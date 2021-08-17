«فيات تيبو» تتصدر تراخيص الطرازات الأوروبية خلال يوليو

تصدرت «فيات تيبو» قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور بإجمالى 1228 مركبة خلال شهر يوليو الماضي.

وجاءت «سكودا كودياك» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 538 سيارة، تبعتها «أوكتافيا A8» فى المركز الثالث بواقع 497 وحدة.

وحلت «سيات إبيزا» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 352 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن باسات» فى المركز الخامس بواقع 306 مركبات.

وتمركزت «سيات أرونا» فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 306 مركبات، تلتها «بيجو 301» فى المركز السابع بإجمالى 234 وحدة.

تمركزت «ستروين C5» فى المرتبة الثامنة بترخيص 213 سيارة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز التاسع بواقع 214 مركبة.

فى المقابل، حافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل 167 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الحادى عشر بنحو 161 مركبة.

وتمركزت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 160 سيارة، تلتها «أودى Q3» فى المركز الثالث عشر بواقع 143 مركبة، ثم «سكودا سوبيرب» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 119 مركبة.

حصدت «رينو داستر» المرتبة الخامسة عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 129 مركبة، خلال الشهر الماضي.

ترتيب السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو الماضى الطراز عدد السيارات المرخصة فيات تيبو 1228 سكودا كودياك 538 سكودا أوكتافيا A8 497 سيات إبيزا 352 فولكس فاجن باسات 306 سيات أرونا 278 بيجو 301 234 ستروين C5 213 أوبل جراند لاند 214 لادا جرانتا 167 بيجو 3008 161 ستروين سى إليزيه 160 أودى Q3 143 سكودا سوبيرب 119 رينو داستر 129 فولكس فاجن تيجوان 109 مرسيدس E200 99 سيات ليون 85 رينو لوجان 82 بيجو 5008 79 بيجو 508 73 سكودا كاروك 69 بيجو 2008 60 سيات تاراكو 48 سيات اتيكا 36

إعداد – المال