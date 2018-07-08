فى مدينة العـقاد (745) جحا الضاحك المضحك (17)

حجا ونوادره

من الثابت المؤكد أن «جحا» لم يكن شخصًا واحدًا، ومن المحال أن يكون كذلك، لأن النوادر التى تنسب إلى جحا لا تصدر ويستحيل أن تصدر من شخص واحد.

بعض هذه النوادر يتحدث عن أناس فى صدر الإسلام.

وبعضها يتحدث عن أناس فى عصر المنصور العباسى، أو عصر تيمورلنك أو ما بعده من العصور والأجيال.

كذلك لاختلاف الشخصيات التى تصورها النوادر فى مجموعها.

فمنها ما يكون التغفيل فيه من جحا.

ومنها ما يكون جحا صاحب الذكاء النادر والطبع الساخر الذى يكشف عن الغفلة ويتندر على البلاهة.

ومن هذه الشخصيات من تتمثل فيه الحماقة اللاصقة به.

ومنها من يتكلف الحماقة ويصطنعها للاستهزاء بمن يدعون الذكاء والحكمة.

كذلك يستحيل أن تصدر هذه النوادر عن شخصية واحدة لاختلاف وتباعد البيئات التى تروى عنها ؛ فى الأمكنة وفى العادات، وفى الأخلاق.

بعض هذه النوادر يروى عن فارس، وغيرها عن بغداد، أو الحجاز، أو آسيا الصغرى، أو غير ذلك من البلدان الشرقية..

قيل عن جحا إنه نصر الدين التركى.

وقيل عنه إنه أبو الغصن العربى الفزارى.

وقيل عنه إنه من النوكى (الحمقى) الهاكعين (الساكنين أو المطمئنين).

كما قيل عنه إنه من أصحاب الحالات والكرامات من المستترين بالولاية وهم يجهرون بالهذر والبلاهة .

إذن فالشخصية ليست واحدة، ولا يوجد جحا واحد.

نقرأ عن جحا فى كتاب واحد، فنفهم فيما يقول الأستاذ العقاد إنه شخص موجود أو قابل للوجود، لأنه متناسق الأخبار فى تفكيره على غرار واحد، ثم نقرأ عنه فى كتاب آخر فنرى صاحب الكتاب مضطرًّا لتسويغ النوادر المتناقضة بإسنادها إلى المختلفين والمنتحلين، أو إلى مفترين أرادوا بجحا النكاية والتشهير.

«يقول الميدانى صاحب كتاب الأمثال : «هو رجل من فزارة كان يُكنى أبا الغصن، ومن حمقه أن عيسى بن موسى الهاشمى مرّ به وهو يحفر بظهر الكوفة موضعًا فقال له : ما لك يا أبا الغصن ؟ قال : إنى قد دفنت بهذه الصحراء دراهم ولست أهتدى إلى مكانها. فقال عيسى : كان ينبغى أن تجعل عليها علامة. قال : قد فعلت. قال : ماذا ؟ قال : سحابة فى السماء كانت تظللها ولست أرى العلامة…

«ومن حمقه أيضًا أنه خرج من منزله يومًا بغلس (ظلمة آخر الليل) فعثر فى دهليز منزله بقتيل فضجر به وجره إلى بئر منزله فألقاه فيها. غير أن أباه أخرجه وغيبه وخنق كبشًا حتى قتله وألقاه فى البئر. ثم إن أهل القتيل طافوا فى سكة الكوفة يبحثون عنه فتلقاهم جحا فقال : فى دارنا رجل مقتول، فانظروا أهو صاحبكم ؟ فعدلوا إلى منزله وأنزلوه فى البئر، فلما رأى الكبش ناداهم وقال : يا هؤلاء ! هل كان لصاحبكم قرن ؟ فضحكوا ومروا.

«ومن حمقه أن أبا مسلم صاحب الدولة لما ورد الكوفة قال لمن حوله أيكم يعرف جحا فيدعوه إلىّ. فقال يقطين : أنا… ودعاه، فلما دخل لم يكن فى المجلس غير أبى مسلم ويقطين، فقال : يا يقطين ! أيكما أبو مسلم ؟

«ثم يقول الميدانى بعد ذلك : «وجحا اسم لا ينصرف لأنه معدول عن جاح مثل عمر من عامر. يقال جحا يجحو جحوا إذا رمى، ويقال : حيا الله جحولك أى وجهك»

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ويورد الأستاذ العقاد أن حجا هنا كما وصفه الميدانى (وهو أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانى صاحب كتاب جامع الأمثال)- شخصية مفهومة متناسقة، ولعل الخبر الذى جاء عن أبيه من خلال الكلام عنه- يفسر بالوراثة ما فيه من خلة الحماقة. فجحا لم يصنع شيئًا فى هذه النوادر يزيد الشبهة فى أمر القتيل بنقله من الدهليز إلى البئر، وأباه لم يصنع شيئًا يزيل الشبهة بوضع الكبش فى مكانه، وكان لكل من الأب والابن مندوحة فيما يصنع لولا الحماقة فى كل منهما.

ولكنك تقرأ عن جحا فى غير كتاب الأمثال ـ فلا ترى كتابًا واحدًا يستغنى عن شىء من التوفيق والتأويل، لغرابة الأخبار التى ترامت عنه وتلقفها الرواة فحاروا كيف يضعونها فى موضعها بين أخبارهم ومن تروى عنهم.

ومن الإطالة بغير مبرر ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ الإطالة فى الإحاطة بما كُتب عن جحا بكل ما وصف به فى كتب الأدب العربى، فالمحصل منه يتناقض ولا يستقر على حال أو قرار.

ويجتزئ الأستاذ العقاد بما كتبه ابن الجوزى فى أخبار الحمقى والمغفلين، إذ أورد أن جحا قد «روى عنه ما يدل على فطنة وذكاء إلاَّ أن الغالب عليه التغفيل، وأنه قيل إن من كان يعاديه وضع له حكايات. وعن مكى بن إبراهيم : رأيت جحا رجلاً كيِّسًا ظريفًا، وهذا الذى يقال عنه مكذوب عليه، وكان له جيران يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه».

وهكذا يسمع عن الرجل ما يدل على الشىء ونقيضه.

أما بعد ظهور جحا التركى، الملقب بخوجة نصر الدين، فإن الحكايات عنه تنسب إلى رجل واحد، بينما هى مما يمكن أن ينسب إلى عشرة متباعدين فى الزمان والمكان، وفى العقل والمزاح. بل وبعض هذه الحكايات تتأخر إلى ما بعد اختراع ساعات الجيب، وبعضها تتقدم إلى أيام الصحابة والتابعين.