سيــارات

«فيات» تزيح «سكودا» من صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أبريل (جراف)

بعدما تمكنت من تسجيل 993 مركبة
أحمد عوض 9:32 م, الخميس, 6 مايو 21 9:32 م, الخميس, 6 مايو 21

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أزاحت العلامة الإيطالية «فيات» منافستها «سكودا» من صدارة تراخيص السيارات الأوروبية مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 993 وحدة بمختلف وحدات المرور، خلال شهر أبريل الماضى.

وتراجعت «سكودا» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 826 وحدة، تبعتها «بيجو» فى المركز الثالث بواقع 809 مركبة.

فى حين، صعدت العلامة الألمانية «مرسيدس» للمرتبة الرابعة بترخيص 804 سيارة، أعقبتها «سيات» فى المركز الخامس بواقع 607 سيارة خلال تلك الفترة.

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وتراجعت «رينو» للمرتبة السادسة بقائمة تراخيص السيارات الأوروبية بمختلف وحدات المرور مسجلة نحو 554 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز السابع بنحو 436 وحدة.

وجاءت «أوبل» فى المرتبة الثامنة بعد تمكنها من ترخيص 430 وحدة، تلتها «فولكس فاجن» فى المركز التاسع بواقع 418 مركبة.

‎وحلت العلامة التجارية «لادا» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 204 سيارة، تبعتها «أودي» في المركز الحادى عشر بواقع 173 مركبة.

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‎وحافظت «رينج روفر» على تمركزها فى المرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من ترخيص 131 مركبة، أعقبتها «بي ام دابليو» فى المركز الثالث عشر بواقع ترخيص 104 سيارة.

‎وتمركزت «فولفو» فى المرتبة الرابعة عشر مسجلة ترخيص 93 سيارة، تلتها «بورش» فى المركز الخامس عشر بنحو 33 مركبة، ثم «جاكوار» بنحو 28 خلال الشهر الحالى.

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ويوضح الجراف التفاعلي؛ ترتيب العلامات الأوروبية المرخصة في قطاع السيارات خلال أبريل 2021:

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بقلم أحمد عوض

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