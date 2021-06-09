«فيات تيبو» فى مقدمة الطرازات الأوروبية

اعتلت «فيات تيبو» صدارة طرازات السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 845 مركبة خلال مايو الماضى.

وجاءت «بيجو 3008» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 401 سيارة، تبعتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 363 وحدة.

وحلت «سكودا كودياك» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 310 سيارات، أعقبتها «سيات إبيزا» فى المركز الخامس بواقع 305 مركبات.

وحصدت «ستروين C5» المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور مسجلة نحو 286 مركبة، تلتها «بيجو 301» فى المركز السابع بإجمالى 223 وحدة.

تمركزت «رينو داستر» فى المرتبة الثامنة بترخيص 222 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن باسات» فى المركز التاسع بواقع 214 مركبة.

احتلت «أوبل جراند لاند» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل ترخيص 185 سيارة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الحادى عشر بنحو 180 مركبة.

وتمركزت «رينو لوجان» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 149 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز الثالث عشر بواقع 148 مركبة، ثم «سيات تاراكو» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 137 مركبة.

اقتنصت «أودى Q3» المرتبة الخامسة عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 125 مركبة خلال الشهر الماضي.

جدول يوضح عدد السيارات المرخصة وطرازتها