فى مدينة العـقاد 655 روح عظيم: المهاتما غاندى 9

بقى أن العبرة فى مذهب «الاهمسا» بعد هذا كله، هى أن المذاهب الإنسانية تتوازن وتتقابل، وينطلق أحدها إلى أقصى الشدة فينطلق الآخر إلى أقصى اللين.

فالاهمسا معقولة إذا كان فى العالم مذهب ينادى بأن القسوة دين مقدس، وأن القوة الغاشمة هى وحدها مقطع الحق كله، وأن البطش بالضعفاء حق مطلق للأقوياء.

هنالك يكون الغلو بين طرفى نقيض.

ولكن لا بد من قوام بين النقيضين، وهو قوام الأمر الذى أخذت به العقيدة الإسلامية التى تميزت بالوسطية.. لا اعتداء، ولا قبول للاعتداء. وإذا صفحت فهذا مندوب ولكنه ليس حقًّا فى كل حال على صاحب الحق.

تستطيع أن ترى ذلك واضحًا كفلق الصبح فى هذه الآيات القرآنية.

«وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ» ( البقرة 190)

«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» ( البقرة 194 )

«وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» ( المائدة 8 )

«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» ( النحل 90 )

«فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ» ( المائدة 45 )

«وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» ( التغابن 14)

«وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» ( النور 22 )

* * *

وفى هذا القوام المتوازن صلاح الأخيار والأشرار.

فالعدوان ممنوع، ودفع أو رد العدوان حق، والصفح عنه جائز لمن يطيقه ولي مفروضًا عليه.

ثقافة غاندى

لغاندى عبارة كتبها مرة فى صحيفته عن الطلب والمطالعة، يفهم منها أنه لم يكن متبحرًا فى المطالعة، أو من ديدان الكتب كمسمّيات الغربيين.

ولكن ليس معنى هذا أن نصيبه من الثقافة كان نزرًا قليلاً بين أمثاله، فالواقع أنه قرأ دروس التشريع والعلوم السياسية إبان التلمذة فى أوروبا، وأنه اطلع على أفلاطون وترجم منه «دفاع سقراط» إلى اللهجة الجوجراتية، وهى لهجته الوطنية، واطلع على كارل ماركس، وجون ستيوارت ميل، وأُعجب بتولستوى الروسى، وما تسينى الإيطالى، وتتبع آثار «رسكن» وترجم كتابه «حتى هذا المصير» إلى لهجته الوطنية، وكان يقرأ «ماكولى» ويستطيب أسلوبه وبراعته، ويستحسن «ثورو» الأمريكى ويعجب بمعيشته وآرائه، ودرس اللاتينية وتذوق بها عيون الأدب القديم فى بلاغته الأصيلة.

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بيد أنه لم يتتلمذ لواحدٍ من هؤلاء على التخصيص، وإنما كان يتجه إلى الكاتب أو الفيلسوف حين يجده فى اتجاهه الذى نشأ عليه.

ومع ذلك فإنه لم يعجب بأحد فى زمانه كما أُعجب بتولستوى الذى حلا للبعض أن يطلقوا عليه «النبى الروائى»، وقرأ قصصه الكبيرة والصغيرة، وكتب إليه، واعتز بجوابه عليه، وأطلق اسمه على مزرعته التى أنشأها فى أفريقيا الجنوبية للرياضة الجسدية والروحية كما مرَّ بنا، وكان يستشهد به فى عظاته ومقالاته.

أحب تولستوى الذى وجد فيه ما ينشده، ولتبشيره بالمقاومة السلبية واجتناب العنف والثورة الدموية.

كذلك فقد أحب «ثورو» الأمريكى لأنه كان يوصى بالعصيان المدنى ويتنسك بين أحضان الطبيعة.

واستحق «رسكن» إعجابه بنزعته النباتية وإنحائه على الصناعات الكبرى لأنها تمسخ الإنسان.

وكان أهم ما استهواه فى ماتسينى زعيم النهضة الإيطالية حقوق الإنسان وحقوق الأمم.

وكان شفيع كارل ماركس لديه إنحاؤه على «رأس المال»، وإِنْ لم يوافقه فى دعوته للثورة والانقلاب.

