فى 2107.. تريليون دولار زيادة فى ثروات أغنى 500 ملياردير

خالد بدر الدين
قفزت ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بأكثر من تريليون دولار خلال العام الجارى الذى أوشك على الانتهاء بزيادة 23 % عن ثروتهم خلال العام الماضى لتتجاوز 5.3 تريليون دولار لتصل إلى مستويات قياسية.
ذكرت وكالة بلومبرج أن الزيادة هذا العام فى ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم ارتفعت بأكثر من 4 أمثال الزيادة التى شهدتها العام الماضى والتى جعلت ثرواتهم تتوقف عند 4.3 تريليون دولار فى عام 2016.
وكشف مؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم – الذى يتتبع الأثرياء على مستوى العالم ويضع قائمة يومية بالتقلبات التى تعترى ثرواتهم – عن ظهور 67 مليارديرًا جديدا خلال العام الجارى.
ولفت المؤشر أيضا إلى قفزة قدرها حوالى 20 % هذا العام فى مؤشر MSCI العالمى لجميع الشركات فى معظم الدول وكذلك فى ستاندرد اند بورز 500 S&P، لكبرى الشركات الأمريكية بعد أن تخلصت أسواق الأسهم العالمية من التوترات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى معظم الدول المتقدمة والناشئة باستثناء بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.