فى مدينة العـقاد 669 محمد على جناح 8

أسرة جناح وطفولته

أسرة جناح من أصل برهمى، أسلم أحد أجداده منذ قرن متحولاً من البرهمية إلى النحلة الإسماعيلية، وشاءت الأقدار بذلك أن يكون جناح بتاريخه وتاريخ أسرته حجة على الحقيقة العظمى فى تكوين النفس الهندية، وهى أن الدين شغـل فيه مكان كل عاطفـة عامـة.

رأينا سلفًا- فيما يشير الأستاذ العقاد- كيف كان الزعيمان جناح وغاندى يتقابلان أو يتناقضان، فى أساليب العمل ودوافع الحركة السياسية وفلسفة الحياة العامة والشخصية.

وتبطل فى تفسير ذلك الحجج المستمدة من العنصر وخصائص الأجناس، ذلك أن جناح برهمى فى تاريخه كالمهاتما غاندى فى أصوله، وكانت ملامح جناح أقوى تمثيلاً للسمات الهندية وإمعانًا فى المحافظة على سحنة السلالة وقسماتها وشمائلها.

كان جناح هنديًّا بين الهنديين رغم اختلاف العقيدة- والعادات بالتبعية- منذ ثلاثة أجيال، فإذا بزعيم المسلمين يسمى «القائد الأعظم» وإذا بزعيم البراهمة يسمى «المهاتما».

وكأنما شاءت الأقدار- فيما يبدى الأستاذ العقاد- أن يكون جناح بنحلته الدينية صالحًا للمهمة السياسية التى تصدى لها وقادته حوادث زمانه إليها.. ذلك أن القدرة على التنظيم وتوجيه الحركات السياسية قديمة فى الإسماعيليين، فضلاً عن سماحتهم فى الإحاطة بالجمهرة العامة وكذا النخبة المختارة. وقد بلغت هذه السماحة غايتها فى عصر الجماعة الإسلامية والحرية الفكرية، وبلغت غاية غاياتها فى جناح نفسه، وانعكس ذلك فى سلوكه ومواقفه.

طفولتـه

ولد محمد على فى 25 ديسمبر 1876، وهو الابن الثانى لأبيه، نشأ فى أسرة برهمية أسلمت فى القرن الماضى، وانتقل جده بعد فتنة سنة 1857 بخمس سنوات إلى بومباى ثم كراتشى، وكان أبوه هو الآخر «بونجاجنة» الابن الثانى لأبيه وعمل واحدًا من مديرى شركتهم التجارية، وكان معظم أعمالها فى تصدير الجلود وملحقاتها، ثم لحق الكساد بالشركة من جراء القلاقل السياسية والأزمات الاقتصادية قبل أن يتم جناح تعليمه فى انجلترا نحو سنة 1897.

وبرغم قلة الأخبار المحفوظة عن طفولة محمد على، إلاّ أن النزر القليل منها يدل على طفولة نجيبة مجتهدة، وعلى ذكاء ألمعى يلفت النظر، مما أوحى إلى أصدقاء أبيه من الطبقة الحاكمة أنه أهلٌ للتفوق فى التعليم العالى، وأن مدارس الهند آنذاك لا تكفى لتثقيف ملكاته واستيفاء تعليمه، واختار له أحد أصدقاء أبية دراسة الحقوق والعلوم الإدارية للزومها لمناصب الرئاسة فى الحكومة.

وينقل لنا الأستاذ العقاد عن كتاب «نوادر مشرقة فى حياة القائـد الأعظـم» للأستاذ «صديقى» بعض القصص الدالة على أصالة الكياسة والأدب فى طبع الفتى، وتبين أن كان وراء عارضته القوية محصول غزير من المطالعات- أسعفته فى استشهاداته بالكلمة الملائمة لساعتها.

حياته العامة

قسم الأستاذ العقاد حياة «جناح» العامة إلى مرحلتين، تناولت المرحلة الأولى تعدد نظم التربية التى تفتح ذهن الصغير قبل حصوله على إجازة التعليم الثانوى وهو فى السادسة عشرة، ثم مراحل تعليمه فى مدرسة حديثة تابعة لجماعة إسلامية، ثم فى مدرسة حديثة تابعة لجماعة مسيحية، ثم تعلم فى الجامعات الإنجليزية، وتلقى خارجها ما يتلقاه الشاب فى ذلك العصر من المعارف العامة الميسرة.

وكان جناح محبًّا للمعرفـة متوسعًا منذ طفولته فى الاطلاع، وكـان أوفـر الموضوعات نصيبًا من إقباله وعنايته دروس القانون والأدب ومراجع التاريخ سيّما من ناحيته السياسية.

وإلى عنايته بتعلم القانون، كان مغرمًا بالأدب، فاشترك فى نادٍ يدرس أعضاؤه روايات شكسبير قراءةً وشرحًا وتمثيلاً. ومثَّل جناح بعض الشخصيات فى رواياته، وراض لسانه وحركاته على الإلقاء المسرحى حتى لزمته هذه العادة فى مرافعاته وخطبه، ولزمته عادة الإلقاء الفنى منذ أوائل أيامه فى الحياة النيابية إلى أخريات أيامه فى الزعامة وإقامة الدولة.

ولم يكن هذا الإلقاء الفنى كل مكتسباته من دراسة الأدب والاندماج فى الجو الشكسبيرى أو جو الشعر المسرحى، بل غنمت قريحته اليقظى مـن عـرض التاريـخ عرضًا حيًّا بما فيه من فوائد فكرية ونفسية، وتجلت سرعة الشاهد الأدبى على لسانه فى مواقفه.

