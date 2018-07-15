فى مدينة العـقاد (750) إبليس (2)

قبل الشيطان

أنت أمام فصل بالغ العمق عريض الدلالة، يحمل إليك ما لا يحمله ويطوف به ويتعمق فيه هذا التعمق، سوى الأستاذ عباس محمود العقاد. فعلى علمه الموسوعى العريض، تراه يطوف في بحثه عن حال الإنسان قبل الشيطان، بطائفة من أكبر العلماء في النحل التقليدية وفى العقائد البدائية، وفى الدراسات الإنسانية، وبمراجع الرحالة الذين رحلوا وجالوا ودرسوا، وبطبيب مشهور حاصل على نوبل عام 1953 أنفق زمنًا طويلاً بين قبائل أفريقيا الوسطى وكتب مذكراته حصيلة مشاهداته فى حياة الناس الذين عاش بينهم وتعامل معهم وداواهم، ولم يهمل الأستاذ العقاد حصاد دخول الأرواح والمحظورات فى حساب السياسة، ولم يترك المجلات العلمية المتخصصة وما تتضمنه في هذا الباب.

أنت إذن أمام رحلة يجب أن تتهيأ لها حتى لا يتسرب إليك الظن أن العقاد «صعب» أو«عويص». المسألة أنه واسع المعرفة، جاد مخلص عميق في بحثه، يبذل قصارى إمكانياته ليقدم لك وجبة تحتاج لمن يريد الإلمام بها إلى قراءة موصولة وبحث متنوع لعشرات السنين.

ماذا كان قبل الشيطان، الذى استهل كتابه بأن معرفة الإنسان به كانت «فاتحة خير» له وللإنسانية، ومرتقى صحيح ومأمون للتمييز بين الخير والشر !

قبل معرفة الشيطان، وشيوع صورته، كانت «بديهة» الإنسان تملأ العالم بأشتات لا تُحصى من الأرواح والأطياف.

لم يكن الإنسان يقسمها إلى ذات خير وذات شر.

وإنما كانت الأرواح عنده إما مصادقة أو معادية. نافعة أو ضارة. سهلة أو عصية.. لا فارق بينها إلاَّ في مقدار الصلاحية والعداوة، أو فى درجة الفائدة والأذى.

أما طبيعة الخير والشر، فقد جاءت بعد مراحل كثيرة فى طريق الإيمان بالأرواح.

والاختلاف بعيد بين الشر والضرر !

فالشر لا يصدر منه خيرٌ بإرادته، أما الضرر فقد يصيب أناسًا ولا يصيب آخرين، وقد يأتى من عمل ولا يأتى من غيره، وقد يكون المعتبر ضررًا لشخص نافعًا لغيره.

قد يصح تشبيه عالم الأرواح عنده بعالَم الغاب.

فالغاب فيها النمر المفترس والثعبان السام، وفيها البلبل المغرد والعصفور الصادح. ومن حيواناتها ما هو مأمون، ومنها ما هو مستوحش عقور.

وهكذا كان عالم الأرواح فى الهمجية الأولى. عالم فائدة وضرر، أو عالم هوادة واستعصاء، أو عالم صداقة وعداوة.

ويستشهد الأستاذ العقاد على أصالة الإيمان بالأرواح فى بديهة الإنسان، ما دلت عليه دراسة كل سلالة بشرية فى القارات المتقاربة، وفى الأمريكتين المنعزلتين منذ دهور، وفى الجزر الأسترالية البعيدة والمتباعدة، وفى حوض الأمازون بأمريكا الجنوبية، وفى أفريقيا الجنوبية أو الشرقية.

دلت هذه الدراسات على أن الإيمان بالأرواح «بديهة» متأصلة فى الإنسان منذ كان.

كان هذا الشيوع أصيلاً، ولم يكن من دجل السحرة والكهان.

بل وليس بين روح وروح فى الأقطار المتنائية ذلك الاختلاف الذي يعترى الألوان والأشكال من فعل الجو والتربة والماء والهواء.

ظاهرة جديرة بالتنبه لها والتوقف عندها فى علم المقارنة بين الأديان، حيث تفضى بنا إلى الوقوف على «سليقة دينية» شديدة التقارب.

وما كتبه الرحالون والبحاثون عن القبائل الفطرية فى القارات الخمس، دليل على أن «وحدة» السليقة الدينية أقرب جدًا من وحدة القريحة والخيال.

الدين أعمق فى كيان الإنسان من الخيال.

