«فيات تيبو» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال يناير 2022 (جراف)

تصدرت «فيات تيبو» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1242 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 616 سيارة، تلتها «رينو داستر» في المركز الثالث بواقع 466 مركبة.

وحلت «بيجو 3008» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 540 سيارة، أعقبتها «رينو لوجان» فى المركز الخامس بنحو 303 مركبة.

وتمركزت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة السادسة بترخيص 299 مركبة، أعقبتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز السابع بواقع 250 وحدة.

وتمركزت «بيجو 301» في المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 235 وحدة، أعقبتها «بيجو 2008» فى المركز التاسع بنحو 231 سيارة.

وحصدت «بيجو 5008» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 206 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يناير الماضى: