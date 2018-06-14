فى مدينة العـقاد (732).. جحا الضاحك المضحك (4)



ويبدو أن «الزواج» فاز بالنصيب الأوفى- إن جاز التعبير- فى فكاهة ما يسمى «قبل وبعد»، ومدار هذا النوع على المقابلة بين الطرفين فى مسائل الزواج، قبل إبرامه، وبعد عقده. ومن الأمثلة التى يوردها الأستاذ العقاد: «قبل الزواج تقبِّل الفتاة الفتى لتربطه، وبعد الزواج تربطه لتقبله!

«قبل الزواج يأخذ الرجل بيد المرأة حبًّا، وبعد الزواج يأخذ بيدها دفاعًا عن النفس!

«قبل الزواج يقول الرجل لا بد أن ينفذ أمرى فى منزلى أو أعرف السبب، وبعد الزواج يعرف السبب!

«قلما يكون الرجل بالمزايا التى تراها فيه المرأة قبل الزواج، وقلما يكون بالعيوب التى تراها فيه بعد الزواج.

«فى بعض البلاد الشرقية لا يرى الزوج امرأته قبل الزواج، وفى البلاد الغربية لا يراها بعده!»

ولا تعدم الزيجات من تهكمات تجرى فى الغرب بين المحدثات والمحدثين بعد المقارنات بين بنات «الدقة القديمة» باللغة المصرية الدارجة، والبنات العصريات.. وهى فى الواقع تهكمات لها مدلول اجتماعى، فضلاً عما ترمز إليه من اختلاف الثقافات.

ويصطلح الفكهاء الغربيون على اختيار اسم لإنسان مشهور فى التاريخ، يتوافقون على أن يسندوا إليه الأقوال مجهولة النسب، أو التى يخشى مغبتها، وأشهر هؤلاء الحكماء المختارين لإسناد الصادق والمدعى به من الأقوال، حكيم الصين «كونفوشيوس». ومن الكلام المزعوم باسمه:» الفتاة التى لها مستقبل تحذر الرجل الذى له ماضٍ».

ومن الأضاحيك فى التقسيمات الغربية- فيما يسوق الأستاذ العقاد- ضرب من المزاح الفارغ، وهو يشبه ما يسمى فى الزجل العربى الحديث بالدور المجنون. من مثل سؤال شخص شوهد يبحث بجهد جهيد عن ورقة ضائعة فى أحد الشوارع. فيسأله سائل:

– ماذا تصنع ؟

– أبحث عن ورقة ضائعة

– أين سقطت منك ؟

– فى الشارع الثامن والثلاثين

– لكننا في الشارع الأربعين!

– نعم، أعلم ذلك، ولكن هنا نور!

وهذه «التقسيمات» الغربية، لا تبدو غريبه للقارئ العربى الذى ألمّ فيما يقول الأستاذ العقاد بعلوم البيان والمعانى والبديع، لأن الكثير منها مقرر بتعريفاته وأمثلته وشواهده فى تلك العلوم، وما من قارئ عربى ألمّ بعلوم البلاغة بعض الإلمام إلاَّ وهو يعرف التورية والمقابلة والمشاكلة، والهزل الذى يراد به الجد، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، والإضمار فى مقام الإظهار، وإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، والتشبيه الملفوف والمفروق، والفصل والوصل، والقلب والالتفاف والتغليب، والكناية والتحريف والتصحيف.

ولم يشأ الأستاذ العقاد- فيما يقول- أن يطلق هذه التقسيمات والتعريفات على ضروب الفكاهة المصطلح عليها بين المشتغلين بالكتابة الصحفية وما إليها، لأن مصطلحات الصناعة اللغوية وضعت فى لغة العرب لتمييز درجات البلاغة ومعانيها، ولم توضع هذه المصطلحات الحديثة عند الغربيين لشىء من ذلك وإنما وضعت للتفرقة بين موضوع وموضوع من مادة الصحافة الفكاهية.

وأمر آخر يباعد- فيما يقول- بين هذه المصطلحات الحديثة وبين مصطلحات علوم البلاغة العربية، وذاك أن المصطلحات الحديثة لفنون الأضاحيك لم تزل على فجاجتها الأولى، ولم تبلغ بعد من الدقة فى الأسماء والتعريفات والشواهد مبلغ نظائرها فى علوم البديع والمعانى والبيان، وقد يختلط بعضها لاتفاقه فى مصدر الشعور وأثره، فلا يتم التعريف بينها إلا بحكم العادة بين المشتغلين بعمل واحد يعرفون مواده وأجزاءه بالإشارة والنظرة العابرة، ولا يلزم أن يقيموا الحدود بينها بالفواصل المنطقية أو النفسانية.

