«فيات تيبو» تتصدر الطرازات الأوروبية فى مصر

اعتلت «فيات تيبو» صدارة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بمختلف وحدات المرور مسجلة نحو 1482 مركبة، خلال شهريونيو الماضى.
وجاءت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 793 سيارة، تبعتها «كودياك» فى المركز الثالث بواقع 579 وحدة.
وحلت «بيجو 3008» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 505 سيارات، أعقبتها «سيات إبيزا» فى المركز الخامس بواقع 465 مركبة.
وحافظت «ستروين C5» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور مسجلة نحو 372 مركبة، تلتها «بيجو 301» فى المركز السابع بإجمالى 306 وحدات.
وتمركزت «رينو داستر» فى المرتبة الثامنة بترخيص 266 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن باسات» فى المركز التاسع بواقع 252 مركبة.
واحتلت «لادا جرانتا» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل 239 سيارة، تبعتها «سيات أتيكا» فى المركز الحادى عشر بنحو 196 مركبة.
وتمركزت «رينو لوجان» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 192 سيارة، تلتها «مرسيدس E200» فى المركز الثالث عشر بواقع 183 مركبة، ثم «سكودا سوبيرب» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 157 مركبة.
واقتنصت «أودى Q3» المرتبة الخامسة عشرة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 155 مركبة، خلال الشهر الماضى.
ترتيب السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور خلال يونيو الماضى
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|فيات تيبو
|1482
|سكودا أوكتافيا A8
|793
|سكودا كودياك
|579
|بيجو 3008
|505
|سيات إبيزا
|465
|ستروين C5
|372
|بيجو 301
|306
|رينو داستر
|266
|فولكس فاجن باسات
|252
|لادا جرانتا
|239
|أوبل جراند لاند
|237
|سيات اتيكا
|196
|رينو لوجان
|192
|مرسيدس E200
|183
|سكودا سوبيرب
|157
|أودى Q3
|155
|ستروين سى إليزيه
|149
|بيجو 5008
|143
|بيجو 2008
|114
|سكودا كاروك
|128
|بيجو 508
|122
|فولكس فاجن تيجوان
|100
إعداد – المال