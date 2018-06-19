فى مدينة العـقاد ( 733 ) جحا الضاحك المضحك (5)

لماذا نضحك؟

بعض الناس فيما يرى الأستاذ العقاد- يحبون المتعة ولا يعنيهم لماذا يستمتعون بها، وبعضهم تتم متعته إذا ما عرف أسبابها، ويستشهد على ذلك ببعض ما أجراه من حوار أو خواطر، فى قصة «سارة»، أو فى «خلاصة اليومية».

المضحكات ليست بالقليلة، ولكن الذين يحسنون «صناعة الضحك» هم القليلون. فليس من الضرورى أن نفتش عن رجل من أمثال «موليير» لنضحك، فمواضع الضحك قصيرة، وأظهرها ما تعلق بالنفعى والادعاء والغرور والكلفة التى يحاول صاحبها أن يخدع الناس عن الحقيقة، بينما هى واضحة لمن يلتفت إليها.

أكثر أسباب الضحك- فيما يرى الأستاذ العقاد- يدور على محور واحد هو الاغتباط بأنفسنا، وإحساسنا بكمالنا أو بسلامتنا من النقص الذى نراه فى سوانا فيضحكنا.

ومع ذلك فقد يضحك الإنسان من نفسه إذا كان الاستهزاء ينال عديدين ولا يناله وحده.. والإنسان يبكى لغير ما يضحك له. يبكى حين يظهر به النقص أو العجز ظهورًا لا سبيل إلى مواراته أو التغلب عليه، فيشعر بالقهر التام الذى يبكيه.

هل صحيح أن الضحك والبكاء نقيضان ؟

ليس الظاهر كالباطن، وليست المقابلة بين الضحك والبكاء صحيحة فى كل نواحيها. فنحن فى الواقع لا نضحك لكل شىء لا يبكينا، ولا نبكى لكل شىء لا يضحكنا. وقد يكون الشىء مضحكًا ومبكيًا فى آنٍ واحد كما يقول المتنبى:

كم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا

والصحيح أن الضحك لغة تعبر عن كثير من الحالات، وليس من اللازم أن يقابله البكاء.

وفحوى ما دار حول ذلك من آراء، أن الشعور بالمضحكات والمبكيات ملكة إنسانية. وجدت فى الإنسان ولم توجد فيما سواه من الكائنات. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى يدرك المشابهة ويحس بالتعاطف ويستدعى الخواطر القريبة والبعيدة.

ملكة السخرية

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتناول فيها الأستاذ العقاد «ملكة السخرية»، فقد رأينا بالمجلد الأول لمدينته، أنه تناول فى كتاباته عن أبى العلاء المعرى، ملكة السخرية لديه، وتساءل لماذا يسخر الإنسان ؟ الجواب أنه ينظر إلى مواطن الكذب من دعاوى الناس فيبتسم، وينظر إلى لجاجهم فى الطمع وإعناتهم أنفسهم فى غير طائل ـ فيبتسم، فهذا هو العبث، وذاك هو الغرور.

العبث والغرور هما إذن بابان من أبواب السخر، بل هما فيما قال بكتابه عن المعرى جماع أبوابه كافة. الغرور هو تجاوز الإنسان قدره، والعبث هو السعى فى غير جدى، ومرد هذا فى أعظم الأحيان إلى الاغترار.

أيام كتابته عن المعرى، قال الأستاذ العقاد- فيما يحب أن يستشهد به بنصه:

«والناس يعلمون ذلك بالبداهة. فهم يعلمون أن الغرور والعبث مادة الضحك وجرثومته التى يتفرع منها كل مضحك من الأعمال والأقوال، ويجربون ذلك كل يوم فى مداعباتهم لصغارهم وامتحانهم لقوة أطفالهم. يقبض الرجل كفه لابنه الصغير على غير شىء، فيأخذه بأن يفتحها ويعده بكل ما يجد فيها إذا هو قوى على فتحها، فيجاهد الطفل فى ذلك ما يجاهد: يقوم ويقعد، ويشتد ويحتد، ويلتوى ويعتدل، ويرفع أصبعًا بعد أصبع، فإذا الذى رفعه قد عاد فأطبق مرة أخرى، ويعييه الجهد فيركن إلى الملق والخديعة، وهو فى كل هذا يحسب نفسه قادرًا على أن يغلب أباه عنوة وقسرًا أو يغلبه خديعةً ومكرًا، وهذا هو الغرور.

