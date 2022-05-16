«فيات تيبو» تقود تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر

اعتلت «فيات تيبو» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الرابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 369 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

ويعود تفوق «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات كبيرة تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة بالسيارات المنتمية للماركات التجارية الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ثبات العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «بيجو 3008» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 322 سيارة، تلتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث بواقع 289 مركبة.

فى المقابل، صعدت «رينو ميجان» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 189 سيارة، أعقبتها «رينو لوجان» فى المركز الخامس بنحو 127 مركبة.

وحلت «بيجو 5008» فى المرتبة السادسة بترخيص 126 مركبة، أعقبتها «بيجو 301» فى المركز السابع مسجلة نحو 118 سيارة.

وظهرت «لادا جرانتا» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر تراخيصًا فى مصر مسجلة نحو 113 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «رينو داستر» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 112 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» فى المركز العاشر بواقع 106 وحدات.

فيما تراجعت «سكودا أوكتافيا» للمرتبة الحادية عشرة بإجمالى ترخيص 102 سيارة، تلتها «بيجو 508» فى المركز الثانى عشر بنحو 76 وحدة.

واقتنصت «مرسيدس C180» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 74 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 فيات تيبو 369 2 بيجو 3008 322 3 أوبل موكا 289 4 رينو ميجان 189 5 رينو لوجان 127 6 بيجو 5008 126 7 لادا جرانتا 118 8 رينو سانديرو 113 9 رينو داستر 112 10 سكودا كودياك 106 11 سكودا أوكتافيا 102 12 بيجو 508 76 13 مرسيدس C180 74 14 أوبل كروس لاند 70 15 أوبل كورسا 70 16 ستروين C5 إير كروس 67 17 ستروين C3 إير كروس 58 18 سكودا سوبيرب 55

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور