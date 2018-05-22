فى مدينة العـقاد (715) .. ابن رشد (13)



( 2 ) ابن رشد وكتاب «الخطابة» لأرسطو

كتاب «الخطابة» لأرسطو من الكتب التى عالجها ابن رشد، واتبع فيها طريقة التلخيص، وكان تعويله فيه على الترجمة الحرفية، ومثالها ترجمة أسماء الحكومات أو السياسات- فهى فى الجملة أربع: السياسة الجماعية، وسياسة الخسة، وسياسة التسلط، وسياسة الوحدانية وهى الكرامية.

والسياسة الجماعية، هى التى تكون الرئاسة فيها بالاتفاق والحظ بلا أهلية.

وخسّة الرئاسة فى السياسـة، فهـى التى يتسلط فيها المتسلطون على المدنيين بأداء الإتاوة والتغريم، دون أن تكون للحماية أو الحفظ، بل على أساس أن الثروة للرئيس الأول، فإن جعـل للآخرين حظًّا من الثروة كانت رياسة التغلب، وصار هؤلاء بمنزلة العبيد للرئيس الأول.

أما حكومة أو سياسة التسلط، فالتسلط فيها صنفان: رياسة الملك، وهى المدينة التى تكون آراؤها وأفعالها بحسـب ما توجبه العلوم النظرية. والثانية رياسة الأخيار، وهى التى تكون أفعالها فاضلة فقط، وهذه تُعرف بالإمامية، ويقال إنها كانت موجودة فى الغرس الأول فيما رواه «الفارابى».

وأما وحدانية التسلط، فهى الرياسة التى يحب الملك أن يتوحد فيها بالكرامة الرياسية، ولا يشاركه فيها أحد، وذلك يفيد مدينة الأخيار.

فحكومة التسـلط – أى الحكومة الأرستقراطية، فمأخوذة فيما يورد الأستاذ العقاد من المعنى الحرفى لكلمة أريستوس Aristos بمعنى الأحسن، وخسة الرياسة مأخوذة من المعنى الحرفى لكلمة أليجوس، بمعنى القلة والضآلة وقد يكون من أسباب وصفها بالخسة أنها متصفة مع هذه التسمية برداءة الحكم وسوء الرياسة، ووحدانية التسلط مأخوذة من المعنى الحرفى لكلمة مونو Mono بمعنى الواحة، ويقاس على ذلك سائر المصطلحات.

وطريقة التلخيص عند ابن رشد كما تدل عليها هذه الرسالة هى استيعاب المعنى وكتابته بعد ذلك على لسان الملخص، فيجيز فيه أن يعزز المعنى بشاهد من عنده كما فعل فى الإشارة إلى قول أبى نصر الفارابى فى الحكومة الفارسية، وإن كان أرسطو قد ذكر حكومة الفرس فى كلامه على السياسة الفارسية.

ولا يترك الأستاذ العقاد كتاب الخطابة كما لخصه ابن رشد فى رسالته الصغيرة عنه، وهى مطبوعة فى القاهرة فى أوليات القرن العشرين.

( 3 ) ابن رشد الطبيب الطب

الطب

تكلم غير واحد من مترجمى ابن رشد عن علومه ومشاركاته، فقالوا- فيما يورد الأستاذ العقاد إنه كان طبيبًا فقيهًا يرحل إلى فتواه فى الطب كما يرحل إلى فتواه فى أحكام الشريعة، وقد كان عمله فى القضاء مقترنًا بعمله فى الطب عند أمراء الموحدين، ولم تكن الفلسفة ولا شك تستغرق كل وقته، ولكنها- ولا شك أيضًا- كانت غالبة على تفكيره ملموسة فى كثير من آرائه الطبية، وربما كانت آراء أرسطو حيث عرض للكلام عن القلب والدماغ وعلاقتهما بالنفس الحية والعقل المجرد أرجح عنده من كلام جالينوس، مع إحاطته بكل ما وصل إلى الأندلس باللغة العربية من كلام هذا الطبيب العظيم.

