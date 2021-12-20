«فيات تيبو» تزيح «سيات إبيزا» من صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال نوفمبر

أزاحت «فيات تيبو» منافستها «سيات إبيزا» من صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 562 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر نوفبر الماضي.

وتمكنت «بيجو 3008» من اقتناص المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 530 سيارة، أعقبتها «بيجو 301» في المركز الثالث بواقع 355 وحدة.

حصدت «بيجو 2008» المرتبة الرابعة بترخيص 330 سيارة، تلتها «بيجو 508» في المركز الخامس بنحو 256 سيارة.

فى حين، صعدت «أوبل جراند لاند» للمرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 237 مركبة، أعقبتها «لادا جرانتا» في المركز السابع بواقع 187 سيارة.

وحلت «ستروين سي إليزيه» فى المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر مسجلة نحو 177 مركبة في مخلتف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما تراجعت «سكودا أوكتافيا» للمرتبة التاسعة بترخيص 171 سيارة، أعقبتها «كودياك» في المركز العاشر بواقع 167 مركبة.

وتمركزت «بيجو 5008» في المرتبة الحادية عشر باجمالى نحو 167 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وبفارق سيارة واحدة حسمت «أوبل كروس لاند» المرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من ترخيص 93 مركبة، تلتها «سيات ليون» التى تراجعت للمركز الثالث عشر بنحو 91 وحدة.

وجاءت «سيات أتيكا» في المرتبة الرابعة عشر بقائمة الطرازات الأوروبية الاكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 91 في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال نوفمبر الماضى: