سيــارات

«فيات تيبو» فى مقدمة الطرازات الأوروبية

بإجمالى 845 مركبة
المال - خاص 6:09 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21 6:09 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

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اعتلت «فيات تيبو» صدارة طرازات السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 845 مركبة خلال مايو الماضى.

وجاءت «بيجو 3008» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 401 سيارة، تبعتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 363 وحدة.

وحلت «سكودا كودياك» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 310 سيارات، أعقبتها «سيات إبيزا» فى المركز الخامس بواقع 305 مركبات.

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وحصدت «ستروين C5» المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور مسجلة نحو 286 مركبة، تلتها «بيجو 301» فى المركز السابع بإجمالى 223 وحدة.

تمركزت «رينو داستر» فى المرتبة الثامنة بترخيص 222 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن باسات» فى المركز التاسع بواقع 214 مركبة.

احتلت «أوبل جراند لاند» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل ترخيص 185 سيارة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الحادى عشر بنحو 180 مركبة.

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وتمركزت «رينو لوجان» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 149 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز الثالث عشر بواقع 148 مركبة، ثم «سيات تاراكو» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 137 مركبة.

اقتنصت «أودى Q3» المرتبة الخامسة عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 125 مركبة خلال الشهر الماضي.

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جدول يوضح عدد السيارات المرخصة وطرازتها

الطرازعدد السيارات المرخصة
فيات تيبو845
بيجو 3008401
سكودا أوكتافيا A8363
سكودا كودياك310
سيات إبيزا305
ستروين C5286
بيجو 301223
رينو داستر222
فولكس فاجن باسات214
أوبل جراند لاند185
لادا جرانتا180
رينو لوجان149
بيجو 2008148
سيات تاراكو137
أودى Q3125
بيجو 508125
ستروين سى إليزيه120
بيجو 5008118
سكودا سوبيرب117
سكودا كاروك116
مرسيدس E200115
سيات اتيكا113
فولكس فاجن تيجوان112
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بقلم المال - خاص

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