وعرف بين زملائه حال دراسته بانجلترا بكثرة تردده على المكتبة، وكان أول اتصال له بالحياة العامة نشاطه مع زملائه الطلبة الهنود فى ترشيحهم شيخ الهنود المقيمين بلندن آنذاك ـ مادا بهاى ناروجى ـ لإحدى الدوائر البرلمانية، ووقر فى خلده من هذه التجربة أن المستعمرين تتغير آراؤهم تبعًا للون بشرة الشرقيين.

وبقدر سخطه على «سلسبورى» الذى أخذ على الشيخ الهندى أنه من الملونين، أعجب بجلاد ستون وضاعف إعجابه به انتصاره للقضية الأيرلندية التى كانت تثير نقمة الدولة ويحاربها فريق من الأحرار وكثرة من المحافظين.

ويقول من سمعوا خطب «جناح» أيام الدعوة إلى الباكستان، أنهـا تذكرهـم بخطب «جلاد ستون» أيام دعوته للحكم الذاتى للأيرلنديين الجنوبيين.

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ويرى الأستاذ العقاد أن المناوشات السياسية أثناء دراسة «جناح» بانجلترا، عينت له المدرسة السياسية التى آمن بصلاحها لتوجيه وطنه، وهى مدرسة المعتدليـن مـن أمثال «ناروجى» و«كوهيل» و«فيروز شاه» و«راناد»، وكانت هى المدرسة التى تتوسط فى مسائل العلاقات بين الهنود والإنجليز وبين البرهميين والمسلمين من الهنود وبين التشبث بالقديم والشطط مع الجديد.

وكان الامتحان الأول لجناح فى هذه السياسة، أعسر امتحان يعرض للسياسى الناشئ فى أول حياته العامة، وهو موقف الساسة الهنود وتباين نزعاتهم وآرائهم بشأن تقسيم البنغال، وكان هذا التقسيم من معضلات الهند الشائكة التى لا يتأتى الحكم عليها بمقياس واحد.

وخلاصة هذه المعضلة أن اللورد كرزون حاكم الهند آنذاك قرر تقسيم البنغال إلى إقليمين لكل منهما إدارة منفصلة عن الآخر، وكان عدد سكان البنغال نحو سبعين مليونًا من البراهمة والهنود، ويقيم المسلمون فى الأصقاع الشمالية ويضطرون لربط أعمالهم ومرافقهم بمدينة كلكتا عاصمة الإقليم كله، وفى ذلك تعطيل لمصالحهم ويكرههم على إخضاع مصالحهم لفئة من ذوى اليسار البرهميين المسيطرين على العاصمة والأصقاع الغربية، فإذا انتقلت العاصمة فى الإقليم الشرقى إلى «دكا» خفّت هذه السيطرة وتهيأت للسكان المسلمين فرص الاستقلال بالمرافق التجارية والاقتصادية، وهكذا كان لورد كيرزون يعلل مشروعة فى تقسيم الإقليم الكبير.

بيد أن هذه المسألة كان لها وجهان : ظاهر وباطن. وما تعلل به كرزون يوافق الظاهر المعقول، أما الباطن المستور فكان الانتقام من ذوى اليسار الذين كانوا يؤيدون فى ذلك الوقت حركة الاستقلال والمطالبة بالحكومة الذاتية، ثم هو ضربة مصوبة إلى الوحدة الوطنية ومثار للشقاق الدائم فى البنغال بين البرهميين والمسلمين.

ومن عبر التاريخ وتقلبات أطواره، أن بطل التقسيم الذى أقام الباكستان، كان هو أشد المعارضين لتقسيم البنغال، واتخذ هذا الموقف رغم اغتباط المسلمين بالتقسيم الذى اعتبروه خيرًا سيق إليهم بغير سعىٍ منهم.

وقد ظن حكام الهند يومئذ أن الغنيمة أعظم من أن تُرفض وتكشف ما وراءها من مآرب الاستعمار، فلم يكترثوا لإخفاء هذا المآرب، ومضى رؤساؤهم يروجون للتقسيم، ولكن «جناح»، كان أقوى شكيمة من أن تقتاده الغنيمة صاغرًا، فأيقظ المخدوعين بالطُّعم الذى يخفيه الصياد، ولم يخسر «جناح» ثقة المسلمين بثباته على سياسة المدرسة المعتدلة فى معضلة البنغال، لأنهم اعتقدوا إخلاصه وفهموا موقفه على حقيقته وأدركوا الغاية البعيدة التى ينظر إليها.

هذا وبعد سنة من انتخابه للمجلس التشريعى الإمبراطورى، وقع عليه الاختيار للوساطة بين النواب البرهميين والنواب المسلمين الذين اجتمعوا فى «الله أباد» للتشاور فى قواعد الوحدة.

وفى سنة 1913 نُدب «جناح» للسفر إلى لندن لشرح المطالب الهندية، فأنشأ فى هذه الرحلة جماعة مركزية بالعاصمة الإنجليزية لرعاية الطلبة الهنود، ونُدِب مرة أخرى للسفر إلى انجلترا للنيابة عن المؤتمر فى عرض مقترحاته التى يُبْنى عليها انتخاب الأعضاء الهنود فى مجلس وزارة الهند.

إلاَّ أنه فى سنة 1915 دخلت السياسة الهندية العامة فى طور غير طورها، وكان مرجع هذا التحول وفاة الزعيم «جو كهيل» الذى كان مناط ثقة الجميع فى قضية الوحدة ودخلت الأمور فى طور آخر.

رجائى عطية

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