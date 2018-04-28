فى يوم واحد.. رئيس أمازون يكسب 12 مليار دولار

خالد بدر الدينحقق "جيف بيزوس" أغنى ملياردير فى العالم، صاحب شركة أمازون، مكسبًا قدره 12 مليار دولار، فى يوم واحد، لتتجاوز ثروته 131 مليار دولار، فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، بفضل ارتفاع أسعار أسهم الشركة 6.3 % فى بورصة نيويورك.وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن أسعار أسهم شركة "أمازون" لمتاج

خالد بدر الدين

حقق “جيف بيزوس” أغنى ملياردير فى العالم، صاحب شركة أمازون، مكسبًا قدره 12 مليار دولار، فى يوم واحد، لتتجاوز ثروته 131 مليار دولار، فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، بفضل ارتفاع أسعار أسهم الشركة 6.3 % فى بورصة نيويورك.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار أسهم شركة “أمازون” لمتاجر التجزئة الإلكترونية التى يرأسها جيف بيزوس بلغت أكثر من 1572.6 دولار للسهم، فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، بعدما أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام الجارى والتى فاقت التوقعات.

كانت شركة أمازون أعلنت خلال الأسبوع الماضى، أن صافى أرباحها قفز فى الربع الأول من العام الجارى إلى 1.63 مليار دولار (ما يعادل 3.27 دولار للسهم)، بالمقارنة مع 724 مليون دولار أو 1.48 دولار للسهم، خلال نفس الربع من العام الماضى بزيادة أكثر من 125 %.

وقفزت إيرادات الشركة 43 % خلال الربع الماضى، لتصل إلى أكثر من 51 مليار دولار، بالمقارنة مع 35.7 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.