يقول الأستاذ العقاد:

«على أن الاختلاف بين عناوين الفكاهات- ولو بحكم العادة- جدير أن نتوقف عنده وننتظر ما يليه من التعريفات والتقسيمات التى ترجع إلى اختلاف في أصول الموضوعات أو اختلاف في طبيعة الشعور. وسوف يأتى الوقت الذى نميز فيه بين ضحكة وضحكة كما نميز بين كلمة وكلمة، ونعنى بذلك تمييز الفهم والتفسير ولا نقصر الأمر على الشعور والتلبية النفسانية، فإننا الآن نميز بشعورنا بين ضحكات مختلفات كما كان آباؤنا وأجدادنا يميزون بينها بتبادل الشعور والتلبية بين نفس ونفس، وليس هذا ما يعنيه طلاب التمييز بين أفانين الفكاهات والمضحكات فى الدراسات العصرية، سواء قصدوا من هذا التمييز تيسير العمل بين المشتركين فيه كما يتيسر للعاملين فى حانوت واحد أن يميزوا أنواعه بحرف مرقوم على الرف أو علامة منقوشة على الصندوق، أو قصدوا من هذا التمييز أن ينفذوا إلى ينابيع الشعور المتعمقة فى النفس البشرية، حيث تصدر المضحكات والمبكيات وتكمن أسباب الغرائب والمألوفات، وما ينبغى لنا أن نزعم أننا نفهم نفوسنا حق فهمها ونحن نجهل الفرق بين ما يضحكها وما يبكيها وما يقع منها موقع الألفة أو موقع الغرابة فى أعمق الأعماق..

«وربما كان اسم «الضحك» مغريًا بالاستخفاف منافيًا للجد فى بواعثه ومعانيه..

«ولكن البحث عن أسباب الضحك جد كأصدق الجد الذي يعرفنا بنفوسنا كما يعرفنا بها أعظم العظائم وأفدح المحزنات، بل ربما كان الأمر «المحزن» يسير التعليل لأننا لا نحار فيه ولا يخفى علينا أنه يرجع إلى حب السلامة وكراهة الضرر والإصابة، وربما كان لنا نحن الآدميين شركاء فى الشعور بالمحزنات بين الحيوانات العليا وبعض الحيوانات الدنيا، لأن الحزن عندها بمثابة رد الفعل الجسد لكل ألم وكل مكروه. أما الضحك فليس من سهولة التفسير بهذه المنزلة، ولا سيما الضحك الذى يتشعب ويتفرع وتتباعد مصادره من النفس أو تتقارب- مع التفرقة بينها فى الأسماء- حتى يلتبس موضوع منها بموضوع وعنوان بعنوان..

«هذه عوارض نفسية يختص بها الإنسان ولا يشاركه فيها حيوان من الحيوانات السفلى أو العليا، بل يعتقد الكثيرون من علماء الأجناس البشرية أن القبائل البدائية من الناس لا تضحك ولا تدرك الضحك، وأن هذه الظاهرة المترقية فى سلم الإنسانية لا تشاهد بين الهمج إلاَّ بعوارض العصبية التى لا تدخل في حيز الإرادة، كأنها ضحكة المقرور أو ضحكة المتشنج، وحتى هذه الضحكات التى تشبه العوارض المرضية لا تُشاهد بين الهمج على كثرة تجعلهم يلتفتون إليها ويسمونها بكلمة من كلماتهم القليلة، فهى والتخبط من الصرع عندهم سواء.

«لا جرم يجد الفلاسفة غاية الجد فى النظر إلى الضحك وأسبابه منذ عهد بعيد، ولا لا جرم يجدون اليوم وغدًا فى هذه الدراسة بين نفسانيين واجتماعيين ونقاد للفنون والآداب.

«ونحن فى هذه الرسالة نريد أن نعرف «جحا» ونريد أن نعرف الإنسانية كلها بهذه المعرفه».

«وربما كان بعض ما تقدم من التعريفات مفيدًا لنا فى وضع جحا بموضعه من الحياة الإنسانية حيث كانت فى كل مجتمع وكل حقبة وكل عنصر وكل قبيل، فإن بعض هذه التعريفات يرينا أن «جحا» ليس بالغريب المجهول فى بيئة من البيئات التى تضحك كما نضحك، وتستغرب من نوادر جحا وبوادره ما نستغرب، وبعض الأمثلة التى تقدمت نستطيع أن ننسبها إلى جحا، فلا تخالف في معدنها ما ينسب إليه، وهذه إحدى العلامات على سريان الضحك مسرى اللغة بين بنى الإنسان، فهو كاللغة يؤدى لجميع الناس معانى مشتركة يتقاربون بها على تباعد المنازل والأجناس، وهو كاللغة يختلف بين وطن ووطن وبين جنس وجنس، كما يختلف بين قائل وقائل فى مناهج التعبير بين المتكلمين بلسان واحد فى أسرة واحدة ».

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