فى مدينة العـقاد (741) جحا الضاحك المضحك (13)

من صور الضحك فى التوراة

استشهد الفيلسوف العبرى بالتوراة عن ضحك الإله ممن يغترون بقدرتهم ويعتزمون ما لا يقدرون عليه.

وهذا الاستشهاد مأخوذ من المزمور الثانى من المزامير بالعهد القديم، وجاء به بعد بيان باطل ومؤامرات الرؤساء على الرب وعلى مسيحه، وما زعموا أنهم قادرون على تحقيقه، جاء المزمور الثانى : «الساكن فى السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه، ويرجفهم بغيظه» ( المزامير 2 :4 – 6 ).

والضحك هنا- فيما يرى الأستاذ العقاد- يترجم عن حالتين متناقضتين : غرور الظاهر بالقوة، وحقيقة هذا الغرور العاجز الذى لا قبل له بما يدعيه.

والاختلاف بين هاتين الحالتين، هو مثار الضحك مجازًا بالنسبة للإله.

وجميع ما ورد بالعهد القديم عن الضحك، يُفهم الضحك فيه بمعنى الاستهزاء والسخرية إذا كان من المفكرين، وبمعنى الاستغراب إذا كان من المؤمنين.

وجميع هذه المشاهد تنحى باللائمة على المستهزئين لأنهم يستكبرون ولا يصدقون. يستهزئون بالأنبياء لفساد اعتقادهم فيهم، ويستهزئ الأنبياء بهم لأنهم يرون الحقائق معكوسة.

ويورد الأستاذ العقاد أمثلة لضحك الاستهزاء من سفر أشعيا، ولضحك الشماتة مع الاستهزاء من الإصحاح الأول لهذا السفر، ويورد إشارات على الاستهزاء بمعنى الكبرياء والغرور والجهالة، وجزاء المستهزئ من سفر الأمثال بالعهد القديم.

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ويرى الأستاذ العقاد أن كتاب أو سفر الأمثال، من أكثر الكتب فى العهد القديم إشارة إلى معنى الهء والاستهزاء، وهو تكرار يوافق طبيعة السفر كله، وهو تكرار يوافق طبيعة السفر كله، لأن الأمثال سفر الحكمة والتجربة وهما نقيض الاستهزاء الذى يستخف صاحبه بجميع الأمور ولا يزال كذلك حتى تهديه تجارب الأيام إلى الاعتبار بالحوادث وبعد النظر فى عواقب الأمور، فإذا هو ينظر إليها كما قال الشاعر العربى:

أمور يضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب

وليس فى كتب العهد القديم كتاب تكررت فيه الإشارة إلى الاستهزاء كما تكررت فى كتاب الأمثال، ولكنه جاء فى بعض الكتب على ندرة واختلاف يسير فى المعنى، وكادت قصة سارة فى سفر التكوين أن تنم عـن ضحـك بمعنى الاستغـراب والاستعظـام، لأنها لا تستهزئ بالبشارة ولكنها تستغربها ولا تطمئن إليها لأول وهله.

والمواضع التى ورد فيها الضحك فى أسفار العهد القديم، إنما كانت تنديدًا بخليقة الاستهزاء والسخرية، أو بمعنى الاستهزاء الذى يرد الاستهزاء على أصحابه، ومن هذا القبيل ما يُنسب- مجازًا- إلى الإله، أو إلى عباده الصالحين، مثلما ورد بسفر أيوب : «فلا تخاف من الخراب إذا جاء.. تضحك على الخراب والمحـل ولا تخشى وحـوش الأرض»

ومما قيل بالعهد القديم عن الضحك بمعنى الاستهزاء، ما جاء بكتاب الأمثال : «إنه فى الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن» أو ما جاء بسفر الجامعة : «إن الحزن خير من الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب..»

على أن الضحك قد ورد فى العهد القديم فيما يقول الأستاذ العقاد بمعنى السرور مقابلاً للحزن مصحوبًا بالغناء. مثلما جاء بالمزامير بعد رد السبى، «إننا… حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكًا وألسنتنا ترنمًا» ..

على أنه وإن كان لا يلزم تفسير الضحك بالأسباب المتقدمة، إلاَّ أنه لا يخلو من الشعور بالنقيض بعد النقيض، إذ ينتقل المرء من الأسر إلى الطلاقة، فيعبر عن فرحه بالضحك والغناء. وأمثلة ذلك كثيرة فى المزامير.

فى الإنجيل

جاء ذكر الضحك بالعهد الجديد فى إنجيل لوقا على لسان السيد المسيح عليه السلام، إذ يقول وقد رفع عينيه إلى تلاميذه :

«ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال : وقال طوباكم ايها المساكين لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون.» ( لوقا 6 : 20، 21 ).

وهن نرى الضحك مقابلاً للبكاء، دون أن يخلو الضحك من دواعيه، وأهمها تبدل الحال والمقابلة بين النقيضين.

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يقول الأستاذ العقاد :

«وهذه الشواهد من هذه الكتب الدينية التى يقرأها المؤمنون بها ويقدسون ما فيها خير ما يستشهد به على طبيعة الضحك فى حالات متعددة، لأن هذه الدواعى تبرز فى مواضعها بروزًا واضحًا بما يقابلها من شعور القداسة، وتنبئنا عن أناس متباعدين فى الأزمنة والأمكنة والطبائع والأخلاق، فنعلم أن الإنسان إنسان فى كل زمان ومكان، وأن الضحك خاصة إنسانية تعم بنى الإنسان».

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