فى مدينة العـقاد 651 روح عظيم: المهاتما غاندى 5

زعامة الهند

كان مكان الزعامة بالهند شاغرًا حتى وجدت زعامتها التى تلائمها متمثلة فى المهاتما غاندى.

ويبدو للأستاذ العقاد أن صفات غاندى كلها قد رشحته لهذه الزعامة الروحانية، حتى عيوبه الظاهرة كضآلة جسمه وافتقاده الدسامة رشحته أيضًا للزعامة.

وهنا طفق الأستاذ العقاد يسترجع ما كتبه عن غاندى فى مقاله 17 سبتمبر 1922، والمنشور على ما أسلفنا فى مجموعة الفصول، وعنى بإيراد نص هذا المقال، وموجزه أنه لم يظهر بعد «طيلان» الزعيم الهندى الذى مات فى الأعوام الأخيرة لم يظهر أحدٌ أجلّ خطرًا وأبعد صيتًا وتأثيرًا وأكثر أتباعًا من غاندى الذى لقبه قومه بالنبى أو القديس.

والمعود فى أبطال النهضات فيما قال الأستاذ العقاد أن يكونوا صعاب الطبائع ضخام الأنانية، أولى طمع وكبرياء، وأنهم أقرب إلى أخلاق الغزاة الفاتحين، إلاَّ أن غاندى لم يكن كذلك ولا جبار الشخصية، بل على خلاف ذلك فيما لمسه ووصفه أتباعه وغيرهم.

ووجد رؤساء الحكومات أنفسهم فى موقف عصيب وهم يواجهون كفاح هذا النبى السياسى.

وكان غاندى غير مطبوع على إثارة البغضاء، وقد أفادته هذه الخصلة أجلّ فائدة فى مهمته الكبرى التى كرّس نفسه لها.

كان يحذر أتباعه أشد تحذير من مقارفة العدوان أو العنف، ويوصيهم بأنه أفضل لهم من ممارسة العدوان أن يكونوا من ضحاياه.

ويخيل للأستاذ العقاد فيما أبدى أن ضمور الشخصية أفاد غاندى أكثر مما أضر بتأثيره أو نفوذه.

وكان على فصاحته واجتذابه للسامعين، يتمتع بصفتين من ألزم صفات الزعامة.. هما الإخلاص والإيمان.

إخلاصه فوق كل شبهة وأى شبهة، وإيمانه قد صفته المحن ومَحَّضه النسك، وتنزه عن الشكوك والوساوس، فعظمه الناس وأكرموه ورفعوه بينهم ولقبوه بالنبى أو الروح العظيم (ماه آتما)، وهى منزله ليس بعدها ولا أرفع منها منزلة.

ولم ينفرد بتنزيه غاندى أبناء وطنه من البراهمة والمسلمين، وإنما شهد بنزاهته كل من رآه من الأوروبيين.. حتى أنصار الاستعمار من الإنجليز.

وصفه السير «فالنتين شيرول» بأنه مؤثر فى الحركة الهندية «بلا فأس» يشحذها لنفسه، وهذه الفأس كفاية عند الإنجليز عن المصلحة الشخصية والأغراض المريبة.

وكم من فأس خلقها شيرول وشحذها لأناس لا يحملون فؤوسًا!

***

خلصت الزعامة لغاندى لغير مجهود، وبأكبر مجهود فى آنٍ واحد.

فغاندى لم يزاحم أحدًا على الزعامة، ولم يزاحمه أحدٌ عليها، ومن أتته بغير مجهود.

ولكن غاندى بذل الكثير الذى استحق به هذه الزعامة فى نظر موافقيه ومخالفيه، بل وباعتراف المستعمرين، ذلك أنه انتصر فى أصعب المعارك، وهى معركة الشهوات والمطامع، وراض نفسه على ترك هذه وتلك، فدانت له النفوس سهلة القياد، وكانت أكبر شهادة له قول الشاعر الكبير طاغور: «إنه أعظم شخصية إنسانية رآها».

