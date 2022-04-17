اعتلت «فيات تيبو» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1514 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

ويعود تفوق «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات كبيرة تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة مع السيارات المنتمية للماركات التجارية الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ثبات العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 419 سيارة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز الثالث بواقع 364 مركبة.

فى المقابل، صعدت «بيجو 3008» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 332 سيارة، أعقبتها «رينو لوجان» فى المركز الخامس بنحو 279 مركبة.

وحلت «مرسيدس C180» فى المرتبة السادسة بترخيص 266 مركبة، أعقبتها «بيجو 301» فى المركز السابع مسجلة نحو 242 سيارة.

وظهرت «لادا جرانتا» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 230 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «رينو سانديرو» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 225 مركبة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز العاشر بواقع 221 وحدة.

واحتلت «أوبل كروس لاند» المرتبة الحادية عشرة بإجمالى ترخيص 212 سيارة، تلتها «أوبل كورسا» فى المركز الثانى عشر بنحو 205 سيارات.

واقتنصت «سكودا كودياك» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 175 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز الخامس عشر بواقع 159 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير بشركة «فوتون مصر»، أن تشهد خريطة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة الصعوبات التى يواجهها الوكلاء المحليون فى أعمال الاستيراد التى تتمثل فى بطء حركة الشحن وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع الشركات العالمية.

وأضاف أن استمرار العقبات التى تواجه الشركات والمستوردين فى عمليات الاستيراد قد يتسبب فى نفاد المخزون لديهم، فضلا عن نقص الكميات المعروضة من المركبات بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.

ترتيب السيارات الأوروبية فى مصر خلال مارس الماضى