والمشابهات التى لوحظت تدل على أصالة هذه «البديهة» فى نفس الإنسان.

وهنا يجمع لنا الأستاذ العقاد بين ما أورده «باريندر Parrinder» فى كتابه عن النِّحَل التقليدية فى أفريقيا، وما قاله «شارل واجلى «Wagley فى كتابه «بلدة الأمازون» من أمريكا الجنوبية، وما تكلم به «مالنوسكي «Malinowsky، علاَّمة الدراسات الإنسانية عن ما وجده بالجزر الأسترالية , وما جاء بمراجع الرحالة التى يعتمد عليها في فهم العقائد البدائية والتى يكتبها علماء عاشوا بين هذه القبائل واختلطوا بها في جميع أطوارها، وما أورده بمذكراته الطبيب المشهور» ألبيرت شويتزر» الحاصل على جائزة نوبل سنة 1953، نتاج مشاهدته وملاحظاته بين القبائل التى عاش بينها زمنًا يداويها في أفريقيا الوسطى، وما لاحظه وعاناه من حذر هذه القبائل من مقاربة أجساد الموتى، واختلاف المحظورات فيما بينهم. فمنها ما يحرم على إنسان واحد ولا يحرم على غيره حسبما جاءه الوحى من أبيه أو كاهنه، ومنها ما يعم القبيلة جميعًا ولا يُستثنى منه أحد، وما يعتقده المنذرون من عقائد بعيدة، رسخت فى أخلادهم أن الروح الذى أطلقه من عقال المحظور أقوى من الروح الذى حظره عليهم.

ويذكر لنا كيف دخلت هذه الأرواح والمحظورات فى حساب السياسة كما دخلت فى حساب العلم، بما لاحظته وقررته اللجنة البرلمانية التي أوفدتها الحكومة إلى أفريقيا الشرقية لتحقيق أسباب الثورة فيها، وما طويت عليه «الدراسات النفسية» التي أبانت ما تنطوى عليه عبادات جماعة «الماو ماو» وما عقب به الأستاذ «ماكس جلكمان «Gluckman على هذا التقرير من دراسة فَصَّلَ فيها مجمل أصول هذه العقيدة بينهم، وكيف تؤمن هذه القبائل بإله عظيم، خلق العالم ثم تَنَحّى عنه، وما سمعه على نهر الزمبيـزى الأعلـى فى قبيلة «الباروتس Barotse» من أن الإله تخلى عن الأرض ولاذ بالسماء حيرة من كيد الناس وأفانين حيلهم، وكيف حلت المراسم والشعائر بين القبائل الأفريقية محل الصلوات المكتوبة والفرائض المسجلة، لانعدام الكتابة لديهم، وإيمانهم بأن كل علاقة لها شعائرها ومراسمها وكل حركة تتحركها القبيلة طلبًا للصيد أو تلمسًا للمرعى أو الإغارة على عدوها.

كل ما يصيب الإنسان هو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو من عالم «وراء الطبيعة» على الإجمال.

يفهم الأفريقى من قوة الفيل أنه يستطيع قتل الإنسان لأنه أقوى منه , ولكنهم يبحثون لماذا كان هذا الإنسان بالذات هو المقتول وليس غيره ؟ ألاَ يعنى هذا فى معتقدهم أن هناك سرًا يرجع إلى تدمير ساحر أو نقمة روح غاضبة أو مشيئة كائن مما وراء الطبيعة؟

وهكذا تلتقى عندهم الأسباب الطبيعية المعروفة بالأسباب المجهولة ومما وراء الطبيعة، ولا تعليل عندهم لمصيبة تنزل بهم إلاَّ أن تكون من كراهية عدو يستعين بالسحرة ويستمد قدرة على النكاية من الأرواح.

ولم يتفق الرحالون والباحثون على إرجاع هذا الاعتقاد فى الأرواح إلى مصدر واحد مفهوم، أو تفسير متفق عليه.

منهم من يرجع بعقيدة الأرواح إلى الأطياف التى يراها الهمجى فى منامه وأحلامه.

ومنهم من يرجع بهذه العقيدة إلى طبيعة الاستحياء أى إلى الطبيعة التى تخيل إلى الهمجى أن الأشياء ذات حياة مثله فيعاملها كما يعامل الأحياء.

ومنهم من يرجع بعقيدة الأرواح إلى عبادة الأسلاف بعد الموت.

ولكن علماء الأجناس والعادات البشرية كادوا أن يجمعوا على إيمان القبائل الفطرية بإله واحد أكبر من هذه الأرواح المتعددة.



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