فى مدينة العـقاد ( 748 ) جحا الضاحك المضحك (20)

الأدب الجحوى بعد النهضة الشرقية

بعد النهضة الشرقية الحديثة، ازدهر الأدب الجحوى فيما يقول الأستاذ العقاد وظهرت المؤلفات عنه على مناهج شتى.. اقتباس بعض نوادره لأغراض تعليمية، واستخدام الشخصية للنقد الاجتماعى، وعناية بعضها بالإحصاء التاريخى والاستقصاء والأسانيد.

وقد نبهت هذه النهضة الشرقية أجانب يقيمون فى الشرق، ونبهت الشرقيين، إلى استكشاف طبائع جحا وملامحه وألوان شعوره وتفكيره، وما بدا من الفكاهة الشعبية التى تدور حول شخصيته الساذجة ونوادره وسخرياته، وقام اثنان بترجمة نوادره إلى الفرنسية باسم «كتاب جحا الساذج»، هما ألبرت عداه وألبرت جوسيبونيشى الذى كان من موظفى القصر الملكى وممن حضروا بعض الدروس الإسلامية فى الأزهر الشريف، وكانت له لمولده بالقسطنطينية 1892 معرفة بالتركية فضلاً عن العربية، أما صاحبه ألبرت عداه فمن مواليد القاهرة سنة 1893، وتعلم فى مدارسها وحضر بعض الدراسات الأزهرية، وقدم الكتاب إلى قراء الفرنسية الأستاذ أوكتاف ميربو أثناء الحرب العالمية الأولى.

وما كاد هذا الكتاب يظهر بالفرنسية، حتى تُرجم إلى اللغات الأوروبية، وأقبل عليه المثقفون وعامة القراء الذين راقت لهم فكاهاته، وظهرت ترجمة بالإنجليزية باسم «جحا الأحمق Goha the fool»، أو جحا الغر، وآخر ما ظهر من الكتب الأوروبية عن جحا فيما كتبه الأستاذ العقاد سنة 1956 كتاب «مغامرات بخارى» ألفه الكاتب الروسى

«ليونيد سولفييف» سنة 1938، وترجمه إلى الإنجليزية فى نفس السنة «تاتيانا شيبونينا»، واتخذ الكتاب من شخصية جحا داعيةً جوّالاً يطوف فى البلاد الآسيوية هربًا من ظلم الحكام وكراهةً للمقام، ويتخذ من النظم الحكومية والضرائب موضوعًا للتشهير بنوادره وفكاهاته وسخرياته.

ويخال الأستاذ العقاد أن الغربيين أقبلوا على نوادر جحا لأنها وافقت نماذج عندهم من الشخصيات المضحكة التى يألفونها ويتناقلون حكاياتها، وربما كانت نوادر جحا نفسه قد تسربت إلى الغرب بالتنقل والرواية الشفوية والإطلاع على الأصول العربية بلغتها أو مترجمة، ولا يستبعد أن تكون هذه النوادر قد انتقلت من المغرب إلى أبناء جزيرة مالطة الذين يتحدثون لغة ممتزجة بالعربية وشاعت لديهم شخصية باسم «جهان» وهو تصحيف يسير لاسم «جحا»، بينما اشتهر فى اللغة الإيطالية باسم «جوكا»، إلاَّ أن هذا ليس تصحيفًا للاسم، وإنما لما تعنيه كلمة «جوك Joke» فى اللغات الأوروبية وفى اللاتينية والسكسونية. ومنها كلمة «الجوكندا» لصورة «موناليزا» الخالدة بمعنى «المبتسمة» من عمل الفنان الكبير «ليوناردو دافنشى».

وظهرت فى الغرب شخصيات تشبه شخصية «جحا»، وتسرب المسمى إلى عنوان بعض الصحف السيارة، ويرجح الأستاذ العقاد أن البلياتشو مصحف من اسم «بنشيوس بيلات» Pontius Pilate أو «بيلاطس» الذى وقعت فى عهد ولايته محاكمة السيد المسيح عليه السلام. فقد كانت هذه «الشخصية» محور السخرية والإهانة فى المسرحية الدينية التى كانت تمثل محاكمة السيد المسيح وتعرض أعداءه فى صورة رمزية يقابلها النظارة بالسخرية والاستهزاء. وأيًّا كان مصدر «البنش» أو «البلياتشو» فإنه باق إلى اليوم يصغى الناس إلى فكاهاته المتجددة، دون أن يعنيهم أن يتتبعوها إلى جذرها القديم.

