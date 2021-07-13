«فيات تيبو» تتصدر الطرازات الأوروبية فى مصر

اعتلت «فيات تيبو» صدارة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بمختلف وحدات المرور مسجلة نحو 1482 مركبة، خلال شهريونيو الماضى.

وجاءت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 793 سيارة، تبعتها «كودياك» فى المركز الثالث بواقع 579 وحدة.

وحلت «بيجو 3008» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 505 سيارات، أعقبتها «سيات إبيزا» فى المركز الخامس بواقع 465 مركبة.

وحافظت «ستروين C5» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور مسجلة نحو 372 مركبة، تلتها «بيجو 301» فى المركز السابع بإجمالى 306 وحدات.

وتمركزت «رينو داستر» فى المرتبة الثامنة بترخيص 266 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن باسات» فى المركز التاسع بواقع 252 مركبة.

واحتلت «لادا جرانتا» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل 239 سيارة، تبعتها «سيات أتيكا» فى المركز الحادى عشر بنحو 196 مركبة.

وتمركزت «رينو لوجان» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 192 سيارة، تلتها «مرسيدس E200» فى المركز الثالث عشر بواقع 183 مركبة، ثم «سكودا سوبيرب» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 157 مركبة.

واقتنصت «أودى Q3» المرتبة الخامسة عشرة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 155 مركبة، خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور خلال يونيو الماضى

الطراز عدد السيارات المرخصة فيات تيبو 1482 سكودا أوكتافيا A8 793 سكودا كودياك 579 بيجو 3008 505 سيات إبيزا 465 ستروين C5 372 بيجو 301 306 رينو داستر 266 فولكس فاجن باسات 252 لادا جرانتا 239 أوبل جراند لاند 237 سيات اتيكا 196 رينو لوجان 192 مرسيدس E200 183 سكودا سوبيرب 157 أودى Q3 155 ستروين سى إليزيه 149 بيجو 5008 143 بيجو 2008 114 سكودا كاروك 128 بيجو 508 122 فولكس فاجن تيجوان 100

إعداد – المال