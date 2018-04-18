فى مدينة العـقاد (693)..الشيخ الرئيس ابن سينا (6)

عند أفلاطون

(1) العالم والله

ينبغى ألا ننسى فى عرض أقوال أفلاطون فى الله والعالم، أن فكرة التوحيد كما نعرفها الآن فى عقائد الأديان لم تكن معروفة فى عهده، وأن العالم وحده كان هو الواقع الماثل أمام الحس والعقل والخيال، وأن كل ما عداه فهو استخلاص وتفسير يجتهد فيه كل مجتهد بما يراه، ولا يسلم فى اجتهاده من أثر العقائد الوثنية والكهانات الخرافية والتقديرات العلمية المحدقة فى ذلك الأوان.

من غير المنتظر إذن أن نجد لدى أفلاطون فكرة واضحة عن «توحيد الله» كما وصفته الأديان الكتابية بعد عصره. فتراه يتكلم عن الله تارة وعن الآلهة تارة أخرى، ولا يفرض وجود إله واحد يفوق الآلهة جميعًا إلاَّ من قبيل القياس العقلى، الذى يقضى بتفضيل الأفضل فالأفضل ثم اجتماع الفضيلة العليا فى واحد لا يتعدد، وهو إله الآلهة ورب الأرباب.

وتفسير أفلاطون لكلمة الله (ثيوس فى اليونانية وزيوس فى اللغات الأوروبية) يدل على إدراكه لفكرة الله فى أصلها الأصيل، والمادة بحاجة إلى من يحركها ويعطيها الحياة (وليست بحاجة فى نظره لمن يخلقها)، ومن ثم فهى بحاجة إلى الله.

والله خيرٌ محض ولا يصدر منه إلاَّ الخير، ولا يخلق إلاَّ الخير، أما الشر الذى يقع فى الكون فهو من الأرباب المسماة بالأرباب المخلوقة، ومن نقص المادة فى محاولتها الارتفاع إلى الكمال أو إلى مرتبة العقل المجرد ؛ لأن الله منعم جواد منحها الشوق إلى الكمال.

المادة بظواهرها باطلة متغيرة.

وهى بحقيقتها صحيحة خالدة.

وهذه «الفكرة» هى لب لباب الفلسفة الأفلاطونية، والتى يميز بها بطريقته بين موجودات الحس والموجودات «المعقولة».. وهذه الأخيرة هى التى تتمثل للعقل ولا تتمثل للحواس.

وعلى ذلك ففى رأى أفلاطون أن كل ما يقع عليه الحس فهو وَهْمٌ باطل أو محاكاة للحقيقة الخفية ؛ أو محاولة لإبراز أحد المعانى المستورة.

والحقائق المعنوية هى التى يسميها أفلاطون بالصحائح أو المثل. وقد تعرف عند المناطقة بالكليات Universals وتقابلها الجزئيات Particulars.

وكان من عادة أفلاطون أن يعزز آراءه بالأمثلة والأساطير التى تقربها إلى تلاميذه.

والعقل المجرد هو الذى يدرك هذه الحقائق، وأرفع من ثم قدرًا من الفهم الذى يدرك المعلومات الملابسة للأجساد.

ويرى الأستاذ العقاد أنه لم تغب عن أفلاطون نقائض ومفارقات هذا الرأى، فوجه إليها فى بعض محاوراته مناقضات لا تقل فى قوتها وإقناعها عن المناقضات التى هاجمه بها خصوم رأيه.

وليس فى مذهب أفلاطون أن الله خلق جميع هذه المحاولات الماديـة التى تتفـاوت فى مراتب الخير والجمال. ولكنه يؤمن بأرواح وسطى بين الله والإنسان ويسميها بالأرواح الصانعة وينسب إليها التشبه بالإله الواحد الصمد فى خلق الخير والجمال.

ويرى أن هذا الأرواح تعمر الكواكب السيارة وتحركها فى أفلاكها المنتظمة.

أما قدم العالم أو حدوثه، فإن أفلاطون يقول بأن «الزمان هو محاكاة للأبدية، أو هو الأبدية التى تسمو إليها منزلة المخلوقات».

«فالله سرمدٌ منزه عن التحيز والأجل المحدود. لا أول له ولا آخر، ولا مكان له ولا زمان. وهو بكرمه وإنعامه قد شاء للمخلوقات أن تتشبه به فى صفات الكمال، فأراد لها الدوام وأحب أن يعصمها من الدثور والفناء، ولكنه لا يخلع عليها دوام «الأبدية» لأن دوام الأبدية صفته جل وعلا فهو لا يخلعها وهى لا تنتقل من المنعِم بها إلى المنعَم عليه. فأعطاها دوام الزمان لأنه أكمل دوام ترتقى إليه المخلوقات. وأبدع الفلك والزمان معًا، فشمل بهما جميع مخلوقاته. ومن هذا يظهر أن المادة الأولى أو الهَيُولى كما يسميها الفلاسفة أقدم من الفلك وأقدم من الزمان».

(2) وجود النفس

النفس موجودة فى رأى أفلاطون، ويرى أنها وجدت فى عالم العقل أو فى عالم الصحائح والمثل ؛ وهى تعرف الحقائق بالتذكر ولا يحجبها عنها إلاَّ حجاب الجسد وضلال الحس والشهوة، وهى عنده خالدة لا تموت لأنها جوهر بسيط لا يتحلل كما يتحلل الجسد المركب.. وتلابس المادة فى حياتها الجسدية ثم تفارقها إلى عليين لتعيش بين الأرباب والملائكة والأرواح.

ويبدو من كلام أفلاطون عن النفس أو عن الروح فيما يرى الأستاذ العقاد أنها طراز ثالث من الموجودات بين طراز الموجودات المعقولة والموجودات المحسوسة.

(3) وجود الشر

الشر فى الدنيا موجود، ولكنه من ضرورات المادة فى قصورها ومحاولتها التى تشرئب بها إلى ما هو أكمل وأعلى.

أما الله فلم يخلق إلا الخير ولا يصدر عنه إلاَّ الخير.

وهنا يبدو من أقواله فى هذا الموضوع أن إرادة الله لا تبطل الضرورات ولكنها تقربها من الخير والكمال بما تضفيه عليها من عالم الحق والعدل والتنزيه.

(4) حرية الإنسان

يتضح من فحوى هذه آراء أفلاطون فيما يرى الأستاذ العقاد أنه لا يقرن بين مسألة العدل الإلهى ومسألة الحرية الإنسانية كما يفعل الباحثون فى مسألة القضاء والقدر من المؤمنين بالأديان الكتابية، لأنه لا يرى أن الله لا يظلم الإنسان بما يصيبه من ضرورات المـادة ونقائـض الأجساد، حيث أعطاه الخير والجمال ويعينه على المادة الغليظة ويطهره بالغلبة على شهواتها ونزواتها وضروراتها.