خلاصة تاريخية

يقر الأستاذ العقاد أن هذه الخلاصة التاريخية، أقل النواحى ثبوتًا وأهمية فى هذا المبحث.

ومما أورده أننا نستطيع أن نتقبل «أبا الغصن جحا» كما ذكره الميدانى فى أمثاله كأنه شخصية تاريخية لا غرابة فى وجودها.

ويلحق بأبى الغصن أناس على شاكلته لم يشتهروا مثل شهرته، فأطلق الناس عليهم اسمه.

ويتمثل الأستاذ العقاد بما شاهده فى حياته من أمثال للشهرة الحقيقية والشهرة المخترعة، وتطورها من مبدأ إلى مصير بعد عشرين أو ثلاثين سنة. وكان ذلك من آثار الصحافة الأسبوعية التى اعتمدت على «القفش» و«القفشات»، ومما يذكره أنه رأى الأديب «إبراهيم الدباغ» الذى صار لقبه علمًا على النهم والإكثار من الطعام، فلم يلحظ عليه شيئًا من ذلك، وإنما هى اختراع من باب الفكاهة من محترفى الأدب، على سبيل الوقيعة وما نحوها، فسرى الاختراع بالقفشات لتصير كلمة «الدبغ» مقابلة للنهم، وكلمة «الدباغ» تعنى فى اللغة الدارجة الشخص النهم الشره الذى يكثر من أكل الطعام.

الخوجة نصر الدين التركى

أما جحا التركى المسمى بالخوجة نصر الدين التركى، فقد نسبت إليه نوادر تملأ مئات الصفحات. ويذكر الأستاذ العقاد أن بين يديه كتاب بالتركية مطبوع فى الآستانة سنة 1328 هـ، من مائتين وخمس وخمسين صفحة، ومع ذلك لا يستوعب كل ما نسب إلى جحا أو الخوجة التركى من نوادر الحكمة أو نوادر الغفلة والبلاهة.

ويؤكد الأستاذ العقاد أن كثيرًا من هذه النوادر وضعت بالتركية ولم تنقل عن العربية، ومما يَسْتدل به ما فيها من «جناس» يوجد فى الألفاظ التركية ولا يوجد فى ألفاظ لغة أخرى. ويرجح لديه أن الخوجة نصر الدين شخصية تركية غير منقولة أنه نشأ فى آسيا الصغرى حيث تنتشر جماعات الدراويش الدينيين من قبل الإسلام، والذين شاع فيهم أن يخلطوا خلط المجاذيب ويفتوا فتوى العلماء والفقهاء، وأن يلوذوا بمظاهر التخليط أحيانًا

طلبًا للسلامة.

والخوجة نصر الدين مشهور بكراماته وكرامة ضريحة فى مقبرة «آق شهر»، يذكر الناس أضاحيكه فيضحكون لها ولكنهم يحيلونها إلى حالات أهل الجذب.

ولكن الشك الأكبر فيما يرى الأستاذ العقاد هو النوادر التى قُرِنَتْ بـ «تيمورلنك» أثناء غزواته فى بلاد الروم.

فالمشهور أن نصر الدين توفى سنة 673 أو سنة 683 هـ قبل مولد تيمورلنك بأكثر من نصف قرن، مما يستحيل معه اجتماعهما، إلاَّ أن يكون الرواة قد أخطأوا فى تاريخ مولد نصر الدين وتاريخ وفاته.

ومن الواجب فيما يرى التسليم بأن عددًا كبيرًا من النوادر التركية موضوع، لاستحالة أن تُنسب مع كثرتها وامتداد ازمنتها إلى شخص واحد. ومع ذلك يبقى لظاهرة الوضع أنها تحمل دلالة على أزمنتها وبيئاتها قد تكون أصح من وقائع السجلات والأرقام.

وفى نهاية المطاف، يودع الأستاذ العقاد يودع جحا وجحوياته، وهو يحمد للضاحك المضحك، أنه أعار اسمه عامدًا أو غير عامد لباب من أبواب الدراسة النفسائية والاجتماعية لم يكن ميسورًا أن تتهيأ أسبابها بغيره، وأنه لن يبخس «جحا» شيئًا من الحمد أن يكون على وفاق مع التاريخ، أو على افتراق مع كل تاريخ.

(انتهى)



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