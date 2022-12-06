«فياترس» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 415 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «فياترس» للأدوية مبيعات بقيمة 415 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022

ووصلت مبيعات شركة «فياترس» إلى 1.5 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وأكد الدكتور محمد سويلم رئيس شركة فياترس بمصر، على ضرورة أن يكون جميع الهيئات والشركات والمؤسسات الوطنية المعنية بالصناعة متواجدين لطرح مشروع قومى طموح يحقق أهداف توطين صناعة الدواء.

وقال روبرت جيه كوري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة «فياترس» خلال الاحتفالية بإطلاق الشركة عبر بيان بالموقع الرسمي: «نحتفل اليوم بإطلاق «فياترس»، والتي تُمثل ثمرة جهود حثيثة استمرت على مدار عشر سنوات بهدف بناء شركة عالمية تتمتع بالحضور والخبرة اللازمين لتعزيز مستويات وصول المرضى حول العالم إلى الأدوية وأنظمة الرعاية الصحية العالية الجودة. كما أؤكد ثقتي الكاملة بالفرص الماثلة أمامنا والقيمة التي نتوقع أن تعود بها شركتنا على كل أصحاب الشأن، بدءاً من المرضى والموظفين وصولاً إلى العملاء والمساهمين».

وتوظف الشركة التي تم تأسيسها رسميًا في منتصف عام 2020، حوالي 45 ألف شخص، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

كما تمتلك مراكز عالمية في كل من بيتسبرغ، وشنغهاي، وحيدر أباد في الهند. وتضم المنتجات الصحية العالمية للشركة أكثر من 1400 من المركبات الدوائية المعتمدة في العديد من المجالات العلاجية الرئيسية التي تمتد لتشمل الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

بما في ذلك مجموعة من أفضل العلامات التجارية العالمية الفريدة، والأدوية الجنيسة والجنيسة المركبة وتلك الحاملة لعلامات تجارية، إلى جانب مجموعة متنامية من البدائل الحيوية، والأدوية التي تُباع دون وصفة طبية.