ومن أمثلة ذلك رأيه فى مصدر الحركة من جسم الإنسان، فهو خلاصة مذهب أرسطو فى وجود الله ووجود العالم، إذ كان أرسطو يقول عن الله إنه «المحرك الأول، وإن حركة المادة لابد أن تأتى من شىء غير مادى لا يتحرك، وإلاَّ لزمت نسبة الحركة إلى مادة بعد مادة، والعقل لا يستقر إلى الدور والتسلسل فى الأسباب الماضية.

وينقل إلينا الأستاذ العقاد كلامًا عن مصدر حركة الجسم، من الصفحات الأولى من كتاب «الكليات»، ويعقب بعدها بأن هذا مثال من تفكير الفيلسوف فى الطب، أو مثال من موازنته بين رأى أستاذه الفلسفى وأستاذه الطبى، فإنه مع إنصافه فى عرض الآراء يبدو مرجحًا لحجة الفلاسفة على حجة الأطباء.

ولم يكن ابن رشد فى طبه ناقلاً مكتفيًا بالنقل، بل كان يضيف إلى الآراء والصفات المنقولة شيئًا من تجاربه، سواء فيما يرجع إلى فهم العلة أو إلى وصف العلاج، ومن ذلك أنه يقابل تمثيل بقراط وجالينوس للإقليم المعتدل بوطنهما اليونـان، فيجعـل الأندلـس مثلاً لاعتدال الإقليم، ويتصرف فى الحكم بما يرجحه حيث تتعارض الآراء.

ثم ينقل الأستاذ العقاد من كلام ابن رشد فى الطب نموذجًا لتأليفه من كتاب «الكليات»، ونموذجًا لشرحه من تفسيره لأرجوزة ابن سينا فى الطـب، فينقـل نمـاذج ممـا قاله فى «صناعة الطب» فى مقدمة كتاب «الكليات»، ثم أمثلة من شرحه فى الطب لأرجوزة الشيخ الرئيس ابن سينا، قبل أن يختم بابن رشد الفقيه.

( 4 ) ابن رشد الفقيه

يورد الأستاذ العقاد أن ابن رشد الفقيه، كابن رشد الطبيب، وابن رشد الفيلسوف، محصل يحيط بموضوعه ويستقصى الأكثر الأهم من أصوله وفروعه، وقد كان على مذهب الإمام مالك كأكثر أهل المغرب، ولكنه كان يتتبع المذاهب فى المسائل الخلافية، وله كتاب فـى الفقـه سمـاه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» يدل اسمه على منحاه فى التأليف، فإنه نافع للمبتدئين المجتهدين وللمحصلين المتوسعين، وقد ذكر ابن أبى أصيبعة وغيره كتاب المقدمات فى الفقه بين كتب ابن رشد الحفيد، وهو خطأ يسهل التنبه إليه لمن ألقى نظره على الكتابين، إذ هما- فيما يقول الأستاذ العقاد- فى موضوع واحد على نسق متقارب من التوسط بين الإسهاب والإيجاز، ومن المستبعد أن يشتغل مؤلف واحد بوضع كتابين فى موضوع واحد على هذا المثال، وقد ترجم المقرى لابن رشـد الجـد فـى كتاب «أزهار الرياض فى أخبار عيـاض»، وذكـر من تواليفه «كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة»، وكان ابن رشد الحفيد يشير فى «بداية المجتهد» إلى كتاب المقدمات فيقـول: «كما حكاه جدى رحمة الله عليه فى المقدمات»، فهو على التحقيق من مؤلفات الجد لا من مؤلفات الحفيد.

ثم يختم الأستاذ العقاد هذا الكتاب الممتع والمُجْهد معًا، بنقل كلام لابن رشد فى القضاء، على سبيل المثال الدال على إحاطة الفيلسوف الفقيه بما يتناوله ويدونه فى الفقه، بما أورده ابن رشد فى كتاب «الأقضية» من «بداية المجتهد».

ويبدو لنا ونحن نضع القلم، أن الاجتهاد قاسمٌ مشترك وصفةٌ لازمة فى كل من الفيلسوف ابن رشد، والأستاذ عباس محمود العقاد واضع هذا الكتاب. (انتهى).

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