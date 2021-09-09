«فيات» تتصدرالسيارات الأوروبية فى مصر

سجلت مبيعات السيارات الأوروبية المنشأ فى مصر نموًا بنسبة %10 لتصل إلى 26 ألفًا و510 مركبات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 24 ألفًا و83 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت «المال» ترتيب العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات فى السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت العلامة الإيطالية «فيات» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و563 مركبة، تبعتها «بيجو» فى المركز الثانى بإجمالى بيع 6 آلاف و514 سيارة.

حلت «ستروين» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 3540 وحدة، أعقبتها «رينو» فى المركز الرابع بنحو 3271 سيارة.

حافظت «أوبل» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر بعدما حققت بيع 3047 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وحصدت «لادا» المرتبة السادسة بإجمالى بيع 1535 سيارة، تبعتها «لاند روفر» فى المركز السابع بنحو 456 مركبة.

اقتنصت العلامة الإيطالية «ألفا روميو » المرتبة الثامنة بعدما حققت بيع 158 مركبة، تبعتها «جاكوار» فى المركز التاسع بواقع 156 مركبة.

فى سياق آخر، رصدت «المال» قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى؛ حيث حافظت «فيات تيبو» على تمركزها فى صدارة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى فى السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و323 مركبة.

وحلت «بيجو 301» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 2072 وحدة، تبعتها «ستروين C5» فى المركز الثالث بواقع 1955 سيارة.

وتمركزت «بيجو 3008» فى المرتبة الرابعة بإجمالى بيع 1913 مركبة تلتها ، «أوبل جراند لاند» فى المركز الخامس مسجلة نحو 1586 سيارة.

حافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما تمكنت من تسويق 1535 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وتمركزت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة السابعة مسجلة نحو 1106 مركبة، تلتها «رينو داستر» فى المركز الثامن بإجمالى بيع 941 سيارة.

وحصدت «بيجو 2008» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية مسجلة بيع 938 مركبة، تبعتها «أوبل كروس لاند» فى المركز العاشر بإجمالى 885 مركبة.

من جهته، قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه على الرغم من نمو مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تراجعت حصتها السوقية من إجمالى مبيعات القطاع قد شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم.

وأضاف سعد أن السوق المحلية تعانى حاليًا من نقص شديد فى عدد كبير من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية وعلى رأسها “الأوروبية” بسبب تراجع إجمالى الكميات المنتجة والمصدرة من جانب المصانع الأم، موضحا أن أغلب شركات السيارات العالمية ما زالت متأثرة بالسلب من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج التى تتمثل فى أجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.

ولفت إلى أن كافة التقارير العالمية تشير باستمرار أزمة نقص المواد الخام لدى الشركات العالمية حتى منتصف العام المقبل وهو ما سيؤدى إلى عدم انتظام الشحنات المصدرة من السيارات من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة والفئات المجمعة محليًا.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت حصة مبيعات الطرازات الأوروبية المنشأ فى مصر إلى %22.2 من إجمالى مبيعات السيارات «الملاكي» خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة سوقية %32.2 من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ترتيب العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى

فيات 7563 بيجو 6514 ستروين 3540 رينو 3271 أوبل 3047 لادا 1535 لاند روفر 456 ألفا روميو 158 جاكوار 156

إعداد : المال المصدر: مجلس معلومات سوق السيارات