سيــارات

«فيات تيبو» تقود تراخيص «الأوروبية» فى مصر

للشهر الثانى
علي عوض 6:06 ص, الأحد, 13 مارس 22 6:06 ص, الأحد, 13 مارس 22

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اعتلت «فيات تيبو» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الثانى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1585 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر فبراير الماضى.

ويعود احتفاظ «تيبو» بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات كبيرة تتناسب مع حجم الطلب المحلى، مقارنة مع السيارات المنتمية للماركات التجارية الأخرى التى شهدت نقصًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ثبات العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

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وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 556 سيارة، تلتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 364 مركبة.

فى المقابل، صعدت «ستروين C5 إير كروس» إلى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 291 سيارة، أعقبتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بنحو 276 مركبة.

وتمركزت «سكودا كودياك» فى المرتبة السادسة بترخيص 207 مركبات، أعقبتها كل من «رينو لوجان» و«مرسيدس C180» فى المركزين السابع والثامن – على التوالي- مسجلتان نحو 204 سيارات لكل منهما خلال تلك الفترة.

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وظهرت «بيجو 508» فى المرتبة التاسعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 203 مركبات، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز العاشر بواقع 173 وحدة.

واحتلت «ستروين سى إليزيه» المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 142 مركبة، تلتها كل من «رينو سانديرو» و«لادا جرانتا» فى المركز الثانى عشر والثالث عشر مسجلتان نحو 137 سيارة لكل منهما خلال تلك الفترة.

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واقتنصت «سيات إبيزا» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 131 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر فبراير الماضى.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الشهر الماضى

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1فيات تيبو1585
2رينو ميجان556
3سكودا أوكتافيا364
4ستروين C5 إير كروس291
5بيجو 3008276
6سكودا كودياك207
7رينو لوجان204
8مرسيدس C180204
9بيجو 508203
10بيجو 5008173
11ستروين سى إليزيه142
12رينو سانديرو137
13لادا جرانتا137
14سيات إبيزا131
15سوبيرب121
16مرسيدس E20116
17أوبل كروس لاند116
18أوبل جراند لاند102
19رينو داستر98
20بيجو 30195
21أوبل كورسا92

– إعداد «المال»

– المصدر: الإدارة العامة للمرور

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بقلم علي عوض

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