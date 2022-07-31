«فيات تيبو» في مقدمة الطرازات «المتوسطة»

هيمنت «فيات تيبو» على صدارة مبيعات مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات المتوسطة الحجم «Car-C» بعدما استحوذت على حصة سوقية %20.3 بإجمالى نحو 5508 مركبات خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بحصة %16.8 بواقع 4558 سيارة، تلتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الثالث بحصة قدرها %12.5 مسجلة بيع 3376 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة %8.3 مسجلة بيع 2250 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.2 بواقع 1680 سيارة.

وحلت «كيا جراند سيراتو» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة «Car-C» مسجلة حصة %5.8 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1576 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز السابع بحصة بلغت %5.8 بنحو 1573 سيارة.

واحتلت «رينو ميجان» المرتبة الثامنة بحصة %5.8 محققة بيع 1561 سيارة، أعقبتها «نيسان سنترا» فى المركز التاسع بحصة بلغت %5.4 بنحو 1467 مركبة.

وظهرت «إم جى 6» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة % 4.9 بعدما حققت بيع 1336 سيارة، تلتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %4 بإجمالى نحو 1085 وحدة.

وحصدت «فورد فوكاس» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.9 بإجمالى بيع 527 مركبة، تلتها «كيا سيراتو» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %0.9 بنحو 250 سيارة.

وجاءت «شانجان إيادو» فى المرتبة الرابعة عشرة مسجلة حصة %0.7 محققة بيع 198 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها %0.6 مسجلة نحو 152 سيارة خلال النصف الأول من العام الحالى.