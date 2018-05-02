فى مدينة العـقاد ( 701 ).. الشيخ الرئيس ابن سينا (14)

ابن سينا الطبيب

عُرف ابن سينا بالتبحر فى علم الطب، وكتب فيه كتابه الشهير «القانون»- وترجم فى أواخر القرن الثانى عشر للميلاد إلى اللاتينية، فصار مرجعًا للدراسات الطبية فى جامعات أوروبا، وظل يدرس فى جامعتى مونبليه ولوڤان إلى منتصف القرن السابع عشر، وكان وكتاب «المنصورى» للرازى عمدة الأساتذة فى جامعة فيينا وجامعة فرانكفورت طوال القرن السادس عشر. وترجم الكتاب إلى العبرية فتداوله الإسرائيليون المشتغلون بالطب بين أرجاء العالم، وتعددت طبعاته حتى قاربت أربعين طبعة، غير ترجمة بعض كراساته.

وينقل لنا الأستاذ العقاد ما قاله عنه «نوبرجر Neuburger» فى كتابه المطول عن تاريخ الطب: «إنهم كانوا ينظرون إلى كتاب الطب كأنه وحىٌ معصوم، ويزيدهم إكبارًا له تنسيقه المنطقى ومقدماته التى كانت تبدو لأبناء تلك العصور كأنها القضايا المسلمة والمقررات البديهية».

ويرى الأستاذ العقاد أن كتاب «القانون» فى الطب، تبوأ هذه المكانة الرفيعة بين المراجع العالمية- لأنه كان أوفى مراجع الطب القديم وظل كذلك إلى عهد الموسوعات العصرية قبيل القرن التاسع عشر بقليل. واجتمعت له مزايا الإحاطة والتحرى والاستقصاء والتنسيق، واشتمل على تراث أمم الحضارة فى أصول الطب وفروعه، من شرح الأعراض إلى وصف العلاج إلى سرد أسماء العقاقير والأدوية.

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وقد كان الطب فى القرون الوسطى- فيما يورد الأستاذ العقاد- مشوبًا بالكهانة وبالشعوذة والسحر، وكانت الأبخرة والتعاويذ مقرونة بالأدوية والعقاقير فى مداواة جميع الأمراض. ومن ثم لم يكن عجيبًا أن يُسْتدرج ابن سينا إلى هذه الأوهام بحكم مذهبه فى النفوس والأرواح واتصالها بالموت وبعد الموت.

ولكن ابن سينا استطاع بقدرة عقله أن يفصل بين فلسفته وطبه فصلاً دقيقًا، فيما يتعلق بالطب والعلاج، سواء ما تعلق بالأجسام أم بالنفوس والعقول. ومع عدم إنكاره لتأثير الأرواح العلوية أو السفلية فى الجسم الحىّ، إلاَّ أنه قرر أن الطبيب لا يعرف الأمراض إلاَّ من العوارض الجسدية، وأحوال المزاج، ومن أمثال هذا التفطن أنه حينما شرح أعراض «المالنخوليا» علق على نسبة بعض الأطباء لها إلى الجن بقوله إنه لا يبالى وقع من الجن أم لا، ولكن المحقق أنه يحيل المزاج إلى السوداء، فيكون سببه القريب هو السوداء.

واعتبر ابن سينا أن «العشق» فى عداد الأمراض بما له من أعراض الجسدية، ووصف الحيلة فى علاجه وروى أنه جربها وأفاد بها. ووصف العلاج، فذكر فيه التغذية الصالحة، والمنومات التى لا ضرر فيها.

وينقل الأستاذ العقاد عن أحمد بن عمر بن على النظامى، ما ذكره فى مقالاته عما اتبعه ابن سينا فى علاج فتى من آل بويه خولط فى عقله.

ويرى الأستاذ العقاد أننا نعرف من هذه الأمثلة بعض الشىء عن منهج ابن سينا فى طبه وعلاجه فلا نستعظم تلك المكانة العالمية على طبيب يباشر الطب على أنه علم طبيعى، بعيد من الأوهام والخرافات، ويستعين فى علاجه بذلك النظر الصائب وتلك الفطنة ويحيط بعوارض الأعضاء، ولا ينسى مداخل النفس فى تصحيح الأجسام.

قال الأستاذ كمستون Cumston فى كتابه ( تاريخ الطب من عهد الفراعنة إلى القرن الثانى عشر ):

«ما على الإنسان إلاَّ أن يقرأ جالينوس، ثم ينتقل منه إلى ابن سينا ليرى الفارق بينهما فالأول غامض، والثانى واضح كل الوضوح، والتنسيق والمنهج المنتظم سائدان فى كتابة ابن سينا ونحن نبحث عنهما عبثًا فى كتابة جالينوس».