«ثم تلين تلك القبضة فيفتحها فإذا هى خاوية وإذا بذلك العناء الذى أجهده وبهره قد ذهب سدى، وهذا هو العبث، ومن هذا وذاك تضحكنا الطفولة وتعجبنا غرارتها وكبرياؤها وتتخذها تسليةً ولهوًا. ولكن هل يضحكنا من الكبار شىء غير هذا ؟ وهل مهال الحياة ومساخر التمثيل إلاَّ صورة مكبرة من هذه اللعبة الصبيانية وسذاجة مركبة من هذه السذاجة البسيطة ؟

«وإذا كان هذا معدن السخر وأصل الدعابة فما أجد رجلاً كصاحب رسالة الغفران أن يكون ساخرًا ؟! بل ما أجدره ألاَّ يكون له عمل فى الحياة غير السخر ؟! إنه رجل استخف بالحياة جمعاء، وهانت عليه الدنيا بما وسعت، فما من دعوى من دعاوى الناس تتنزه عن الغرور فى اعتقاده، وما من غاية من غايات الناس لا تنتهى فى تقديره إلى عبث فارغ وخديعة ظاهرة: كلهم مغرور وكلهم عابث وكلهم متعلق من الأقدار بمثل تلك القبضة التى يعييه أن يفض أصبعًا منها… حتى إذا فضها أو خطر فى وهمه أنه فضها لم يجد ثم شيئًا، أو وجدها ملأى بما يشبه الفراغ سخية بما ليس يختلف عن الحرمان.. وكلهم محتقب عدة لا تنجع ومتقلد سلاح لا يصيب:

ورب كمي يحمل السيف صارما

إلى الحرب والأقدار تلهو وتسخر

«لا. بل هَبْه وصل إلى الحرب بسيفه الصارم وقاتل وظفر وسلم، فما عساه يغنم ؟ ألعله الثناء على الأفواه ؟ أو لعله عرش مملكة ؟.. إن كان ذاك ـ وقل أن يكون ـ فلعمر أبى العلاء ما قصارى الثناء والسمعة ؟..

وما يبالى الميت فى لحده

بذمه شيع أو حمده

«وما العروش والدول ؟ وما الملوك والأقيال ؟ فلكم غبر على هذه الأرض من جيل وزال من مجد أثيل وملك عريض طويل

وكم نزل القيل من منبر

فعاد إلى عنصر فى الثرى

وأخرج من ملكه عاريًا

وخلـف مملكـة بالعــرا

… وهل نسينا أن القبر يضحك من تزاحم الأضداد ؟ فهكذا تتشابه الأمور فإذا الهزل كالجد وإذا الحلم كالعيان !

وشبيه صوت النعى إذا قى

ـس بصوت البشير فى كل ناد

«لا بل هو كل شىء ككل شىء. هو العلم كالجهل والحق كالباطل والهدى كالضلال

وقد زعموا الأفلاك يدركها البلى

فإن كان حقا فالنجاسة كالطهر

«فعلام إذن يزعج الإنسان نفسه ؟ وبأى شىء يحفل ؟ وما اجتهاده فى التدبير والتقدير وتغيير ما كان بما سيكون ؟ إلاّ أننا لنسعد ونشقى عبثًا، ونسعى ونسكن عبثًا، ونرجو ونقنط عبثًا، ونبكى ونضحك عبثًا، ومن وراء ذلك كله هاتف يهتف بنا فى غير رفق ولا رحمة:

«تقفون والفلك المحرك دائر

وتقدرون فتضحك الأقدار »