وكان يدرس «جون ستيورات ميل» لأنه نبى الحرية بين فلاسفة العصر الحديث، ويقرأ «ماكولى» لأنه عاش فى الهند وتكلم فى تاريخها وعلق بعض التعليق على أدبها القديم.

وعنى بمدرسة المتصوفين الروحانيين الذين يرجعون إلى كتب الهند ومراجع الشرق القديم.

وحينما وصل إلى إنجلترا قرأ مترجمًا بالإنجليزية من كتب الهند الدينية : سفر «البهاجفاد» الذى سماه المترجم السير «أدوين ارنولد» بالقصة السماويةThe Story Celestial والخلاصة أنه تثقف بما يشتهيه وما يوافقه.

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ويبدو للأستاذ العقاد أن دروسه التى تخصص فيها لم تُعطه من الغذاء غير ما أراد أن يأخذه منها.

فقد تخصص فى التشريع والعلوم السياسية، فلم يأخذ إلاَّ ما يوافقه فى منحاه ورسالته، ولم يستفد منها شيئًا لا فى خطط السياسة ولا فى المحاماة التى لم ينجح فيها لأسباب ناقضت طبعه وألمح الأستاذ العقاد إلى بعضها، حتى إنه أخذ على نفسه عهدًا ألا يطالب أحدًا بحق له عن طريق المحاماة، وألا يستخدم هذه الصناعة لنفسه، ولا يستخدمها لغيره إلاَّ دفاعًا عن مظلوم أو حق مهضوم.

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ويرجح الأستاذ العقاد أن غاندى ختم مطالعاته الأدبية باختتام عهده فى المطالعات المدرسية، إلاَّ بعد عودته من إنجلترا، حيث صرف همه إلى دراسة كتب الأديان والعقائد على اختلافها، فقرأ القرآن والأناجيل فى ترجماتها الإنجليزية، وقرأ كتب الديانة الصينية والديانة المجوسية فى تلك اللغة، وقرأ طرفًا من علم المقابلة بين الأديان، وانتهى منها إلى أن جميع الديانات العظمى موحاة من عند الله، وإلى أنه لا خير فى تحوّل المؤمن بين الأديان، والأجدى لكل مؤمن أن يحسن العمل بدينه.

وقد لوحظ على غاندى أنه أغفل جانب الفن فى عمله وفى وصاياه.

ويستفاد من مناقشاته أن وجهة نظره كانت وجهة نظر الناسك المعرض عن فضول العيش وزخارف الأشياء.

ومهما يكن من أمر النقد الفنى، فإن غاندى لم يُحْرم من الاستمتاع بجمال كل طيب بسيط، فكان يطرب للأناشيد الروحية، ويبتهج برقص الأطفال، ويهش لرؤية الأزهار والمروج، وكان أسلوبه الكتابى رائقًا صافيًا لا يخلو من نغم وجمال وإنْ خلا من التنميق. على أن نصيب الصناعات من عنايته كان أوفر جدًّا من نصيب الفنون.

بيد أنه كان يفرق فى الصناعات بين ما يجعل الإنسان مسخرًا للآلة، وما يجعل الآلة مسخرةً للإنسان، ويفضل الثانية على الأولى، على اعتقاد راسخ بأن أشرَّ ما فى العصر الحديث أنه حوّل الإنسان إلى آلة، ولذلك قرر فى برنامج تعليمه أن تكون الصناعة اليدوية درسًا إلزاميًّا فى كل مرحلة، وبذلك أخذت حكومة الهند الوطنية فى برامجها الحديثة.

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على أن الثقافة التى زاولها غاندى، لا تقاس فى جوهرها فى نظر الأستاذ العقاد بمقياس الصواب والخطأ، أو بمقياس العلم والجهل فى عُرف زمانه، ولكنها تقاس على حقيقتها بمقياس المبدأ الذى غَلَّبه على جميع المبادئ.

كان غاندى يعلم كل شىء يحتاج إليه فى رسالته، ولم يجهل شيئًا يدخل فى حسابه.

كان يقاوم ما يقاومه وهو عارف بقيمته كما يعرفها معارضوه، ولكنه كان يعرف القيمة ويعرف ما هو أعلى وأدوم منها فى اعتقاده، وهى سلامة الروح.

فما سلمت به الروح فهو معرفه كافيه، وما عطبت به الروح فهو جهل منكر أو علم عارض لا يدوم.

رجائى عطية

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