فيات تيبو تضاعف مبيعاتها مرتين ونصف بالسوق المصرية

أحمد شوقىضاعفت فيات تيبو مبيعاتها بسوق السيارات المصرية بما يقارب مرتين ونصف؛ لتقفز إلى 1343 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى مقابل 398 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ لتسجل زيادة بواقع 945 وحدة بنسبة ارتفاع 237%.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن مبيعات تيبو

أحمد شوقى

ضاعفت فيات تيبو مبيعاتها بسوق السيارات المصرية بما يقارب مرتين ونصف؛ لتقفز إلى 1343 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى مقابل 398 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ لتسجل زيادة بواقع 945 وحدة بنسبة ارتفاع 237%.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن مبيعات تيبو خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام تجاوزت الأرقام الإجمالية المسجلة خلال 2017؛ والتى قدرت بـ 1038 وحدة.

وقد استحوذت تيبو على حصة سوقية بلغت 3.6% من مبيعات السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سى، فيما بلغت حصتها من الإجمالية لسوق الملاكي نحو 2.3%.

وتمثل مبيعات تيبو نحو 96.1% من المبيعات الإجمالية للعلامة الإيطالية فيات بسوق الملاكى المصرية؛ والتي بلغت 1397 وحدة. وكانت النسبة المتبقية من نصيب فيات بونتو التى باعت 43 وحدة خلال النصف الأول من 2018، بالإضافة إلى فيات 500 التى باعت 11 سيارة فقط.