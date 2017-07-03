فيات بروفيشنال تنجو من ركود الشاحنات بنمو 41%

– تويوتا اﻷكثر تأثرًا بركود أداء السوق بتراجع 93%







شريف عيسى







نجت فيات بروفيشنال من حالة الركود التى أصابت مبيعات كل العلامات التجارية العاملة بقطاع الشاحنات على مدار الشهور الخمس اﻷولى من العام الجارى، بتحقيقها نموا بلغ 41%، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تمكنت العلامة اﻹيطالية من بيع 45 شاحنة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجارى، مقابل 32 وحدة خلال العام الماضى.









وكان هشام الطيبى، رئيس مجلس إدارة النيل الهندسية، وكيل فيات فى مصر، قد أكدت فى تصريحات سابقة عن لـ”المال” عن تمكن الشركة من حسم مناقصة مع إحدى الهيئات الحكومية، والتى ستسهم بشكل فعال فى دفع مبيعات العلامة التجارية والتى عجزت عن بيع أى سيارة خلال الربع اﻷول.









فيما شهد أداء باقى العلامات تراجعاً بنسب كبيرة للغاية، إذ هوت مبيعات شيفورلية بـ 35%، لتستقر عند مستوى 6774 وحد مباعة، كما شهد أداء نيسان هبوطاً كبيراً بنسبة 84%، بعد أن بلغت مبيعاتها اﻹجمالية خلال الشهور الخمس اﻷولى من العام الجارى 341 سيارة فقط.









وانخفضت مبيعات مرسيدس MCV بنسبة 41%، بإجمالى 323 شاحنة، أما سوزوكى فانحدرت مبيعاتها بـ 60%، لتتمكن خلال الفترة من يناير وحتى مايو الجارى من بيع 287 وحدة.









وتعد تويوتا الخاسر الأكبر من حالة الركود التى أصابت سوق السيارات بصفة عامة، وقطاع الشاحنات بصفة خاصة، بعد تمكنها من بيع 83 مركبة على مدار تلك الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 93%، حيث ان مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى قدرت بـ1329 وحدة.









أما عن فولفو، فشهدت مبيعاتها هبوطاً بنسبة تجاوزت 82%، بإجمالى 20 شاحنة مباعة فقط، ولم تتمكن العلامة الفرنسية “رينو” من بيع سوى 18 وحدة، كما لم تتجاوز مبيعات ايفيكو من تسليم إلا 10 سيارات فقط.









فى حين فشلت كل من دايهاتسوا وDFSK من بيع أى سيارة على مدار الشهور الخمس اﻷولى من 2017.

