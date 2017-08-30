فى مدينة العقاد 540 معاوية فى الميزان 12

حب الملق وحب الاستثارة ولم يكن يخالف المعهود ما يجرى من تقرب المتقربين لصاحب الأمر من الوقوع فى خصمه الحاضر فى مجلسه بما يكره، ولم يكن معاوية يمنع ذلك إلى أن يبدو فى تدخله ما رفع به الأزمة. كان عنده زيد بن عمر بن الخطاب، وأمه أم كلثوم بنت على بن أبى طالب، فقال «بسر بن أرطاه» فى محضر مع

حب الملق وحب الاستثارة

ولم يكن يخالف المعهود ما يجرى من تقرب المتقربين لصاحب الأمر من الوقوع فى خصمه الحاضر فى مجلسه بما يكره، ولم يكن معاوية يمنع ذلك إلى أن يبدو فى تدخله ما رفع به الأزمة.

كان عنده زيد بن عمر بن الخطاب، وأمه أم كلثوم بنت على بن أبى طالب، فقال «بسر بن أرطاه» فى محضر معاوية من الإمام، فعلاه «زيد بن عمر» بالعصا وشج رأسه. هنالك لم يزد معاوية على أن قال لزيد : «عمدت إلى شيخ قريش وسيد أهل الشام فضربته؟ ثم قال لبسر : تشتم عليًّا على رؤوس الناس وهو جده (لأمه) وابن الفاروق- ثم تراه يصبر على ذلك؟».

وهكذا ترى أن معاوية يرضى- فى داخله- عن سفاهة بسر بعد أن مضت فى سبيلها، ولكنه لا يبطش بزيد أن غضب لجده الإمام وضرب السفيه بجريرة سفاهته.

وخلاصة المستفاد من تلك الروايات، أن معاوية كان يحب الملق، ويحب الاستثارة، لأنها تمتعه بذكرى الشدائد التى تخطاها.

بين بنى هاشم وخصومهم فى مجلس معاوية

وقد اجتمع من سجال بنى هاشم وخصومهم فى مجلس معاوية، ما يذكر الأستاذ العقاد أنه ينعقد به سجل خاص فى مأثورات الحوار، ويؤيد وقوعه أنه لو حدث لما أمكن حدوثه على غير ذلك النمط الذى تناقله الرواة.

أناسٌ من المحدثين ذوى السلطان، وهم يعلمون «هوان» أقدارهم مع بنى هاشم وآل النبى وصفوة قريش، يلذ لهم أن ينعموا بالسلطان فى حضرة صاحبه معاوية، فيجتروا النعمة التى نزلت عليهم ما وسعهم ذلك فى حضرة وليهم معاوية، وعلى مسمع من السادة الأعلين، من بنى هاشم وآل البيت، الذين غُلِبُوا على سلطانهم، عارفين أن ولى الأمر ذاته معاوية ليحب ذلك، ولكنه يعلم أنه مركب غير مأمون، فسبيله أن يتركه للموتورين , بينما يصطنع هو مخالفة جلسائه وتحذيرهم مغبة اللهو والتجاوز مع الهاشميين الذين لم تعوزهم أو تخذلهم قط أنفتهم وفصاحة بيانهم وحجتهم فى مقام المناظرة، فإن أُصيب جلساء معاوية فعليهم لا هو! وزر عملهم وليس لهم أن يطالبوا بالاقتصاص لهم، وإن سلم هؤلاء الجلساء من أشياعه فإن فى ذلك ما يشفى صدره !

وتكاد القصص مع بنى هاشم فى مجلس معاوية تجرى كلها على وتيرة واحدة : رجل من آل البيت يُدْعى إلى المجلس أو يأتى إليه فى أمر من أموره فيغرى به جليس من الحاشية يتحرش به ويستثيره فيجاب بما هو أهله، ويتغاضب معاوية على الجليس فيلومه إذا بلغ الجدال والمحال فصل المقال، فيما يبدو معه أن الملهاة كلها كانت مدبرة لكى تنتهى إلى هذه الخاتمة !

