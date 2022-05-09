«فيات تيبو» تحتفظ بقمة السيارات «المتوسطة» فى مصر

احتفظت «فيات تيبو» بصدارة مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات المتوسطة الحجم «Car-C» فى مصر – للشهر الثالث على التوالي- بعدما استحوذت على حصة سوقية %26.8 بإجمالى نحو 4816 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %18.4 بواقع 3306 سيارة، تلتها «شيرى أريزو5» فى المركز الثالث بحصة قدرها %10.2 مسجلة بيع 1828 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %7.2 مسجلة بيع 1297 مركبة، تلتها «كيا جراند سيراتو» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.1 بواقع 1091 سيارة.

وحلت «رينو ميجان» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب «المتوسطة Car-C» مسجلة حصة سوقية %5.6 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1002 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز السابع بحصة بلغت %5.3 بنحو 955 سيارة.

واحتلت «إم جى 6» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.9 محققة بيع 876 سيارة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز التاسع بحصة بلغت %4.5 بنحو 814مركبة.

وظهرت «نيسان سنترا» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.3 بعدما حققت بيع 779 سيارة، تلتها «فورد فوكاس» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2 بإجمالى نحو 367وحدة.

وحصدت «هيونداى إلنترا HD» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.9 بإجمالى بيع 348 مركبة، تلتها «كيا سيراتو» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %1.4 بنحو 250 سيارة.

وجاءت «شانجان إيادو» فى المرتبة الرابعة عشرة مسجلة حصة سوقية %0.7 محققة بيع 117مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها %0.6 مسجلة نحو100 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى.

.. و«بيجو 508» تعتلى عرش مبيعات «السيدان متوسطة الحجم»

تربعت «بيجو 508» على عرش مبيعات سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %79.3 بعدما تمكنت من بيع 451 مركبة خلال الربع الأول من العام الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،صعدت «شيفروليه ماليبو» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %12.3 بإجمالى بيع 70 مركبة، تلتها «ألفا روميو جوليا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %4 بنحو23 سيارة.

وحلت «فورد فيوجن» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.1 محققة بيع 12 مركبة، أعقبتها «هوندا أكورد» فى المركز الخامس بحصة بلغت %1.2 بواقع 7سيارات.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «تويوتا كامرى» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %1.1 بإجمالى نحو 6 مركبات خلال الربع الأول من العام الحالى.