ثم تناول الأستاذ جملة من التصحيحات التى أدخلها ابن سينا على طب الأقدمين: فى عوارض الجنون، والفالج. وأمراض الكبد. والصدر. والجراحات. وعلاقة بعض الأمراض بالخمر فإذا هى خطوات أجيال خطاها رجل واحد قليل النظير فلا جرم يقول الأستاذ كمستون: «لعله لم يظهر قبله ولا بعده نظير لهذا النضج الباكر ؛ وهذه السهولة الممتنعة، وهذه الفطنة الواسعة. مقرونة بمثل هذه المثابرة فى مثل هذا الأفق الفسيح».

ابن سينا الأديب

ينقل إلينا الأستاذ العقاد قول «الجوزجانى» تلميذ الشيخ الرئيس: «كان الشيخ جالسًا يومًا من الأيام بين يدى الأمير علاء الدولة، وأبو منصور الجبائى حاضر- فجرى فى اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره. فالتفت أبو منصور إلى الشيخ، يقول: إنك فيلسوف وحكيم، ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضينا بكلامك فيها. فاستنكف الشيخ من هذا الكلام.

وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين، واستهدى كتاب تهذيب اللغة من خراسان من تصنيف أبى منصور الأزهرى، فبلغ الشيخ فى اللغة طبقة قلما يتفق مثلها، وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها ألفاظًا غريبة من اللغة، وكتب ثلاثة كتب: أحدها على طريقة ابن العميد، والآخر على طريقة الصابى، والآخر على طريقة الصاحب، وأمر بتجليدها وإخلاق جلدها. ثم أوعز إلى الأمير فعرض تلك المجلدة على أبى منصور الجبائى، وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة فى الصحراء وقت الصيد، فيجب أن تتفقدها وتقول لنا ما فيها. فنظر فيها أبو منصور وأشكل عليه كثير مما فيها. فقال له الشيخ: إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور فى الموضع الفلانى من كتب اللغة.

وذكر له كثيرًا من الكتب المعروفة فى اللغة كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منها. وكان أبو منصور مجزفًا ( من المجازفة ) فيما يورده من اللغة غير ثقة فيها، ففطن أبو منصور: أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ، وأن الذى حمله عليه ما جبهه به فى ذلك اليوم فتنصل واعتذر إليه. ثم صنف الشيخ كتابًا فى اللغة سماه:( لسان العرب )، لم يصنف فى اللغة مثله، ولم ينقله إلى البياض حتى توفى، فبقى على مسودته لا يهتدى أحد إلى ترتيبه».

وذلك كله- فيما يرى الأستاذ العقاد شبيه بأخلاق ابن سينا، ومعهود فى أعماله، وفى همته فى طلب المعرفة والتفوق على نظرائه.

أما البلاغة، فقال عنها ابن سينا مفتخرًا بها فى بعض شعره:

أما البلاغة فاسأل بى الخبير بها: أنا اللسان قديمًا والزمان فم

ويذكى هذه الشهادة أبناء زمانه، ويقيمون الأدلة عليها من شعره ونثره. وقد رشحه لذلك أنه حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، فانطبع بفصاحته من باكر صباه، وأضاف لنفسه محصول الآداب العربية والفارسية، فاستوى له أن يلقب بين الفلاسفة بلقب «الفيلسوف الأديب».

على أن الأدب وحده لا يرتفع به- فيما يرى الأستاذ العقاد- إلى مثل مكانه فى زمرة الحكماء، ويحسب شعره الذى لم يتفرغ له بين أوساط الشعراء، ولكن جاءته من شعره مزية غير مقصودة، أنه استغنى عن التكسب به أو عن نظمه فى الأغراض المفتعلة، فكان ينظمه فيما يحس من أحوال حياته، ومن ثم كان شعره دالاًّ عليه فى مختلف حالاته ومزاجه ودخيله شعوره وأسلوب وطريقة تفكيره.

أما نثره فكان على ثلاثة أساليب: مرسل وفلسفى ومنتقى يحتفل به احتفال المنشئين.

واستقام له أسلوبه كلما توخاه فى مقاماته الفلسفية، فلم يسبقه سابق من أصحاب المقامات فى حلبة التنميق والإنشاء، فضلاً عن جزالة اللفظ وفخامة العبارة.

وبعد، فلا ريب أن أسماءً عاشت بالأدب وحده فى تاريخ الثقافة العربية، ولم يكن لهم فى النثر ولا فى الشعر محصول أنفس من محصول ابن سينا.

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