فى مدينة العقاد 501 عبقرية خالد 19

العزل الثانى نما إلى الفاروق بعد ذلك أن خالدًا وعياضًا بن غنم أغارا على بلاد الروم ورجعا بغنائم، وأن الأشعث بن قيس قصد خالدًا ومدحه فأجازه بعشرة آلاف درهم، وأجاز آخرين من ذوى البأس وذوى الشرف ذوى اللسان. فعظم هذا البذل على الفاروق وكتب إلى أبى عبيدة «أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته وينزع عنه قل

العزل الثانى

نما إلى الفاروق بعد ذلك أن خالدًا وعياضًا بن غنم أغارا على بلاد الروم ورجعا بغنائم، وأن الأشعث بن قيس قصد خالدًا ومدحه فأجازه بعشرة آلاف درهم، وأجاز آخرين من ذوى البأس وذوى الشرف ذوى اللسان.

فعظم هذا البذل على الفاروق وكتب إلى أبى عبيدة «أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أين أجاز الأشعث، هل من مال الله أم من ماله أم من إصابة أصابها ؟ فان زعم أنه من إصابة أصابها فقد أقر بالخيانة، وان زعم أنها من ماله فقد أسرف»، وأمر أبا عبيدة أن يعزله على كل حال وأن يضم إليه عمله ـ وكان يومئذ يلى أمور قنسرين ـ وأن يقاسمه ماله نصفين.

فصدع أبو عبيدة بالأمر وجمع الناس وجلس على المنبر ودعا بخالد فسأله:

يا خالد! أمن مالك أجزت عشرة آلاف أم من إصابة ؟ فلم يجب وأبو عبيدة يعيد السؤال مرة بعد مرة. فوثب إليه بلال مؤذن النبى عليه السلام وقال له: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، ثم تناول عمامته ونقضها وعقله بها وخالد لا يمنعه، وسأله: ما تقول ؟ أمن مالك أم من إصابة ؟ فقال: لا، بل من مالى، فأطلقه بلال وعممه بيده وهو يقول: نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا» ثم قوسم ماله حتى بقيت نعلاه، فقال أبو عبيدة: إن هذا لا يصلح إلا بهذا. فقال خالد: أجل. ما أنا بالذى أعصى أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك.

ولما علم خالد بعزله ذهب إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم ثم ذهب إلى حمص فخطب أهلها وودعهم وقال فى بعض خطبه: «إن أمير المؤمنين استعملنى على الشام حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلنى وآثر بها غيرى». فنهض له رجل من السامعين فقال: صبرا أيها الأمير! فإنها الفتنة. فما تردد خالد أن قال: «أما وابن الخطاب حى فلا».

ثم قصد إلى المدينة فلقى الفاروق فقال له: «لقد شكوتك إلى المسلمين. وبالله إنك فى أمرى غير مجمل يا عمر!»، فسأله الفاروق: من أين هذا الثراء ؟ قال: «من الأنفال والسهمان. ما زاد على الستين ألفا فلك» فزادت عشرون ألفا فضمها إلى بيت المال.

ثم قال له: «يا خالد والله إنك علىّ لكريم، وإنك إلىّ لحبيب، ولن تعاتبنى بعد على شىء» وأرسل إلى الأمصار يأمر الولاة أن يعلنوا فيها باسمه: «إنى لم أعزل خالدًا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا. وألا يكونوا بعرض فتنة».

ويبدو لنا أن الأستاذ العقاد لم يجد حاجةً لما أفاض فيه ومَرَّ بنا فى عبقرية عمر من ندم الفاروق عليه الرضوان على إساءته الظن بخالد إلى آخر ما أبداه من إكبارٍ له عند بلوغه نبأ وفاته، فقد كان الأستاذ العقاد يسعى فى عبقرية عمر لتبرئة الفاروق من أى مظنة وهو يكتب عنه، إلاَّ أنه ليس بحاجة هنا إلى ذلك بذات القدر، فاكتفى بأن يعالج الأمر بما يبقيه فى إطاره ويحفظ مكانة العظيمين فى التاريخ.

تلك هى قصة خالد والفاروق..

وهى قصة تؤلم وتؤسف ـ كما يقول الأستاذ العقاد ـ إلاّ أن الألم والأسف فيها من فعل الضرورة التى لا محيد عنها، وليسا من فعل خالد ولا فعل الفاروق.

ومن الحق للرجلين العظيمين أن نفهم هذه القصة على حقيقتها المبرأة من الخلط والجهالة، وقد قدرها الخليفة العادل والقائد الكبير تقديرها الصحيح.

فتوفى الأخير وهو يجعل وصيته وتركته وإنفاذ عهده إلى الفاروق. فيترحم عليه عمر ويقول: «رحم الله أبا سليمان.. كان والله سدادًا لنحور العدو ميمون النقيبة».. ويذكره فى وفاته متمنيا وجوده على قيد الحياة ليعهد إليه بالخلافة من بعده.. لأنه سيف الله المسلول

عبقريته الحربية

تتعدد أسباب كسب المعارك الحاسمة، وقد تكسب المعارك الشتى للسبب ونقيضه، وتتعدد لذلك آراء النقاد أو الخبراء العسكريين.

وكثيرًا ما يقال إن اشتراك الفرسان والمشاة فى العمل كفيل بالغلبة فى بعض الميادين، ثم يدور الكلام على ميدان آخر فيقال إن تربص الفرسان بمعزل عن القتال إلى ساعة الفصل هو الكفيل بالغلبة المؤزرة حتى نهاية القتال، وربما قيل إن ظهور الفرسان فى ميدان يضيق عن حركات المناورة جنى على الفرسان وعلى المشاة فدب الفشل فى صفوف هؤلاء وهؤلاء.

ولقد يحاول بعض الخبراء أن يجمعوا أسباب النصر إلى قاعدة موجزة فيقولون كلامًا يحسن الإطلاع عليه، ولكنه كلام يقرؤه القائدان معًا فيبوء أحدهما بالنصر ويبوء الآخر بالهزيمة.

وقصارى ما يقال بعد تقرير الأسباب وتدوين القواعد إنها لا تمنع الفروق بين معركة ومعركة وميدان وميدان، وأن القائد الموفق هو الذى يلمح هذه الفروق فيعمد إلى العمل اللازم فى الوقت اللازم بالقدر اللازم، فلا ينقص أو يزيد ولا يتقدم ولا يتأخر، ولا يوحد العمل مع وفرة الفروق.

وإذا كان كل شىء فى المعركة يتوقف أحيانًا على كذا أو كذا من الخطوات فى السبق إلى حومة القتال، وكذا أو كذا من الأشبار فى طول الرماح، وكذا أو كذا من التفاوت فى سرعة القذيفة هنا أو هناك، وكذا أو كذا من الحركات إلى اليمين أو إلى الشمال وإلى الأمام أو إلى الوراء، فتفصيل أسباب النصر فى المعارك القديمة على التخصيص ضرب من المستحيل، لأن إثبات الفوارق بين المعسكرين فى الأسلحة والمواعيد والعدد والحركة غير ميسور , وأقصى ما يُطمع فيه أن نقنع بالإجمال دون التفصيل.

رجائى عطية

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