فى مدينة العـقاد 650 روح عظيم: المهاتما غاندى 4

فى بلاد الغربة

وفى بلاد الغربة، امتُحِنَ المهاتما بالفتنة الكبرى.

فالنزعة المادية فى هذه البلاد طاغية، والإباحة فاشية، وفلسفة العصر أن اللهو حق له بل فريضة عليه، وقد أوشك غاندى أن يقع فى الحمى، فتدرب على الرقص وتعلّم العزف على بعض الآلات الموسيقيّة، وصحب رفاقه إلى السهرات وراض نفسه على أدب المغازلة، ثم أحس بأنه يتكلف فى ذلك ما يخالف طبعه، وشاءت المصادفة أن تقترن الفترة بسيادة الاستشراق، والتوفر على دراسة الشرق القديم والحديث، فكثر بين علماء الغرب من يدرس اللغة الهندية ومأثورات البرهمية والبوذية، فأصغى غاندى لهذا النداء، واتصل بالأندية الصوفية، واطلع فى اللغة الإنجليزية على آداب قومه التى فاته أن يطلع عليها فى اللغة السنسكريتية، وعاد من طريق أوروبا الحديث إلى تاريخ وطنه القديم.

نال غاندى إجازة الحقوق بعد ثلاث سنوات، وعاد إلى وطنه مشوقًا للقاء أمه وإبلاغها بأنه أوفى بنذره، ولكنه سمع أول ما سمع بنعى تلك الأم التى ماتت فى غيبته وكتموا عنه النبأ إشفاقًا عليه.

ومن اللافت أن يقينه قد استفاد من هذه الصدمة فائدة لم تقع فى حسابه، حيث ضاعف وفاؤه لذكراها من حفاظه على النذر الذى قطعه على نفسه أمامها، ومن ثم اجتمعت له أمومة الجسد وأمومة الوطن، فى أمومة واحدة وهى أمومة العقيدة الروحية.

وقد زاول غاندى المحاماة فى وطنه زهاء عامين، فكانت أول تجربة له فيها إخفاقًا تامًّا لأنه حصر عن الكلام، وأنف من اقتناص أصحاب القضايا بالحيلة ومعونة السماسرة. فما إن دُعِىَ إلى أفريقيا الجنوبية حتى بادر بقبول الدعوة، ووصل إلى بريتوريا فى سنة 1893، وهو لا يعلم ما يضمره له الغيب فى هذه الرحلة التى كانت مفترق طريق فى حياته وفى حياة بلاده.

فى أفريقيا الجنوبية

سافر غاندى إلى أفريقيا الجنوبية بدعوة من بعض الشركات الإسلامية التى كانت تتجر على شواطئ المحيط الهندى، ولم يُدْع إليها لعمل من أعمال المحاماة، ولكنه ذهب لأمر آخر.

وطوى عنه وعن موكليه فى عالم الغيب المجهول.

ذهب غاندى ليتلقى رسالته فى الحياة.

تلقى رسالته، وعرف قضيته، ووضع قدميه على فاتحة الطريق الذى انتهى به إلى زعامة الهند كلها.

بعد نحو عشرين سنة من الجهاد الطويل وضع هناك فى سنة 1908 دستور الهند فى جهادها السياسى والأخلاقى.

فى أفريقيا الجنوبية ضُرِبَ غاندى وأُهين لأنه اجترأ على النزول بالفنادق الأوروبية وركوب السكك الحديدية مع الأوروبيين، وكاد أن يُحْرَق حيًّا، فعرف القوانين التى كانت تفرض الظلم على الآسيويين والأفريقيين، وأُلغيت كل أعماله ليعيش عيشة الفاقة والضنك مع أولئك البائسين ويشاطرهم الظلم، فكان أن أنشأ لهم مزرعة يعملون فيها معه ويعيشون معًا عيشة الكفاف، ليحطموا قوانين الحكومة الظالمة، وسمّاها مزرعة تولستوى.

وخاض الفتى النظرى الروحانى معركته السياسية الأولى فى ميدانٍ قوامه السلاح والمال، فأتاهم بسلاح جديد لم يخافوه أو يحسبوا حسابه، وذاك هو سلاح المقاومة فى غير عنف، أو المقاومة السلبية كما عرفها ولاة الأمر فى حكومة الجنوب.

وقد كان هذا الإخلاص النزيه هو العنصر الذى جهله ولاة الأمر الذين استخفوا بالمقاومة السلبية.

وترك غاندى كل عمل فيه ربح مالى، ووقف ما عنده من المال على معونة المعوزين المظلومين، وعاش عيشتهم، وسكن حيث يسكنون، وأكل مما كانوا يأكلون، ونزل بالسجن مرات كما كانوا ينزلون، وهجر الحضارة وزينتها فى الملبس والشارة.

