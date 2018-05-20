فى مدينة العـقاد (713) ابن رشد (11)

منتخبات من آثار ابن رشد

حول هذه المنتخبات، يدور الفصل الرابع والأخير من الكتاب، وفيه يتفرع الحديث إلى أربعة محاور: (1) ابن رشد الفيلسوف (2) ابن رشد وكتاب «الخطابة لأرسطو» (3) ابن رشد الطبيب (4) ابن رشد الفقيه.

وتشمل المختارات من كلام ابن رشد، مقتبسات فى الموضوعات التى كانت له فيها مشاركة كبيرة؛ وهى الفلسفة والطب والشريعة.

ويقول الأستاذ العقاد إنه تحرّى فى هذه المقتبسات أن تكون نماذج لطرائقه المختلفة فى الكتابة، وهى التأليف والتفسير والتلخيص، وأنه أبقى فى عبارته على الأخطاء اللغوية، وهى قليلة.

ولابن رشد فى موضوع الفلسفة، والحكمة الإلهية، مؤلفات وتفسيرات وتلخيصات، اقتبس الأستاذ العقاد نموذجًا لكل منها.

كما اقتبس نموذجًا للتلخيص والتفسير فى موضوع الطب، وقد كانت ملخصاته فى هذا الموضوع «تأليفات ملخصة» أو «ملخصات مؤلفة»، لأنها تأليف يعتمد فيه على معلوماته معززة بتجاربه، فهو طريقة وسط بين التأليف والتلخيص.

أما الشريعة فالمقصود بما اقتبسه الأستاذ العقاد فيما يقول دلالته على إحاطة الفيلسوف بمذاهبها المتعددة، فليست حكمته الإلهية حكمة رجل خلو من العلم بفقه الدين وأصول الشريعة، بل هى حكمة عالم دينى عريق فى هذه المعرفة، سبقه إلى تحصيلها أبوه وجده، وكان كل منهم علمًا فى الفقه والقضاء.

وألزم ما يلزم الاطلاع عليه بين يدى فلسفة ابن رشد هو منهاجه فى الاستدلال والتأويل، وفى التوفيق بين مسائل الفلسفة ومسائل العقيدة، ويبين منهاجه هذا مما تم اقتباسه من كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»، وكتابه «الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملَّة»، وهما رسالتان صغيرتان مطبوعتان بالقاهرة.

ويلاحظ أن التأويل عنده من واجب الحكيم، أو من حقه، على شريطة العلم والقدرة على استقصاء أحكام الشريعة.

(1) ابن رشد الفيلسوف

حدود التأويل

ومعنى التأويل المقصود هنا هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، دون إخلال بعادة لسان العرب فى التجوز عن تسمية الشىء بشبيهه أو سببه أو اللاحق عليه أو المقارن به أو غير ذلك مما جرت به العادة فى تعريف أصناف الكلام المجازى.

فإذا كان الفقيه يُعمل ذلك فى كثير من الأحكام الشرعية، فهل حرىٌّ بصاحب العلم بالبرهان أن يفعل ذلك؟

يجيب الأستاذ العقاد على هذا السؤال الذى طرحه، بأن القفيه عنده قياس ظنى، بينما العارف بالبرهان عنده قياس يقينى.

فكل ما أدى إليه البرهان وخالفه «ظاهر» الشرع، يورى بأن ذلك الظاهر يقبل التأويل وفقًا لقانون التأويل العربى. وذلك ما لا يشك فيه مسلم أو يرتاب به مؤمن، ويزداد هذا اليقين عند من زاول هذا المعنى وجربه. فما من «ظاهر» فى الشرع خالف البرهان إلاَّ وجب تصفّح هذا الظاهر فى سائر أجزائه، وعندئذ سوف يبين أنه فى ألفاظ الشرع ما يشهد لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد له.

وقد أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تُحمل كل ألفاظ الشرع على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل، واختلفوا فى المأَوّل وغير المأوّل.

فالأشعريون مثلاً يتأوّلون آية الاستواء ( الرحمن على العرش استوى )، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره.

والسبب فى ورود الظاهر والباطن فى الشرع، هو اختلاف فِطَر (جمع فطرة) الناس وتباين قرائحهم، والسبب فى ورود ظواهر تبدو متعارضه هو تنبيه الراسخين فى العلم إلى التأويل الجامع بينها، وقد وردت الإشارة إلى ذلك فى القرآن الكريم، فيقول سبحانه وتعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ»(آل عمران 7).

التصوف

رأى ابن رشد فى المعرفة التى يمكن أن تدرك بالتصـوف، واضـح بَيّنٌ فـى كتابـه «الكشف عن مناهج الأدلة»، وفيه يعرض ابن رشد طرق الصوفية فى النظر، فيذكر أنها ليست طرقًا نظرية مركبة من مقدمات وأقيسة، وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شىءٌ يُلقى فى النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالفكرة على المطلوب.

ويعقب ابن رشد بأنه إذا كانت هذه الطريقة إنْ سَلَّمَ بوجودها متاحة للخاصة، فإنها ليست عامة للناس. والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار، وتنبيه على طرق النظر، وأنه إذا كان من المُسَلَّم به أن إماتة الشهوات شرطٌ فـى صحـة النظـر، إلاَّ أنها لا تفيد المعرفة بذاتها وإن كانت شرطًا فيها أو لها.

البرهان العقلى على وجود الله.

مبنى مذهب ابن رشد فيما يستخلص الأستاذ العقاد، أنه يبين من استقراء القرآن الكريم، أن أدلة وجود الله تنحصر فى جنسين: أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجل هذه العناية. وليسمّ هذا دليل العناية، والثانى طريق ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء مثل الحياة فى الجماد، والإدراكات الحسّية والعقل. وليسمّ هذا دليل الاختراع.

والطريقة الأولى مبناها على أصلين: أحدهما أن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان، وثانيهما أن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد مريد.

فأدلة وجود الصانع منحصرة فى دلالة العناية، ودلالة الاختراع. وفى إدراك هذا يختلف الخاصة عن الجمهور. فالجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على الحواس، بينما العلماء يزيدون على ما يدرك بالحس ما يدرك بالبرهان.

فإذا كان هذا هكذا، فإن هذه الطريقة هى الطريقة الشرعية والطبيعية، وهى التى جاءت بها الرسل، ونزلت بها الكتب.



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