«فيات تيبو» تقود تراخيص «الأوروبية» فى مصر

اعتلت «فيات تيبو» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الثانى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1585 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر فبراير الماضى.

ويعود احتفاظ «تيبو» بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات كبيرة تتناسب مع حجم الطلب المحلى، مقارنة مع السيارات المنتمية للماركات التجارية الأخرى التى شهدت نقصًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ثبات العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 556 سيارة، تلتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 364 مركبة.

فى المقابل، صعدت «ستروين C5 إير كروس» إلى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 291 سيارة، أعقبتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بنحو 276 مركبة.

وتمركزت «سكودا كودياك» فى المرتبة السادسة بترخيص 207 مركبات، أعقبتها كل من «رينو لوجان» و«مرسيدس C180» فى المركزين السابع والثامن – على التوالي- مسجلتان نحو 204 سيارات لكل منهما خلال تلك الفترة.

وظهرت «بيجو 508» فى المرتبة التاسعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 203 مركبات، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز العاشر بواقع 173 وحدة.

واحتلت «ستروين سى إليزيه» المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 142 مركبة، تلتها كل من «رينو سانديرو» و«لادا جرانتا» فى المركز الثانى عشر والثالث عشر مسجلتان نحو 137 سيارة لكل منهما خلال تلك الفترة.

واقتنصت «سيات إبيزا» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 131 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر فبراير الماضى.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الشهر الماضى

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 فيات تيبو 1585 2 رينو ميجان 556 3 سكودا أوكتافيا 364 4 ستروين C5 إير كروس 291 5 بيجو 3008 276 6 سكودا كودياك 207 7 رينو لوجان 204 8 مرسيدس C180 204 9 بيجو 508 203 10 بيجو 5008 173 11 ستروين سى إليزيه 142 12 رينو سانديرو 137 13 لادا جرانتا 137 14 سيات إبيزا 131 15 سوبيرب 121 16 مرسيدس E20 116 17 أوبل كروس لاند 116 18 أوبل جراند لاند 102 19 رينو داستر 98 20 بيجو 301 95 21 أوبل كورسا 92

– إعداد «المال»

– المصدر: الإدارة العامة للمرور