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إلاَّ أن حديثًا واحدًا من أحاديث بنى هاشم- فيما يورد الأستاذ العقاد يخالف هذا النمط ولا يستقيم مع سائر هذه الأحاديث. فلم يكن البادئون به من جلساء معاوية ولا من آل البيت، ولكن البادئ به معاوية نفسه على نحو لا يشبه طريقته المأثورة من التقية والمداراة، وليس فيه نفع له فى شأن من شئون الملك أو خاصة من خواص أمره تستوجب ذلك الحديث.

قيل انه تحدث إلى ابن عباس فقال له: إن فى نفسى منكم لحزازات يا بنى هاشم. وإنى لخليق أن أدرك فيكم الثأر وأنفى العار. فإن دماءنا قبلكم وظلامتنا فيكم، فقال له ابن عباس : والله إن رمت ذلك يا معاوية لتثيرن عليك أُسْدًا مخدرة وأفاعى مطرقة، لا يفثأها كثرة السلاح ولا تعضها نكاية الجراح، يضعون أسيافهم على عواتقهم ويضربون قدمًا قدمًا من ناوأهم…

إلى أن قال فى رواية الرواة : «فلتكونن منهم بحيث أعددت ليلة الهرير ( يومٌ فى صفين) للهرب فرسك، وكان أكبر همك سلامة حشاشة نفسك، ولولا طغام من أهل الشام وقوك بأنفسهم وبذلوا دونك مهجهم… ورفعوا المصاحف مستجيرين بها وعائذين بعصمتها لكنت شلوًا ( من الشلل ) مطروحًا بالعراء.. وما أقول هذا لأصرفك عن عزيمتك ولا لأزيلك عن معقود نيتك، ولكنها الرحم تعطف عليك، والأواصر توجب صرف النصيحة إليك». فقال معاوية : لله درك يا ابن عباس. ما تكشفت الأيام منك إلاَّ عن سيف صقيل ورأى أصيل. والله لو لم يلد بنو هاشم غيرك لما نقص عددهم ولو لم يكن لأهلك سواك لكان الله قد كثرهم.

ويرى الأستاذ العقاد أن دواعى الشك فى مثل هذا الحديث كثيرة، لولا أن التلفيق فيه على لسان طرفيه أعسر من أن يتاح لكل راوية، ناهيك بالرواة المتعددين !

فإذا كانت هذه القصة غريبة من معاوية، إلاًَّ أنها يمكن أن تكون مقصودة لغير ظاهرها مع رجل كابن عباس له ظاهر وباطن يمكن استطلاعهما بهذه المفاجأة، ولا يُسْتطاع ذلك بغيرها.

وأمثال هذه الردود الخشنة جميعًا لم تكن فى ذلك العصر مما يستكثر فى مناسباتها فيما يقول الأستاذ العقاد، وقد سمعها معاوية- أو سمعها جلساؤه معه- متوقعة مستثارة، ولم يتعود الناس يومئذ أبهة الملك وطاعة العبيد للسادة، ولم يتعود الأمير كذلك أن يسوم الناس سكوتا فى موضع القول، وإغضاء فى موضع الأنفة، وإنما كان الأمير خليفة يتشبه بالخلفاء الراشدين فى حق الطاعة، ولم يعد أحد من هؤلاء الخلفاء أن يخاطب إنسانًا بما يسوءه ثم يستكثر عليه أن يجيبه بمثل خطابه، فهذه «هرقلية» لم يتعودها الرعاة ولا الرعايا، ولم يكن فى طاقة معاوية أن يروِّض رعاياه عليها دفعة واحدة. فإذا تمهل فيها آونة بعد آونة فإنما يكون التمهل بمثل ذلك الصبر على كره أو على اختيار.

رجائى عطية

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