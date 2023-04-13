«فياترس» تحقق 1.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«فياترس» للأدوية مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 13%. في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وطرحت شركة «فياترس» في بورصة ناسداك بعد عملية اندماج ناجحة شملت كلاً من «مايلان» وشركة ابڇون، أحد أقسام «فايزر» سابقًا.

ونتيجة لاندماج هاتين الشركتين العريقتين، حظيت «فياترس» برصيد كبير من الخبرات والإمكانات في مجالات العلوم والتصنيع والتوزيع.

وأعلنت الشركة من خلال باقة من القدرات التنظيمية والطبية والتجارية العالمية الموثوقة التي ستُتيح لها القدرة على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في أكثر من 165 دولة حول العالم.

تُجسد «فياترس» نوعًا جديدًا من شركات الرعاية الصحية العالمية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص حول العالم من العيش بصحة أفضل في كل مراحل حياتهم.

كما تسعى الشركة إلى تطوير العمليات المسئولة والمستدامة وأنشطة الابتكار الموجهة لتحسين صحة المرضى والارتقاء برصيدها من الخبرات وتوفير أوسع مجموعة ممكنة من المنتجات والخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وتوظف الشركة التي تم تأسيسها رسميًا في منتصف عام 2020، حوالي 45 ألف شخص، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

كما تمتلك مراكز عالمية في كل من بيتسبرغ، وشنغهاي، وحيدر أباد في الهند.. وتضم المنتجات الصحية العالمية للشركة أكثر من 1400 من المركبات الدوائية المعتمدة في العديد من المجالات العلاجية الرئيسية التي تمتد لتشمل الأمراض المُعدية وغير المُعدية.. إلى جانب مجموعة متنامية من البدائل الحيوية، والأدوية التي تُباع دون وصفة طبية.