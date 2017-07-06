فى مدينة العقاد 502 عبقرية خالد 20

وإجمال رأى الأستاذ العقاد فى خالد فى هذا الباب أنه لم تعوزه قط صفة من صفات القائد الكبير المفطور على النضال والشجاعة والنشاط واليقظة والجلد، فضلا عن حضور البديهة وسرعة الملاحظة مع قوة التأثير.. كان يضع الخطة فى موضعها ساعة الحاجة إليها.. يستخدم التورية والمباغتة والسرعة على أنماط تختلف باختلاف الدواعى والأحوال.

علم كذلك أهمية أن يجمع الأخبار عن العدو قوة وسلاح.. ولم يغفل القوة الأدبية.. كان يعززها فى جيشه ويضعضعها فى جيش عدوه ما استطاع.. وقد كان هو نفسه مادة لهذه القوة الأدبية تجيش بها نفوس أنصاره وتفزع منها أفئدة أعدائه..

وقد علم خالد بموهبته وقريحته وبديهته الحربية، ما انتهى إليه أكبر خبراء العسكرية من بعد عهده بمئات السنين، فقاتل بالصفوف حيث تغنى الصفوف، وبالكراديس حيث لا تغنى إلاَّ الكراديس.

وقد كتب المؤلفون بعد مئات السنين أن هناك أمرين لازمين فى إدارة المعارك: الاستطلاع، وكتمان التحركات، فكانت هذه سنة خالد فى الاستطلاع وفى التعبئة وفى التحرك والمسير، دون أن يقرأ شيئًا عن هذه المؤلفات.

ويستشهد الأستاذ العقاد بما كتبه الخبير الحربى الشهير «ليدل هارت» فى كتابه عن فن قيادة الجيوش على طريق التورية «The strategy Of Indirect Approach»، من أن «التحرك فى الوجهة المتوقعة يحفظ توازن العدو ويزيد بتثبيت هذا التوازن قدرته على المقاومة، وفى الحرب كما فى المصارعة إنما يتأتى لك أن تغلب الخصم دون أن تزحزح قدمه وتخل توازنه باستنفاد قوتك أنت استنفادًا لا يناسب الجهد الذى يلقاه خصمك. ولن يتاح النصر بهذه الوسيلة إلاَّ بفضل الرجحان الكبير فى قوتك على نحو من الأنحاء. وقد يضعف الحسم فى النتيجة مع ذاك. وعلى نقيض هذا ينبئنا التاريخ العسكرى فى جميع العصور لا فى عصر واحد أن جميع الحروب الحاسمة على التقريب أن الإخلال بتوازن العدو نفسيًّا وماديًّا هو المقدمة التى لا محيص عنها للقضاء عليه».

وهذا الإخلال بالتوازن هو الغاية التى كان يتوخاها ابن الوليد إما بالهجوم من جهتين أو ثلاث جهات، وإما بالمفاجأة التى لا تتوقع بحال من الأحوال، وإما بالكمين الذى يدخل اليأس على العدو فى ساعة حركة، وإما بالتطويق من حيث لا ينتظر التطويق.

وقد كان خالد يعلم أن الالتحام هو أنفع ضروب القتال للجندى الذى ينافح عن عقيدة ويضرب بالسلاح الخفيف، فلم يلق الفرس ولا الروم إلاَّ فى اشتباك والتحام.

وجملة القول فيما يرى الأستاذ العقاد أن خالدًا كان يحارب بالقريحة الملهمة أناسًا رثت عقائدهم كما رثت ملكاتهم العسكرية. فكانوا يرتبون كتائبهم وأسلحتهم فى الميدان على نحو مرسوم كأنهم قائمون فى مراتبهم بديوان التشريفات! وكان خالد يلبى الضرورة عفو الساعة فى ترتيب كل كتيبة وكل سلاح. فإذا بدا له أن الخيالة لا تجدى فى الحركة جدوى المشاة ترتبت حركات الجيش معه كما تترتب الحركات فى أعضاء الجسم الشاعر بتلبية الأعصاب والجوارح لمراكز التنبيه فى الدماغ فيترجل وقد ترجل معه كل من تنفعه الحركة على قدميه فى كره وفره وهجومه ودفاعه.

