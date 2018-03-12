فى مدينة العـقاد (668) القائد الأعظم محمد على جناح (7)

الخلاف فى الأسس

الواقع أن الخلاف بين جناح وساسة المؤتمر، كان خلافًا فى أسس التكفير لا يقتصر فقط على قضية باكستان، وإنما تناول السياسة الهندية فى كافة نواحيها، ودون أن يقف عند القضية الإسلامية البرهمية.

كان جناح يستنكر سياسة غاندى ولا يقتنع بجدوى «التنسك» ورفض الحضارة ومقاطعة الوظائف والمصانع والصناعات العصرية برمتها، ويبدى أنه يريد حملة تقرب الهدف ولا تضرب صاحبها، وذلك يكون بالوسائل السياسية والمقاومة «الفعالة» عند لزومها.

ومن المتفق عليه أن غاندى على عظمته، إنما هو رجل برهمى، إذ كان «جينيًّا» من طائفة «الجينية» التى خرجت من البراهمة لإصلاح بعض معتقداتهم، ولكن الأستاذ العقاد يطلق مسمّى البراهمة وكما أبدى على كل من ينتمى إلى الكثرة الغالبة من الهنود غير المسلمين. والواقع أن غاندى رجل برهمى فى كل قطرة من دمه وباعث من بواعث روحه، وكل أساليبه ووسائله ومثله العليا وصيامه ومقاومته السلبية ودعوته إلى الاهمسا من صميم النحلة البرهمية.

وطبيعى أن تستدعى هذه الزعامة المستغرقة فى البرهمية زعامة أخرى تقابلها وتشبهها فى تمثيل قضيتها، ولذلك لم تحل زعامة غاندى من قيام زعامة جناح أو من يحل محله.

وكان استقلال رأى جناح يدفعه إلى مخالفة المؤتمر ومخالفة العصبة الإسلامية فى وقت واحد.

كان يخالف المؤتمر فى سياسة غاندى المستغرقة فى البرهمية.

وكان يخالف العصبة وجمهرة المسلمين فى حركة الخلافة التى كانت تلفظ آنذاك آخر أنفاسها، واشتد حزنه لضياع الجهد فى حركة الخلافة فى غير طائل.

وبينما لم ينحسم خلافه مع حزب المؤتمر، فإن خلافه مع العصبة انحسم بانقضاء اللجاج فى مشكلة الخلافة ولزوم ألاَّ يجتمع على مسلمى الهند ضياع الخلافة وضياع الاستقلال.

الأمل الأكبر



أدرك الشاعر الملهم محمد إقبال أن جناح قد خلصته الحوادث ومحصته التجارب ومحضته آراؤه وحصافته لمهمته الفريدة التى لا يضارعه فيها أحد من أبناء عصره، فطفق إقبال يذكر أنه الأمل الأكبر لقيادة الحركة الإسلامية وبناء صرح الدولة المرجوة، ويكتب إليه بذلك قبل أكثر من عشر سنوات من قيام الباكستان.

وقد قيل بحق فيما يرى الأستاذ العقاد إن الباكستان دولة خلق اسمها القانونى وألهمها ضميرها شاعر هو إقبال، وأقام بنيتها قائد أو قائد أعظم هو جناح.

وفى حديث لجناح إلى مجلة المصور المصرية قبيل نهاية سنة 1946 بأيام، ذكر فيه المشابهات بين قضية الهند وقضية مصر، وكذا المناقضات بينهما، وأبدى فيما أبداه أنه إذا لم يتحقق الباكستان فى الهند فإن الشرق الأوسط كله وبخاصة مصر سيكون فى خطر من التوسع الهندوكى الاستعمارى المنتظر، وطابعه أشد خطرًا وشناعة من الاستعمار البريطانى. واستطرد إلى بيان أن أعدل حل للقضية الهندية هو إيجاد دولتين هنديتين منفصلة إحداهما عن الأخرى : الأولى مسلمة فى الشمال الغربى، والأخرى هندوكية فى الشمال الشرقى، ويتبادل بينهما السكان حتى لا يكون فى أيهما قلة طائفية، وعلى أن يقوم بينهما أساس للتفاهم المشترك وتبادل المعونة.

وأوضح جناح أنه لا تعارض فى ذلك مع رضائه عن وحدة وادى النيل ولا عن الاتحاد الكائن فى مصر بين مسلميها وأقباطها، لاتفاق اللغة والعادات والتقاليد بين شطرى الوادى، فضلاً عن الشعور والتشابه العجيب فى تكوين المصرى والسودانى، بينما الاختلاف بين المسلمين والهندوكيين بالهند اختلاف فى كل شىء، حتى فى الطعام، حتى إن الهندوكى لا يريد للمسلم أن يأكل لحم البقرة التى يعبدها هو. هذا إلى أنه بين الإسلام والمسيحية تسامح، أما الديانة الهندوسية فهى المتحكمة فى تسيير شئون كل حياة الهندوس، وبينها وبين الأديان السماوية فوارق كبيرة جدًّا تحمل فى ثناياها كل أسباب النزاع والخصومة.

