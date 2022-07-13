«فيات» تتصدر قوائم تراخيص السيارات «الأوروبية» في مصر خلال يونيو (جراف)

تصدرت العلامة الإيطالية «فيات» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 422 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

وحلت «رينو» في المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالي 372 سيارة، تلتها «ستروين» و«بيجو» في المركز الثالث والرابع مسجلتا نحو 357 مركبة.

وحلت «مرسيدس» في المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 274 سيارة، تلتها «لادا» فى المركز السادس بواقع 239 سيارة.

وظهرت «سكودا» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 236 وحدة، تلتها «أوبل» فى المركز الثامن بواقع 233 مركبة.

وتمركزت «سيات» في المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 133 سيارة، تلتها «أودي» فى المركز العاشر بنحو 81 مركبة.

وحلت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» فى المرتبة الحادية عشر بترخيص 69 مركبة، أعقبتها «رينج روفر» فى المركز الثاني عشر بواقع 29 مركبة.

وظهرت «كوبرا» في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 22 سيارة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تحتفظ بصدارة تراخيص المركبات اليابانية للشهر الثالث

احتفظت العلامة التجارية «نيسان» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1450 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

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في المقابل، صعدت «تويوتا» للمرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 1215 سيارة، فيما تراجعت «سوزوكي» للمركز الثالث مسجلة نحو 940 مركبة خلال تلك الفترة.

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وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 101 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 13 سيارة.

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فى حين، اختفت «سوبارو» من قوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بعدما لم تتمكن من تسجيل أي مركبة للشهر الثالث على التوالي.

«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر

قادت «شيري» قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1379 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

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وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 780 مركبة، تلتها «BYD» للمركز الثالث بنحو 315 مركبة.

وصعدت «جاك» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 260 سيارة، أعقبتها «هافال» في المركز الخامس بواقع 199 سيارة.

في حين تراجعت «شانجان» للمرتبة السادسة مسجلة نحو 180 مركبة في مختلف وحدات المرور، تلتها «DFSK جلوري» في المركز السابع بإجمالى 75 مركبة.

وحصدت «دونج فينج» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 57 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وظهرت «ساوايست» في المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 54 مركبة في مختلف وحدات المرور.

حصدت «جيتور» و«جيلي» المرتبة العاشرة والحادية عشر- على التوالى مسجلتا نحو 44 سيارة لكل منهما خلال الشهر الماضى.

«هيونداي» في مقدمة تراخيص الطرازات «الكورية»

تربعت «هيونداي» على قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 832 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالي نحو 625 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 35 سيارة خلال تلك الفترة.

«شيفروليه» تعتلي قمة تراخيص السيارات الأمريكية في مصر

احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 574 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 35 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 4 سيارات فقط خلال الشهر الماضى.