وإذا بدا له أن الحرب بالجماعات أنفع من الحرب بالصفوف المختلطة فما هى إلاَّ كلمة يقولها حتى تتلاقى تلك الجماعات كل منها إلى قائدها المختار : تمايزوا أيها الناس! فإذا هم بعد لحظة متمايزون.

وكانت مادة القتال التى يعمل بها من جند أو سلاح تغنيه وتلبيه. فكان جنده يصبرون على الشدة ولا يروعهم فقد مفقود، لأنهم مؤمنون عالمون أن الموجود هو الله رب القائد والمقود.

ومن ثم كان خالدٌ نمطًا فريدًا بين قواد التاريخ، لأنه يمزج فن البداوة بفن الحضارة، وكان يقتبس ويجدد بالرأى والفطنة كما يقتبس ويجدد بغريزة موروثة من قبيلة «القبة والأعنة» يصح أن تسمى غريزة الميدان.

وقد تصعب المقارنة بينه وبين قواد العصور الحديثة لاختلاف الأسلحة والمسافات، وإن كان القائد العبقرى تسعفه عبقريته على اختلاف العصر والسلاح.

ولكن المقارنة بينه وبين قواد الطراز الأول فى الزمن القديم تقدمه إلى المرتبة الأولى بين أكبر القواد، ومنهم الإسكندر وبلزاريوس اللذان حاربا عدوًا كعدوه فى ميدان كميدانه.

فمكان خالد فى التاريخ العسكرى هو مكان الطليعة بين أكبر القواد الذين اشتهروا بالفن أو اشتهروا بالعبقرية أو اشتهروا بالمناقب الشخصية.

مفتاح شخصيته

أما مفتاح شخصيته فهو السليقة الجندية.. فهو كذلك عمر بن الخطاب جندى بالفطرة، كلاهما مطبوع على الخلائق الجندية، ولكن بينما تغلب على ابن الخطاب الناحية الروحية أو ناحية الضمير، تغلب على ابن الوليد ناحية الحيوية أو ناحية البنيان والتركيب.. فهو جندى فى أخلاقه الدافعة الهاجمة..

عاش يتمنى الشهادة ويطلب الموت فى ساحات النزال، ويأسى ساعة موته على فراشه لأنه يموت على حد قوله كما يموت البعير، فيقول:

«لقد طلبت القتل فى مظانه، فلم يقدر لى إلاّ أن أموت على فراشى… ولقيت الزحوف وما فى جسدى شبر إلاَّ وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشى حتف أنفى كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء».

لم يكن ولعه بالحرب ولعًا بالشر والسوء، ولا ولعًا بالضغينة والبغضاء.. وكان مطبوعًا على عداء الجندى المقاتل، وليس بالمطبوع على عداء الدسيسة والشر، لذلك لم يحمل ضغينة لعمر، والتمس له المعذرة.

نهاية من صنع القدر

يصف الأستاذ العقاد ببلاغة مؤثرة نهاية هذا البطل المغوار التى كانت من صنع القدر. حيث قدر له أن يموت فى فراشه بعد أن شهد نيفا وخمسين زحفا فى نجد والحجاز والعراق والشام، ولم يبق فى جسمه مصح من كثرة الجراح.. مات ابن الوليد ولم يترك فى بيته غير فرسه وغلامه وسلاح وقفه فى سبيل الله.. مات خالد بعد سنوات العزلة القاسية التى لم يغلبه فيها لسانه أو يغلبه هواه.. فلم يتحرك لكيد ولا لشغب، ولا لمذمة ولا لوقيعة، ولو شاء بعض ذلك لكان له مطمع فيه، وهو الرجل الذى طبقت شهرته آفاق المسلمين وغير المسلمين!

رجائى عطية

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