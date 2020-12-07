سيـــاســة

فى 90 لجنة فرعية.. 248 ألف ناخب يشاركون فى جولة إعادة «النواب» ببورسعيد

بجولة الإعادة على مقعد مجلس النواب بالدائرة الأولى دون أى معوقات، والتى يتنافس فيها مرشحان يخوضان الانتخابات لأول مرة
أماني العزازي 3:05 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 3:05 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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انتظم منذ السابعة صباحا اليوم الإثنين ٤٦ مركزا انتخابيا بإجمالي عدد ٩٠ لجنة فرعية على مستوى محافظة بورسعيد فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة على مقعد مجلس النواب بالدائرة الأولى دون أى معوقات، والتى يتنافس فيها مرشحان يخوضان الانتخابات لأول مرة.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.

وحرص رؤساء اللجان والمشرفون على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.

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وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد ترأس اليوم الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات الإعادة لمجلس النواب في يومها الأول.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء ابراهيم عزب المشرف العام على إدارة الأزمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.

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وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدا للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أى بلاغ.

وأضاف أنه تم التأكد من تنفيذ كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمساعدة في الإدلاء بصوته فى سهولة ويسر، كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وطالب المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

يذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالدائرة الأولى تضم ٤٦ مركزا بإجمالى ٩٠ لجنة فرعية تضم ٢٤٨٣٣٧ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الأولى قسم أول وثانى بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحى.

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بقلم أماني العزازي

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