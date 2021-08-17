سيــارات

«فيات تيبو» تتصدر تراخيص الطرازات الأوروبية خلال يوليو

بإجمالى 1482 مركبة
أحمد عوض 6:21 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 6:21 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تصدرت «فيات تيبو» قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور بإجمالى 1228 مركبة خلال شهر يوليو الماضي.

وجاءت «سكودا كودياك» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 538 سيارة، تبعتها «أوكتافيا A8» فى المركز الثالث بواقع 497 وحدة.

وحلت «سيات إبيزا» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 352 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن باسات» فى المركز الخامس بواقع 306 مركبات.

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وتمركزت «سيات أرونا» فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 306 مركبات، تلتها «بيجو 301» فى المركز السابع بإجمالى 234 وحدة.

تمركزت «ستروين C5» فى المرتبة الثامنة بترخيص 213 سيارة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز التاسع بواقع 214 مركبة.

فى المقابل، حافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل 167 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الحادى عشر بنحو 161 مركبة.

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وتمركزت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 160 سيارة، تلتها «أودى Q3» فى المركز الثالث عشر بواقع 143 مركبة، ثم «سكودا سوبيرب» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 119 مركبة.

حصدت «رينو داستر» المرتبة الخامسة عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 129 مركبة، خلال الشهر الماضي.

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ترتيب السيارات الأوروبية المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو الماضى

الطرازعدد السيارات المرخصة
فيات تيبو1228
سكودا كودياك538
سكودا أوكتافيا A8497
سيات إبيزا352
فولكس فاجن باسات306
سيات أرونا278
بيجو 301234
ستروين C5213
أوبل جراند لاند214
لادا جرانتا167
بيجو 3008161
ستروين سى إليزيه160
أودى Q3143
سكودا سوبيرب119
رينو داستر129
فولكس فاجن تيجوان109
مرسيدس E20099
سيات ليون85
رينو لوجان82
بيجو 500879
بيجو 50873
سكودا كاروك69
بيجو 200860
سيات تاراكو48
سيات اتيكا36

إعداد – المال

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بقلم أحمد عوض

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