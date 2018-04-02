فيات كرايسلر أوتوموبيلز تقرّ حركة تنقلات بمصر والمغرب

شريف عيسى أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA، المالكة لعلامات جيب وفيات وفيات بروفيشنال وألفا روميو، عن تعيين عبدالرحمن سلطان رئيساً تنفيذياً لمكتب الشركة فى مصر، خلفا لفرانشيسكو موناكو، والذة نقل لمقر فيات كرايسلر بالمغرب من أجل تقلد منصب الرئيس التنفيذي هناك. يتمتع عب

شريف عيسى

أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA، المالكة لعلامات جيب وفيات وفيات بروفيشنال وألفا روميو، عن تعيين عبدالرحمن سلطان رئيساً تنفيذياً لمكتب الشركة فى مصر، خلفا لفرانشيسكو موناكو، والذة نقل لمقر فيات كرايسلر بالمغرب من أجل تقلد منصب الرئيس التنفيذي هناك.

يتمتع عبد الرحمن سلطان بنحو 19 عاماً من الخبرة الوظيفية والمهنية مع مجال السيارات فى مصر

وتقلد سلطان خلال هذه الفترة مناصب مختلفة مع شركات سيارات عالمية، وكان آخرهم منصبه فى شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر كرئيس تنفيذي للمالية CFO

وكان مسئولاً عن تحسين الوضع المالي والربحي لجميع ماركات فيات كرايسلر أوتوموبيلز من خلال طرح حلول مختلفة لتحسين نسبة الربح التشغيلي الفعلي للشركة، بالإضافة الى الحد من التكلفة الإجمالية لتسليم السيارة وخفض إجمالي تكلفة التوزيع عن طريق التسويق والمبيعات من خلال الإنفاق الفعال.