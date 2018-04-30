فى مدينة العـقاد ( 700 ) الشيخ الرئيس ابن سينا (13)

عقيدة الفيلسوف

يقصد الأستاذ العقاد بهذه العقيدة- عقيدته الدينية، مبديًا ثقته فى أن ابن سينا كان- بلا مراء من المؤمنين بالله والنبوات.

ومذهبه فى العلم وموجده- لا يشتمل على جانب واحد يناقض العقيدة الدينية فى أصولها، بل هو يوافق العقيدة الدينية ويدعو إليها، وتحدث عن ضرورة النبوات ونظر إليها بوصفها «وظيفة حيوية» فى بنية المجتمع الإنسانى. وقال فى هذه الضرورة إن وجود النبى كان واجبًا، وكان واجبًا أن يكون إنسانًا، وأن تكون له خصوصية ليست كسائر الناس، فيسن للناس أمورهم سننًا بأمر الله تعالى وإذنه ووحْيه وإنزال الروح القدس عليه.

ومن واجب النبى فى عقيدة ابن سينا، أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وألاَّ يشغلهم بما يختلط عليهم. وفى ذلك يقول : «ويجب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التي هى عندهم عظيمة وجليلة ويلقى إليهم منه هذا القدر، أعنى أنه لا نظير له ولا شبه ولا شريك. وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته، وتسكن إليه نفوسهم، ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالاً مما يفهمونه ويتصورونه، وأما الحق فى ذلك فلا يلوح لهم منه إلاَّ أمرًا مجملاً، وهو أن ذلك شىء لا عين رأته ولا أذن سمعته، وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم».. إلى آخر ما أوجزه فى كتاب النجاة، ومنه يتبين أنه لا ينقض النبوءات بما يعتقده عامة الناس، بل يرى ذلك مصلحة للأكثرين منهم وواجبًا على أصحاب النبوءات لإقناعهم وتهذيب طبائعهم.

وكان ابن سينا يصلى ويدعو الله، ويستلهمه بالصلاة أن يهديه إلى معضلات الفلسفة كلما أشكل عليه أمر مغلق أو قضية مستعصية.

وهو لا يقطع الصلة بين الله والإنسان ولا بين النفس والجسد، ولا يمنع تأثير النفس فى المادة، ولا يستبعد كما قال فى ختام الإشارات- إتيان العارف بما يخرق العادة فى الأمور السفلية لأسباب أبداها، وأن صاحب النفس القوية إن كان خيرًا رشيدًا فهو ذو معجزة من الأنبياء وكرامة من الأولياء، وقد يصير ذلك الذكاء و الصفاء سببًا لازدياد تلك القوة إلى الحد الأقصى، أما إن كان شريرًا واستعمل تلك القوة فى الشر فهو الساحر الخبيث.

وينقل إلينا الأستاذ العقاد من أقوال ابن سينا، ما يثبت أنه قد حَذَّر أتباعه فى ختام الإشارات من المبادرة بتكذيب ما قد يُنْقَل عن العارف من أعمال تجاوز قدرات الناس.

ويضيف الأستاذ العقاد أنه راود بعض المرتابين أنه كان يقول ذلك من باب المداراة والتقية، إلاَّ أنه خاطر واهم لا موجب له على الاطلاق، ولا مجال له لأن أقواله هذه لم تخالف مقتضى مذهبه الفلسفى ولا قوانين الطبيعة فى كثير أو قليل.

وابن سينا كان يعتقد أن التصرف في الأجرام الفلكية بالتغيير عن مجاريها مستحيل، ولكنه كان يعتقد أن عقولها تؤثر فيما دونها من العقول إلى العقل الفعال الذى يسيطر على العالم الأرضى وما تحت القمر من الموجودات.

واعتقاده فى العالم الأرضى أنه عالم الفساد وعالم الإمكان أو أنه هو العالم الذى يجوز فيه التغيير والانحراف، وأن المرجع في ذلك إلى العقل الذى يسبغ الصور على الهَيُولى ويعطيها بذلك الوجود فتخرج من القوة إلى الفعل، وتعلو صعدًا أو تهبط سفلاً على حسب ما يعتريها من غلبة العقل أو غلبة المادة والهَيُولى.