مهمة ليست سهلة

لم تكن المهمة سهلة، ولكن المهمة وجدت قائدها، بينما وجد القائد مهمته.

وخلال سنوات متتابعات أبانت الحوادث ما يلزم من العمل ومن يلزم لإنجازه، وتمثل فى ذلك الأعجوبة القادرة فى قيادة القائد الأعظم محمد على جناح.

وفيما يبدو للأستاذ العقاد، أن قضية الباكستان كانت مهمة مهيأة لقيادة جناح، ولم تكن مهمة ممهدة أو سهلة له أو لغيره من القادة.

كانت المهمة عظيمة المصاعب، ولكنها وجدت صاحبها المستعد لها والمقتدر على إنجازها بما اختص به من ملكات وصفات، أهمها الصدق الصراح.

أصحاب القلة من المسلمين فى أقاليم أشد حاجة إلى الدولة المستقلة، ولكنهم سوف ينتقلون من بيئاتهم وموقع صباهم ومثوى آبائهم وأجدادهم، وفيها جرت أرزاقهم.

وأصحاب الكثرة من المسلمين فى أقاليمهم أقل حاجة إلى الدولة المستقلة، ولكنهم يعاشرون قلة من البراهمة المتهوسين بالعصبية الدينية، فيلمسون النقمة وقلة الأمان الذى تضمنه لهم الباكستان.

والمسلمون أنفسهم فى مذاهب وطوائف.. سنيون وشيعيون وإماميون وإسماعيليون، غير طائفة القاديانى أو طائفة الفرائض أو غير ذلك من طوائف الأئمة والدعاة.

وهم على ذلك متفاوتون فى الغيرة والحماس، وفى العمل للدولة الجديدة، ويتساءلون عن الهدف والغاية..

هل تكون دولة مدنية أو دولة إلهية؟ وهل يكون ذلك دفعة واحدة أو على تدرج وأناة؟ وهل تُحكم عشائر البادية والجبال بحكم عصرى أم بنظامها الموروث؟

وكانت لغة التعليم والعبادة هى الأخرى مثار خلاف. هل تُفرض الأردية وحدها وتُلغى البنغالية؟ أو تبقى البنغالية للتعليم والمعاملة فى بعض الجهات وتعم الأردية فى جميع الجهات؟

واقترنت هذه الدوافع والنوازع المضطربة، بعوامل أخرى غير طبيعية بفعل تلفيق الدسائس والنفاق، فكانت هناك جماعات إسلامية ظاهرها غير باطنها.. ظاهرها الخدمة العامة، وباطنها الخدمة المأجورة للسياسة الأجنبية.

وكان لافتًا أن يتعرض خادم الباكستان الأكبر فى هذا المعترك لجريمة اغتيال لم يتعرض لها عدو من أعداء الباكستان.. جرت هذه المحاولة فى صيف 1943 وجناح عائد إلى بومباى من إحدى رحلاته، فتربص به فتى من جماعة «خاكسار»، وإذ لم يتمكن من الوصول إليه فى الزحام، لاحق القائد إلى القصر الذى سيتناول فيه غذاءه، واغتنم فرصة اقتحم فيها مجلسه وهجم عليه وهم بطعنه فى صدره بمدية أخرجها من طيات ملابسه، ولكن إصابة جناح لم تكن قاتلة، وطورد الفاعل وهو يصيح : «دعونى دعونى.. لست مأجورًا.. إن شيخى يأمرنى بقتله..».. وما أشبه ما بتنا نراه اليوم بالبارحة!!!

وقد تبين فى محاكمة الفتى الذى قضى بسجنه خمس سنوات أنه ينتمى لجماعة «خاكسار»، أى جماعة الأرضيين والترابيين الذين تسموا بهذا الاسم للتواضع وإظهار الفقر والمتربة، ولهم نظام فاشى ونزعة شيوعية، ورئيسهم «عناية الله المشرقـى» من خريجـى جامعـة كمبـردج.

وتلك كانت بعض المصاعب التى كان على القائد جناح أن يعالجها ويصرف أذاها فى سبيل تأسيس الباكستان.

كانت إذن مهمة غير سهلة، وغير ممهدة، ولكنها لم تكن كذلك فى نظر صاحبها، فالباكستان يجب أن توجد مهما كانت المصاعب التى تعترضها، لأن وجودها واجب لا محيد عنه.

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