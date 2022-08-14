«فيات تيبو» تقود تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر

احتفظت «فيات تيبو» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر- للشهر السابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى.

ويعود نجاح «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة مع الطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها محليًا مقارنة مع منافسيها من الماركات التجارية الأخرى.

وبحسب التقرير الصادر عن تراخيص السيارات فى مصر، صعدت «بيجو 3008» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 233 سيارة، أعقبتها «لادا جرانتا» فى المركز الثالث بواقع 201 مركبة.

وحصدت «رينو ميجان» المرتبة الرابعة بإجمالى ترخيص 186 سيارة، أعقبتها «داستر» فى المركز الخامس بواقع 173 مركبة.

وحلت «مرسيدس C180» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 146 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز السابع بواقع 95 مركبة.

وجاءت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة الثامنة بترخيص 83 مركبة، تلتها «رينو سانديرو» فى المركز التاسع مسجلة نحو 77 سيارة.

وتمركزت «بيجو 301» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر تراخيصًا فى مصر مسجلة نحو 76 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن توقف حركة استيراد المركبات بمختلف أنواعها تسبب فى تراجع أعداد الكميات المعروضة من مختلف طرازات العلامات التجارية وعلى رأسها«الأوروبية»التى يتم توريدها من قبل المصانع العالمية بكميات محدودة بسبب تباطؤ سلاسل الامتدادات من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا.

وأكد أنه فى حالة استمرار القيود على عمليات الاستيراد قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون لدى جميع الوكلاء المحليين وشركات السيارات خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن إجمالى عدد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر تراجع بنسبة %43 لتسجل نحو 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة فى الشهر نفسه من العام السابق.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يوليو الماضى