتسويق لـ «فيات» و«ألفا روميو» و«فيات بروفيشينال»، أن المجموعة تستهدف زيادة حصتها السوقية من %3 بنهاية 2017 إلى %5 خلال 2018 موضحا أن هناك عدة عوامل ستسهم فى تحقيق تلك الحصة، فى مقدمتها الدفع بأسطول سيارات «ألفا روميو» الفاخرة لدى شبكة الموزعين المعتمدين.

وأشار إلى أن تأجيل تفعيل الخصومات الجمركية للشراكة الأوروبية لن يؤثر على مستوى الأسعار داخل السوق، موضحا أن التخفيض السنوى منخفض نسبيا، مقارنة بارتفاع أسعار العملات، وكذا الارتفاعات الدورية للإنتاج التى تفرضها الشركات العالمية.

وتابع أن التخفيضات قد يشعر بها المستهلكون داخل شريحة السيارات المرتفعة ذات السعات اللترية الكبيرة، والتى تتجاوز «2000 سى سى» لأسباب تتعلق بانخفاض جمركها سنويا بنسبة كبيرة، مقارنة بشريحة «1600 سى سى» والتى تنخفض %4 سنويا فقط.