ولم يحد غاندى حين دانت له الزعامة عن سنته، وهى سنة الحب الشامل والاحتراس من نزعات الكراهية والعداء.

كان يقول إنه يحارب الاستعمار ولا يكره المستعمرين، وقد ذكرتنى هذه العبارة التى يخالج الأستاذ العقاد شك فى صدقه فيها ذكرتنى بما قاله أبو الدرداء لأصحابه حين عاتبهم على سب غائبٍ عنهم، فلما سألوه ألاَّ يكره هذا الرجل الذى دفعت أعماله السيئة لنقده واغتيابه، قال لهم: «إنما أكره عمله، فإذا تركه فهو أخى».

وقد بلغ من مهادة غاندى للحكومة فى أوقات الحرج أن جلب على نفسه سوء ظن أبناء وطنه فضربوه (فى سنة 1907) ضربًا مبارحًا ليقتلوه، ولم يتركوه إلاَّ بعد أن غلب لديهم أنه مات.

والواقع أن غاندى كان يلين أو يشتد تبعًا لما يجد فيه الجدوى لمواطنيه وبلده، من ذلك أنه اشتد سنة 1920 فى المقاطعة حتى أمر أتباعه بالاستقالة من وظائف الحكومة ورد الرتب والألقاب الإنجليزية والإضراب عن أداء الضرائب وعن المساهمة فى القروض الحكومية، وحرّم عليهم كل سلعة أجنبية، ونقض جميع القوانين الاحتكارية التى تحتكر بها الحكومة سلعة من السلع، بل وتحدى هذه القوانين إلى غيرها إذا كان ذلك لازمًا لشل حركة الحكومة.

بيد أنه كان فى كل هذه المواقف معاونًا أو مقاطعًا يوصى ويكرر التوصية باجتناب العنف واحتماله، وعن استخدام أى سلاح إلاَّ سلاح المحبة والمسالمة.

ومن اعتزاز غاندى بهذا السلاح أنه وصفه لهتلر فى معرض محاولة إثنائه عما كان يُشعل من حروب، فكتب له: «أتراك تصغى إلى توسل رجل تعمد عن روية طويلة أن يتجنب وسائل القتال فلم يفته نصيب غير قليل من النجاح ؟ غفرانك على أية حال إنْ كنت قد أخطأت فى الكتابة إليك…».

وقد تهتاج الخواطر أشد الاهتياج، وغاندى على عهده فى صدق الخصومة سرًّا وعلانية، وفى صدق الإيمان بسلاحه والنفور من غيره، ولم يبح لنفسه قط أو لأحدٍ من أعوانه نسيان المحبة فى كل حركة يقابلون بها التعدى عليهم.

فى الثالث عشر من أبريل 1919، وقعت أكبر وصمة فى تاريخ الاستعمار البريطانى للهند فيما عُرف بمذبحة «امرتراز»، واشتعلت الهند كلها هندوسيين ومسلمين بالغضب الشديد والنقمة من الحكومة البريطانية التى خالفت كل وعودها وخالفت الحق والعدل والإنصاف.

كان غاندى قد خرج فى رحلة سلميّة يهدئ أبناء وطنه، ويجمع الهندوسيين والمسلمين على خطته فى اجتناب العنف وإراقة الدماء، والعجيب الغريب أن الحكومة قبضت عليه وأعادته إلى بومباى، فانفجرت حوادث العنف فى «امرتراز» وغيرها من المدن، فارتكب الجنرال «سير ميشيل داير» حماقة عظمى، وأمر بإطلاق النيران وحصد أرواح المجتمعين فى ميدان «جلنوالا باغ»، فقُتل فى هذا اليوم أعدادٌ هائلة من الهنود، ولم يكتف الجنرال الأحمق بما أراقه من دماء، فعمد إلى إذلال النفوس، بألا يعبر الهنود طرقًا معينة إلاَّ زاحفين على الركب!

