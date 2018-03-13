فيات بروفيشنال تخطط لطرح دوبلو ماكسى مارس الجارى

شريف عيسىكشف طارق عليوه، مدير مبيعات الشاحنات الخفيفية بفيات بروفيشنال بداينامكس للتوزيع، الموزع العام لفيات وألفاروميو وفيات بروفيشنال، لطرح طرازها الجديد دوبلو ماكسى والمنتمى لفئة السيارات الفان مارس الجارى. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فيات بروفيشنال طفرة فى أداء مبيعاتها مع تخطيطها

شريف عيسى

كشف طارق عليوه، مدير مبيعات الشاحنات الخفيفية بفيات بروفيشنال بداينامكس للتوزيع، الموزع العام لفيات وألفاروميو وفيات بروفيشنال، لطرح طرازها الجديد دوبلو ماكسى والمنتمى لفئة السيارات الفان مارس الجارى.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فيات بروفيشنال طفرة فى أداء مبيعاتها مع تخطيطها لبيع 650 وحدة من طرازات فيات بروفيشنال المختلفة المتوافرة فى السوق المحلى.

وبدأت عمليات فيات بروفيشنال فى مصر خلال النصف الثانى من 2016، بطرح عدد من الطرازات والتى كان من بينها دبلو، وديكاتو، بالإضافة إلى فيات فولباك والمنتمية لفئة السيارات بيك آب.

وأشار إلى أنه خلا الفترة الماضية تمكنت فيات بروفيشنال من تحقيق العديد من النحاجات فى شريحة الفان، خاصة بعد إعلان احدى العلامات اليابانية تخارجها من السوق المحلية بناءً على توجيهات الشركة الأم.

وأكد أن الشركة تخطط لبيع ما يقرب من 120 إلى 150 سيارة من فولباك بنهاية 2018، بعد تزايد الطلب عليها من قبل الشركات العاملة فى مجالات الأدوية، والبترول.

وكشف عليوه عن أن الشركة تخطط لإفتتاح مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة الإيطالية التجارية بالسادس من أكتوبر قبيل نهاية النصف الأول من العام الجارى على أقصى تقدير.

كان فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذى لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر FCA، قد أعلن خلال المؤتمر السنوى الذى عقده بداية العام الجارى عن سعة للتركيز والاهتمام بفيات بروفيشنال لما لها من أهمية داخل سوق الشاحنات المحلى.

وعن توقعاته لسوق الشاحنات بنهاية العام الجارى، قال عليوه إن النمو الذى حققه القطاع بداية العام الجارى وفقاً لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات “اميك” يعطى مؤشراً جيداً عن تحسن المبيعات، إلا أن التوقعات باستمرار التحسن فى غاية الصعوبة خاصة فى ظل استمرار حالة التردد فى تنفيذ عدد من الشركات لخططها الشرائية.

وخلال العام الماضى، تمكنت فيات بروفيشنال من بيع 182 شاحنة، منها 147 وحدة من فولباك، و32 سيارة من طراز دوكاتو، و3 وحدات دبلو، بحسب ما جاء من إحصائيات بتقرير “اميك”.