وقد سلف أن العقل المستفاد فى الإنسان على صلة تامّة بالعقل الفعال، فهو يملك من القدرة على إسباغ الصور وخلعها أو تحويل الموجودات من صورة إلى صورة مثل ما يملكه العقل الفعال، ويرى ابن سينا أن النفوس تؤثر فى أجسادها وفى غيرها من الأجساد بقوة واحدة، لأنه لا مانع من تأثريها فى الأجساد الأخرى إذا كانت تؤثر فى أجسادها وهى غير متحيزة فيها ولا تنقسم بانقسامها.

فالذى يفهم المؤثرات الأرضية هذا الفهم لا يمتنع عليه عقلاً أن يقبل تغيير العادات على النحو الذى ينسب إلى أصحاب الكرامات.

ولم تصح نسبة أى كلام إلى ابن سينا حاول فيه كشف الغيب عن طريق التنجيم، وليس من قبيل ذلك تعرضه لقوة الحروف الحسابية ولعًا بالألغاز الرياضية التى يولع بها كبار الرياضين شحذًا للخاطر واستنفارًا للملكة، أو مقابلته بين الأحرف الأبجدية وبين الموجودات العلوية والسفلية.

وهنا يفصح الأستاذ العقاد عن أنه إذا كان ينفى التنجيم عن ابن سينا، فإنه لا ينفى عنه الإيمان بإمكان علم الغيب والإخبار بالمغيبات، فإن المسألة عنده قضية فلسفية وليست بمسألة تصديق وتسليم، لأنه يقول بأن علم الله بالأشياء فى الأزل هو سبب وجودها فى الزمان، ويقول بصدور العقول العلوية من الله، وأن عقل الإنسان إذا ترقى فى مراتب الكمال والصفاء بلغ مرتبة العقل المستفاد وهو على اتصال دائم بالعقل الفعال، فلا جرم بعلم الأمور قبل وقوعها ويكون له سلطان على إيجادها وإخراجها من القوة إلى الفعل، ولا يكون اعتقاد الفيلسوف هذا الرأى غريبًا كأنه من قبيل التصديق الذى لا يليق بالمفكرين، فإنما هو قضية منطقية تنتهى إلى هذه النتيجة من طريق الفلسفة لا من طريق التصديق.

وقد يتصل الإنسان بالعقل الفعال من طريقين فى رأى ابن سينا لا من طريق واحد.

يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح، ويتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية.

والطريق الأولى طريق الفلسفة والحكماء.. والطريق الثانى طريق النساك والصالحين.

وإذا كان لابن سينا سبحات يُفهم منها أنه رَاضَ نفسه على التصوف فى بعض أيامه، وأنه حاول الكشف عن الحقائق متوسلاً بالصلاة والزكاة والكف عن الشهوات، وكانت له علاقة بأكبر المتصوفة فى زمانه، إلاَّ أن الرجل فيما يرى الأستاذ العقاد لم يُخْلق لعزلة التصوف، ولكنه خُلق لزحام الدنيا ومجاذبة الحوادث، وغلب فيه سلطان العقل على سلطان الروح.

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وبغض النظر عن الشانئين والحاسدين، فإن المُحَقَّق أن العارفين بفضل الشيخ الرئيس كانوا يعتمدون عليه حتى وإن كانوا ممن يدينون بغير دينه.

ذلك أن ثباته للنفس الفردية وخلودها كان فيما يقول الأستاذ العقاد من الدعائم التى استند إليها أكبر علماء اللاهوت كالقديسين توما الأكوينى وألبرت الكبير، وكان الإقبال عليه بقدر الإعراض عن ابن رشد فى موضوع» النفسيات» على التعميم.

وقد كانت ملاحظاته الطبيعية- من قبيل ملاحظاته على قوس قزح وعلاقته بأحوال السحاب محل إعجاب من باكون إمام المدرسة التجريبية، وكانت طبيعياته من أسباب الفتوح العلمية الحديثة، لأنها ظلت فى جامعات أوروبا موضعًا للدرس والمراجعة مع بحوثه الطبية عدة قرون.

وأقل ما يقال فى الرجل إنه لم يترك ثقافة بنى الإنسان كما وجدها حين نشأ فى هذه الدنيا. فكان له فى توجيه العقول شأن لو زال لزال معه شىء غير قليل من تراث المعرفة والتفكير.

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