ومع فظاعة هذه الجريمة المنكرة، فإن غاندى أبَى أن يثبت فى محضر التحقيق حرفًا واحدًا لا تقدم البينة القاطعة على ثبوته.

ويشبه هذا الحادث فى صدق الكلمة وأمانة العقيدة إعلانه وقف العصيان المدنى على تبعته وصده بعد الهياج الذى انفجر فى المدن الهندية لمناسبة زيارة ولى العهد الإنجليزى لمدينة بومباى سنة 1921، ونجح بذلك فى إيقاف فتنة أفلت عيارها!

واللافت أن أبناء قومه خرجوا من كل محنة وقد انقلبت فى نظرهم إلى امتحان عسير لهم، يمتحنهم فى قدرتهم على مجاراة القداسة وإلى رياضة النفس، ليخرج غاندى فى كل محنه وهو أعلى مكانًا وأقدر على قيادة قومه فى أوقات الضيق والفتن.

أكبره قومه، وأكبره خصومه، وكانت القوة الروحانية التى استحقت هذا التقدير هى الجيش الزاخر الذى يحارب به غاندى.

***

احتار الإنجليز فى هذه القوة كيف يلقونها وكيف يعالجونها، ولكنهم لم يحتاروا فى جدارة الرجل بكل الاحترام.

وتجلى هذا الاحترام فى المحاكمة العجيبة المشهورة التى عقدوها له فى مارس 1922 أمام محكمة أحمد أباد.

وأمام المحكمة وجه غاندى خطابة إلى القاضى «برو مفيلد» قائلاً: «إنك لا معدى لك فى مقامك عن أحد أمرين: إما أن تعتزل منصبك وتنفض يدك من هذا السوء. وإما أن تصدر حكمك بأقسى العقوبة إذا اعتقدت أن هذا النظام وهذا القانون الذى تطبقه فيه الخير لأبناء هذه البلاد، وأن عملى من ثم ضار بمصالحهم».

هنالك بعد المقدمة التى أطلقها القاضى وبدا فيها إنه يستعطف المتهم ويعتذر للحكومة، وجه خطابه إلى غاندى قائلاً: «إنك رجل يرى فيك الناس، حتى مخالفيك، إنسانًا من ذوى المُثل العالية والحياة النبيلة بل المقدسة» ثم نطق بالحكم فإذا هو يقضى عليه بالحبس البسيط ست سنوات». وعقب على ذلك قائلاً: «إنه لن يكون أحد أسعد منه إذا استخدمت الحكومة حقها فقصرت هذه المدة أو أطلقت سبيله» وعاد يسأل غاندى مهونًا لوقع هذا الحكم: ألم يُحكم بمثله من قبل على طيلاق ؟!..

فكان مسلك القاضى فى القضية كلها مسلك من ينفض الإدانة عن نفسه، ويحاول أن يبرئ نفسه أمام العالم وأمام التاريخ من اتهام يخشى أن يقترن باسمه، ولم يكن مسلك رجل يعاقب ويدين.

إن الذين عاشوا بعد غاندى، أو عاشوا لأخريات أيامه، أدركوا أنه كان على صواب فيما صنع، لأنه لم يفسد روحانيته، بل نقل الروحانية إلى ميدان السياسة فأصلحها أو قوّم كثيرًا من اندفاعاتها.

منذ كانت الثورة الخارقة لغاندى، عنصرًا فعَّالاً فى تاريخ أربعمائة مليون نسمة، وستظل عنصرًا فعَّالاً فى تاريخ البشر جميعًا إلى زمن بعيد.

والواقع المحسوس فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل، أن غاندى حفز روحانية الهند إلى عمل من أعظم أعمالها فى تاريخها الطويل.

رجائى عطية

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