وأوصاهم غاندى إذا كفوا عن أعمالهم أن يكفوا عن إكراه من يعمل على ترْك عمله، وأن يكفوا عن مقاومة الجند الذين يسوقونهم جبرًا إلى المصانع والمزارع، لأنهم لن يستطيعوا تحريك أيدى العمال بالفؤوس والآلات، أما إذا ضربهم الجند أو قتلوهم فليصبروا وليطيلوا الصبر بغير سأم، لأن المعتدى خليق بأن يسأم عدوانه قبل أن يسأموا الصبر على ذلك العدوان.

ومضى غاندى يجمع ما يستطيعه لتمويل العمال المضربين، وتنظيم المزارع النموذجية ليستخرج لهم منها بعض قوت الكفاف، وهو أكثرهم عملاً وأقلهم نصيبًا من الغذاء.

طال صبر الفتى القديس عشرين سنة، ولم يطُل صبر المصانع والشركات، ولا صبر الجند وولاة الأمور، فانتصر وانكسروا، وأفلحت هذه المقاومة العجيبة فى تحطيم سلاح القوة، حتى اضطرت حكومات الجنوب إلى نسخ كثير من القوانين التى تحجر على حرية العمال الملونين فى الإقامة أو تقتر عليهم فى الأجور، أو تسومهم الطاعة بالغبن والإجحاف.

ولم يكن لغاندى غناء عن عدته الروحية، وهناك وهو فى السادسة والثلاثين نذر النسك والتبتل، أو نذر ما يسميه الهنود «البرهما شاريا».. أى الإعراض عن الجسد واللجوء إلى الله.

العودة إلى الهند

عندما عاد غاندى إلى الهند فى سنة 1915 بعد نيف وعشرين سنة من هذا الكفاح، كانت سمعته قد سبقته إلى كل بقعة من بقاعها: سمعة القديس بل سمعة المخلص الموعود أو «الأفاتارا Avatara» الذى تنتظره الهند فى الضيق والأمل.

وكان أمل الهند فى الخلاص قد تجدد،لأن أبناءها أفاقوا يومًا فإذا بدولة آسيوية لا تبلغ عدتها خُمس عدتهم قد سخرت الجيوش والأساطيل، وقهرت بها دولة من أكبر الدول قوىً وبأسًا، فكانت غلبة اليابان على روسيا مبعث رجاء جديد فى الهند وفى جميع الأقطار الآسيوية التى منيت ببلاء الاستعمار.

ولم يسارع غاندى فى بادئ الأمر بالانغماس فى لجج السياسة الهندية، ولعله أخذ فى ذلك بوصية الزعيم «جوكهيل Gokhale» الذى نصحه بمراقبة الحالة سنة كاملة يستجمع فيها فكره على رأى يستخلصه من تجاربه ومشاهداته. وقد كان. ثم بدأ غاندى فى جولاته لمساعدة وإنصاف العمال والزراع على طريقته، وجعل يطوف بالقرى متنقلاً على قدميه ليرفع شأن الطبقة الفقيرة، وبدأ منذ هذه الرحلات القصيرة فى مقاطعة الآلة الحديثة قدر مستطاعه، فلم يركب السيارة أو القطار إلاَّ إذا كان الركوب ألزم للرحلة من المسير على الأقدام.

ولم يلبث غاندى أن طارت شهرته بالقداسة، بل بالكرامة والخارقة المعجزة.

وأخذ الناس من ثم يروون عنه الخوارق التى كان هو أول المكذبين لها.

ولم يكن الإيمان به مقصورًا على العامة، بل كان من «راجات» الهند وخاصتها من يرفع صورة غاندى فى قصره تيمنًا بقداسته.

وكان أهل الهند يومئذ على مذاهب شتى فى سياستهم الوطنية، وكان على زعامتهم جميعًا فى أوائل القرن العشرين رجلٌ من أعظم نوابغ الهند فى الزمن الحديث، وهو «لوكمانيا بال جانجد بار طيلاق» وكان «طيلاق» قويم الخلق عالى النفس قوى الشكيمة صعب المراس، وعلى علم واسع بالعلوم الرياضية والثقافة الهندية والغربية، وعنه قال غاندى: «إنه لو ظهر فى الزمن القديم لكان من مؤسسى الدول والعروش».

ويرى الأستاذ العقاد أنه لو عاش «طيلاق» وطال به العمر، لوقعت الجفوة بينه وبين غاندى فى برنامج السياسة الوطنية، لأنهما مزاجان متباينان، ولكنه قضى زمنًا فى السجن ثم قضى نحبه فى سنة 1920، قبل أن تنعقد الزعامة الاجتماعية لغاندى الذى كان معه على وفاق إلى أن لاقى ربه.

رجائى عطية

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