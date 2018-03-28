فى مدينة العـقاد 679 برناردشو 4

تعددت مؤلفات شو بقدر اتساع موهبته، وعراضة اطلاعاته، فكتب الروايات القصصية، وكتب المسرحيات المتميزة ما بين سنة 1892 إلى 1949، وكتب الفصول والمقالات، وكتب الكتب السياسية، وقد اختار الأستاذ العقاد بعضًا من كل نوع ليذكر عناوينه كمحض تعريف بشو، وكان هذا لازمًا حين أصدر هذا الكتاب سنة 1950، من قرابة ثمانين عامًا، قبل أن تتيح شبكات الانترنت الإلمام بهذه البيانات فى لحظات.

شو والعلم

اختار الأستاذ العقاد لتناول هذا الباب، أن يبدأ بالمقدمة التى كتبها شو لروايته «عقدة غير معقولة». كتب شو: «لما كنت مشغوفًا بالعلوم الطبيعية، وكنت أقرأ تندال Tyndali وهلمهولتز Helmholtz، عدا ما تعلمته من صديق لى من بنى عمومة جراهام بل Bell وذوى العلم بالكيمياء والطبيعة فقد كنت على ما أعتقد الرجل الوحيد فى المؤسسة كلها الذى يعرف شرح الأجهزة التليفونية، واتفق أننى عقدت عرى الصداقة بينى وبين مُحاضر«رسمى» من كولشتر له ميل قوى إلى درس الزراعة الفطرية، فاستطعت أن أنوب عنه فى أداء عمله وأفلحت فى ذلك فلاحًا يخيّل إلىّ أنه أقام الأساس لشهرة مستر أديسون فى لندن».

ويعنى شو بذلك شركة التليفونات التى كانت تحمل اسم أديسون فى العاصمة الإنجليزية.

ويرى الأستاذ العقاد أن ما كتبه شو عن نفسه فى هذه المقدمة، تؤيده ترجمة حياته وشواهد مؤلفاته. لم ينقطع قط عن متابعة الحركة العلمية، واستهوته فكرة السوبرمان فأقبل على مطالعة المباحث العلمية التى تتصل بفكرة التطور، ومنها التاريخ الطبيعى وعلم الحياة.

وكان هواه مع مذهب «لامارك» و«صمويل بتلر». وهو المذهب الذى يفرض للحياة قوة «موجبة» تسعى إلى التقدم وتملك وسائل الاستزادة من أسبابه ودواعيه، فلم تعجبه فكرة «داروين» الذى وكل الأمر كله إلى الانتخاب الطبيعى، وجعله حكمًا فاصلاً فى استبقاء الأحياء.

ومع أن مذهب داروين أقرب إلى العلم، ومذهب بتلر ولامارك أقرب إلى الفروض الفلسفية، مال شو إلى مذهبهما لتقديرهما قوة للحياة لا تخضع للتجارب والمشاهدات، ورأى شو أن هذا المذهب هو الأقرب إلى تسويغ الأمل فى ظهور «الإنسان الأعلى» أو السوبرمان.

وفيما عدا هذه الفكرة العلمية الفلسفية، لم يُعْرف لشو فيما يقول الأستاذ العقاد مساهمة فى الآراء العلمية يأخذ بها المتخصصون فيها. فمعظم آرائه فى هذا الصدد من قبيل التعليق على سلوك العلماء، وبخاصة علماء الطب والعلاج.

فقد أنكر دعوى الأطباء عن «إعجاز هذه الصناعة» أو سلامتها من النقص والخطأ، وعزا إكبار الناس لصناعة الطب، أنهم مطبوعون على من يتصرفون بالحياة والموت.

وفى مقدمة رواية «حيرة الأطباء» يقول «إنه لا جدوى من إفهامك الطبيب أن مريضه الطفل محتاج إلى راحة أكثر وملابس أفضل ومآكل أنفع، وبيت أنقى فى هوائه وجداره، وليست حاجته إلى العقاقير».

وقد ألقى على لسان سير باتريك من أبطال تلك الرواية كلمة يقول فيها: «إنه كان فى أيام أبى صديق يسمى جورج بدينجتون اهتدى إلى العلاج بالهواء الطلق فى سنة 1840. فخرب وأفلس واضطر إلى هجر صناعته لغير شىء إلاَّ أنه كان يفتح النوافذ. واليوم نعود نحن فلا نكاد نبقى على رأس المريض بالسل سقفًا يغطيه».

وقد كان من حملات شو على الطب، إنكاره الشديد لتشريح الحيوان وهو بقيد الحياة إلاَّ أنه فى مواضع أخرى كان يتهجم بغير سند، كحملته على اللقاح والتطعيم بدعوى أن الجراثيم لا تخلق الداء.

على أن شو لا يخلو من عذر فى أول عهده بالهجوم على علم الجراثيم وأساليب العلاج بالحقن واللقاح، فقد كان بعض العلماء قد أنكروا دعوى «باستير» و«كوخ» فى تعليل الأوبئة والأمراض.

وقد يكون شو على حق فيما يرى الأستاذ العقاد، فى استخفافه بالكشوف العلمية وميله إلى اعتبارها عملاً من أعمال الدأب والمثابرة يقدر عليه كل من يصبر وينتظر، ولكن المسألة فى جوهرها ليست مسألة البحث فى كفاءة هذا المكتشف أو كفاءة ذاك، وإنما هى مسألة الانتفاع بما يكتشفون، وقد تكن منفعة العقار عظيمة غاية فى العظم مع قلة الكفاءة العقلية التى أعانت على كشفه، كما انتفع الناس بكثير من العقاقير التى اهتدى إليها الباحثون على غير قصد وعلى غير انتظار.

فإذا كان يمكن أن تكون آراء شو فى العلم تُسمع وتحل عند البعض محل الاعتبار تقديرًا لموقع العلم فى عقول النوابغ من الأذكياء، إلاَّ أن ذلك لا يعنى أن يساهم شو فى المباحث العلمية، فقد خلقه الله بذهن الفنان المفكر، لا بذهن العالم فى العلوم التجريبية أو الرياضية، فالعقل العلمى يأخذ بتجربة الحقائق الخارجية، والعقل الرياضى يأخذ بأقيسة الفروض الذهنية، والعقل الفنى يأخذ بالذوق والتحليل والفطنة، ولا يقف عند حدود التجارب الملموسة والفروض المشهورة.

ويشير الأستاذ العقاد إلى ما ذكره شو فى مقدمة روايته «حيرة الأطباء» من أنه لم يستخدم قط لوغارتمًا ولا يضمن أن يستخرج مربع أربعة بغير خطأ، فيرى أن مبالغة «شو» فى الإنكار على نفسه كمبالغته فى الادعاء لها. كلتهاهما تدل على ذهن غير ذهن الرياضى أو العالم التجريبى، وإنما هو ذهن فنان قد يُسمع قوله فى العلوم والفروض، ولكن لا يَنْسى سامعوه أنه فنان.