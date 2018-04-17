فى مدينة العـقاد 692 الشيخ الرئيس ابن سينا 5

تتلخص المشكلات الفلسفية فى مسائل أربع:

وجود العالم.

وجود النفس.

وجود الشر.

حرية الإنسان.

(1) وجود العالم

هل العالم حادث من العدم، فإذا كان فأين محل العدل مع وجود الله جل وعلا وهو كلى الوجود؟

وهل الإرادة الإلهية التى قضت بإحداثه حادثة أم قديمة؟

إن الله تعالى قديم لا يتغير، وليس يجوز فى حقه حدوث الإرادة.

وهل معنى القدرة الإلهية، واتصاف الله بالقادر يعنى القدرة على كل شىء؟

وهل القدرة على كل شىء معناها القدرة على المستحيل؟ إذن يكون المستحيل والممكن شيئًا واحدًا فى العقل.. وهما مختلفان.

أم تكون القدرة غير متعلقة بالمستحيل. إذن يسأل السائل من أين جاءت الاستحالة؟ أمِنْ مشيئة الله أم من طبيعة الشىء؟ فإذا كانت من مشيئة الله فإن الذى يقرر الاستحالة يمحوها إذا شاء. وإن كانت الاستحالة من سبب آخر فكيف يتصور العقل شيئًا غير إرادة الله يمنع ويجيز فى المعقولات الموجودات.

(2) وجود النفس

هل النفس جوهر مجرد أم جسد من الأجساد؟

فإذا كان جوهرًا مجردًا فكيف تدير الجسد وأين تحل فيه بالعرض الذى هى منزهة

عنه؟ وإن كانت النفس جسدًا فما الفرق بينها وبين الجسد الذى تحل فيه؟

وهل تفنى النفس كما تفنى الأجساد وتتعرض للتحلل والفساد كما تتعرض أجساد الأحياء وأجرام الجماد؟

وعن الجوهر المجرد: متى يدخل جسم الجنين. وإلى أين مصيره بعد مفارقة جثمانه؟ وهل نفس الولد قطعة من نفس الوالد؟ أم كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا تقديم ولا تأخير؟

(3) وجود الشر

كيف يوجد فى العالم ما يُسمى شرًّا على اختلاف معانيه؟

وإذا قيل إن وجود العالم من وجود الله فإن وجود الله منزه عما يأباه، وإذا قيل إن وجود العالم من العدم فإن العدم ينعدم فيه الخير والشر على السواء. ولا يكون إذا كان إلاَّ بإرادة المريد؟

فهل الشر موجود أم غير موجود؟

وآخرون يسألون: هل الشر صحيح أو غير صحيح؟ وهل هو يوافق الخير أم أنهما نقيضان لا يتفقان؟ وهل الأخيار كالأشرار إذا قيل إن سر الخير وسر الشر لا يتناقضان؟

(4) حرية الإنسان

ليست مسألة الحرية الإنسانية هى من محض المسائل الفلسفية، ولكنها من مسائل الفلسفية الدينية الكبرى لأنها تربط بينها وبين حساب الإنسان عن أعماله ( مُسَيَّر أم مُخَيَّر) وما يستحقه فى الحياة الدنيا من الثواب والعقاب.

ما نصيب الإنسان من الحرية فى أعماله؟ هل هو حر فى عمل الخير والشر كما يريد؟ وهل يكون حرًّا فى أعمال الحياة من خُلقت حياته؟ وإذا كان مسيًّرا فى أعماله كما هو مسيَّر فى وجوده فكيف يحيق به العقاب أو الثواب عمّا لا دخل لإرادته فيه؟

إن العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومسألة الحرية الإنسانية فى مذهب الفلسفة الدينية هى مسألة التوفيق بين العدل الإلهى وبين الثواب والعقاب فى الدار الآخرة أو فى كلتا الدارين.

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تلك هى خلاصة سريعة لمشكلات الفلسفة الإلهية كما عرضت لابن سينا فيما يورد الأستاذ العقاد. وعرض لها فى كتبه وفى أقواله.

تناولها الفلاسفة المتقدمون عليه، وكان له فيها رأى مستقل عنهم فى بعض الحلول.

ولأن الشرح يطول فيما يقول، فإنه يحتزئ هنا بحلول الفلاسفة الذين كانت بينهم وبين ابن سينا صلة وثيقة من التمهيد والتعليم. وهم فيما يرى أفلاطون وأرسطو وأفلوطين والفارابى وبعض فرق الإسماعيلية وبعض المتفلسفة من قدماء الهند وفارس.

حلول الفلسفة

يعقد الأستاذ العقاد هذا الباب لرصد هذه الحلول لدى كلّ من أشار إليهم. منوهًا إلى أن أفلاطون يعد أكبر الفلاسفة «الإلهييين» بين اليونان، لأنه أول من وضع بينهم مذهبًا مفصلاً يجعل «الفكرة» مقدمة على «المادة»، ولكنه ليس بأول الفلاسفة الذين بحثوا فى هذه المسألة، فقد نبغ فى عالم الفلسفة بعد أن تقررت فيه آراء طاليس وفيثاغورس وبارمنيوس وهيرقليطس، وبعد أن ساهم كل منهم فى محصول الحكمة وورثها عنهم أفلاطون وتابعوه، هذا فضلاً عما استفاده من أستاذه سقراط ورواه عنه فى كتبه ومحاوراته ويرى الأستاذ العقاد أن هؤلاء الفلاسفة الأسبقون تناولوا الحكمة الإلهية بالرأى والاجتهاد، ولكنهم أخذوا جميعًا من الديانات القديمة التى تلقاها اليونان مباشرة من بين النهرين ومصر وفارس والهند، أو اتصلوا بها عن طريق الديانة «الأورفية» فى آسيا الصغرى، وهى مزيج من ديانات الهند ومصر والمجوس.

والأحق بالتنويه فيما يراه نتيجتان: أولاهما الاعتقاد بقصور المادة وعجزها عن الاستقلال بالحركة ونسبة كل حركة فيها إلى مصدر غير مصادرها. وثانيهما الاعتقاد بالثنوية الروحية والمادية فى الإنسان وفى الأرض والسماء.

هاتان النتيجتان دخلتا فيما يقول فى كل فلسفة وفى كل العصور.

فما هو موضوع هاتين النتيجتين أو المسألتين فيما عالجه كل حل من حلول الحكماء للمشكلات الفلسفية؟ هذا ما يجيب عنه الأستاذ العقاد طائفًا بأفلاطون وأرسطو وأفلوطين والفارابى وبالإسماعلية أو الباطنية، قبل أن ينتقل إلى مذهب ابن سينا.

رجائى عطية

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